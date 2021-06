Amra Zulfikarpašić o ostavci predsjednika NS : Baralija nije razlog ostavke, oslabio dvojac Kojović – Ćudić

Lider Naše stranke Predrag Kojović podnio je ostavku na ovu funkciju naglašavajući da ostaje u stranci. I dok pojedini članovi komentiraju da je ovo prirodan politički proces, drugi pozdravljaju takvu odluku. No, detalji i konkretni razlozi javnosti nisu poznati. Nejasno je i kako će se ostavka odraziti na odnose koalicije u kojoj, tvrde analtičari, odavno postoje očiti problemi.

Ostavka prvog čovjeka Naše stranke je iz ličnih razloga, kaže, te dodaje da je ovakvu odluku donio još prije nekoliko mjeseci. Ali je sačekao mirniji politički trenutak.

Kojović: Razlozi lične prirode

“Razlozi su lične prirode i iskreno se nadam da u vezi s tim neće biti zlonamjernih špekulacija i teorija zavjere. U narednom periodu ću se maksimalno posvetiti radu u Državnom parlamentu”, istakao je Predrag Kojović.

Nešto prije zvaničnog objašnjenja, u javnosti je plasirana informacija kako je ostavku podnijela i potpredsjednica Stranke Irma Baralija pozivajući Kojovića da i on to uradi, no Baralija ističe ostavku nije podnijela. Kaže – nastavlja borbu za pravednije, zdravije i bolje društvo.

“Česte, a ponekad i žustre diskusije koje vodimo na sastancima rukovodstva stranke su nešto na što sam ponosna jer je to odraz demokratičnosti i slobode koju osjećamo svi da iskažemo što mislimo i argumentiramo pravac u kojem stranka treba da ide. Žao mi je što se takve stvari pokušavaju kroz određene medijske natpise predstaviti kao slabost ili problem”, zaključila je Baralija.

Od više kontaktiranih članova Naše stranke jedina koja je bila raspoložena za zvaničnu izjavu je vijećnica u sarajevskoj Općini Centar, Amra Zulfikarpašić, koju je, kako tvrdi, Kojović od ranije prozvao disidentom

“Smatram da je ovo jedan dobar i odgovoran potez predsjednika Stranke. Mislim da mi koji sebe smatramo mislećim bićima smo odavno očekivali da napravi, međutim evo to se tek sada desilo. Mislim da gospođa Baralija nije bila razlog. Mislim da je razlog što je oslabio dvojac Kojović-Ćudić. Što su sami napokon shvatili da ide neko klizište koje ne mogu da zaustave”, poručila je Zulfikarpašić.

Pitanje koje se otvorilo odlaskom Kojovića jeste pozicija i stanje u koaliciji vladajuće Trojke u KS. Puno toga smo napravili zajedno i žao mi je što odlazi, poručio je predsjednik SDP-a, Nermin Nikšić.

Reakcija Nikšića

“Iskreno mi je žao zbog Peđine ostavke. Obavijestio me o razlozima i da je nešto drugo u pitanju učinio bih sve da ga odgovorim. Danas se jednostavno ne bih mogao smatrati njegovim drugom i prijateljem da ga nagovaram da ide protiv sebe”, kazao je Nermin Nikšić.

Nikšić još dodaje da je interes SDP-a da koalicija nastavi funkcionisati kao do sada, prvo u BH Bloku, pa onda kao Trojka. No turbulencije u našoj stranci mogle bi prouzrokovati značajnije probleme, navodi novinarka Amra Vrabac.

“Iako su lideri možda prevazišli svoje lične sujete, nisam sigurna da li šire članstvo pa i rukovodstva tih stranaka odobravaju ovu koaliciju”, ocijenila je Vrabac.

Vrabac ne isključuje mogućnost da je ovo unutarstranački scenarij kako bi se isprovocirala ostavka Kojovića koji je u obraćanju poručio da je njegova posvećenost Našoj stranci neupitna. Kao i rad na jačanju i širenju NS-a.

(N1)