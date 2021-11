Amra Šabić El-Rayess: Dodiku je iza zatvorenih vrata očitana dobra bukvica, zato je promijenio pjesmicu (VIDEO)

Profesorica na Univerzitetu „Colombia“ u New Yorku Amra Šabić El-Rayess, bila je gošća emisije „Dobar dan BiH“ Hayat TV-a.

Govorila je o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, a osvrnula se i na sumnje građana BiH da je američka administracija promijenila politiku prema BiH odnosno današnje proteste ispred zgrade Ambasade SAD u Sarajevu.

-Pozitivno je da se naš narod izjašnjava, da naši akademici, ljudi u dijaspori, da se angažiramo i pokažemo svima u SAD-u da nam je stalo do mira i funkcionalne BiH. Mislim da nije došlo do promjene u smislu američkog interesa na Balkanu, taj interes je vrlo jasan, a to je teritorijalni integritet, opstanak funkcionalne i stabilne BiH – rekla je Šabić El-Rayess.

Mišljenja je da u BiH neće doći do bilo kakvih promjena u Ustavu, politici ili teritoriji od strane SAD.

-Vjerujem da SAD i dalje jako i čvrsto vjeruje u jedinstvenu BiH i rješavanje trenutne političke krize. Treba dati svakom šansu da iznese svoje mišljenje, da vidimo kakva je ta početna tačka. Značajno je ne zaboraviti da je SAD stalo do mira, stabilnosti i integriteta BiH – pojasnila je.

Istakla je da je jasno ko proizvodi krize u BiH.

-Milorad Dodik od prvog dana pokušava da ruši BiH. U zadnjih nekoliko dana je promijenio pjesmicu koju je ponavljao godinama. Dao je izjavu da nema ništa protiv BiH, da poštuje integritet BiH. To treba našem narodu biti signal da je iza zatvorenih vrata Dodiku, što bi rekao naš narod, očitana vrlo dobra bukvica. BiH će biti, SAD stoji iza tog cilja, naš narod ne treba da se plaši, ali to ne znači da ne trebamo biti agresivni u izražavanju svojih interesa – navela je profesorica.

Kaže da ne možemo šutiti i dozvoljavati da nam neko kroji sudbinu. Diplomatima koji dolaze u BiH potrebno je naglasiti način na koji Dodik funkcionira.

-On izaziva krizu za krizom, a nakon što dobije upozorenje ustukne i promijeni svoju ploču. Potrebno je educirati diplomate koji će biti uključeni u razgovore, da je upitno računati na kredibilitet sagovornika poput Milorada Dodika. BiH stoji na mirnoj mrtvoj tački upravo zbog Dodika – pojasnila je Šabić El-Rayess.

(Kliker.info-Hayat)