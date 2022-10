Amra Šabić El-Rayess: Schmidt nije svjestan dubine svog rasizma, igra se životima ljudi

Nakon intervjua kojeg je Christian Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini dao za Večernji list, a u kojem je, između ostalog, rekao da je on “racionalni Nijemac te da je odluke nametnuo kako bi se otklonile blokade”, reagovala je Amra Šabić El-Rayess, ugledna profesorica sa prestižnog Columbia Univerziteta u New Yorku.



El-Rayess je odmah na početku istakla da je Schmidtov intervju “primjer predrasuda prema Bosancima, a naročito rasizma prema Bošnjacima u BiH”.

“Da vas podsjetim, rasizam su predrasude koje su ciljane na određenu osobu ili grupu ljudi na osnovu toga što su oni članovi ili određene rasne ili etničke grupe. Schmidtov intervju sugeriše da on vjeruje u superiornost sebe jer je on kako sam sebe naziva ‘racionalni Njemac’ naspram Bosanaca, a pogotovo Bošnjaka za koje misli da ih eto treba pustiti da žive. Implikacije ovakvog stava su da je bilo kakvo traženje jednakih ljudskih prava za osobe koje su Bošnjaci očigledno prema njegovom mišljenju previše za očekivati. Postavlja se pitanje da li je želio reći da su Bošnjaci ‘racionalni Njemci’, možda bi onda mogli da očekuju više. Pošto su Bošnjaci Bošnjaci, onda trebaju da se zadovolje minimumom, a to je da im je dozvoljeno da žive, kako se čini iz njegovog intervjua”, navela je El-Rayess.

Zatim je prokomentarisala Schmidtovu poruku u intervjuu “da BiH ne može biti raj na zemlji.

“I taj komentar sugeriše da Schmidt misli da je svemoguć. Osjećaj superiornosti nad drugima radi njihovog identiteta i porijekla je oličenje predrasuda kojih on očigledno nije ni svjestan, jer da jeste ne bi ovako ponižavao druge na osnovu njihovog porijekla dok u isto vrijeme izdiže sebe i svoje porijeklo. Građani BiH ne traže raj. Ljudi traže jednakost i ravnopravnost i građansku državu kakvu i Njemačka i Hrvatska uživaju, međutim, očigledno je da je anti-Bošnjacki rasizam utjecao na Schmidtove odluke”, dodala je.

El-Rayess smatra da Schmidt nije “svjestan dubine svog rasizma”.

“Jer da jeste ne bi demonstrirao ovakvo viđenje o državi i ljudima čijim se životima igra. Također, to što gospodin Schmidt svoj pristup BiH poredi sa carem Franjom Josipom je vise nego zabrinjavajuce ne samo zato što je car Josip okupirao i aneksirao BiH 1908. godine Austriji nego jer Schmidt nije nikakav car, niti je superiorniji od bilo kog čovjeka koji danas živi u BiH i nema pravo da na ovakav način vrijeđa i ponižava narod BiH. Sramota je za međunarodnu zajednicu da je predstavlja čovjek koji je ovako pun predrasuda. Na osnovu ovakvih izjava, narod BiH treba da zahtijeva otpuštanje Christiana Scmidta – ODMAH”, oštro je poručila El-Rayess.

Na kraju je citirala jednu od Schmidtovih izjava iz intervjua.

“Citiram rijeci Scmidta: ‘Ja sam racionalni Nijemac. Prvo, treba nam biti jasno da nećemo stvoriti raj u BiH. Drugo, Hrvati nisu totalno potisnuti. Treće, i Bošnjaci ovdje žive i trebaju živjeti. Ja bih se radovao da svi oni koji vide neke prednosti ili mane o tome razgovaraju. U ovoj zemlji jednostavno se mnogo priča okolo, a malo se donose odluke. To vam mogu reći iz svog iskustva ovdje. Car Franjo Josip koji je vladao ovdje jednom je rekao: ‘Bio sam dobar vladar ako su svi moji narodi podjednako nezadovoljni’”, zaključila je svoj komentar El-Rayess.

