Amerikanci pomno prate što rade Rusi u Ukrajini: ‘Spremamo se za rat s njima učeći iz njihovih grešaka‘

U prašnjavoj kalifornijskoj pustinji, treneri koji vode obuku pripadnika američkih vojnih snaga već koriste lekcije naučene iz ruskog rata protiv Ukrajine dok pripremaju vojnike za buduće borbe protiv nekog velikog protivnika, poput Rusije ili Kine.

U ovomjesečnoj vježbi u Nacionalnom centru za obuku dio vojnika govori ruski i glume ruske borce. Neprijateljske snage koje kontroliraju fiktivni grad Ujen koriste se stalnim nizom objava na društvenim mrežama kako bi podvalile lažne optužbe protiv američke brigade koja se priprema za napad. U idućim tjednima, planirani scenarij obuke za sljedeću brigadu koja dolazi bit će usmjeren na to kako se boriti protiv neprijatelja koji je spreman uništiti grad raketama i projektilima kako bi ga osvojio, prenosi agencija AP.

Ako se te slike čine poznatim, one se sada doista mogu vidjeti na televizijama i internetskim stranicama diljem svijeta, dok ruske snage zračnim napadima udaraju po ukrajinskim gradovima, ubijajući brojne civile. U informacijskom ratu na društvenim mrežama prikazuju se strastveni noćni govori ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, kao i ruski napori da optuže ukrajinske snage za lažiranje masovnih ubojstava u gradovima kao što je Buča – masakre za koje Zapad krivi ruske trupe.

“Mislim da trenutačno cijela Vojska doista promatra što se događa u Ukrajini i pokušava izvući pouke”, kaže tajnica Vojske Sjedinjenih Američkih Država Christine Wormuth. Te pouke, rekla je, obuhvaćaju segmente od ruske opreme i logističkih problema do komunikacija i korištenja interneta.

Promatranje rata u stvarnom vremenu

“Iskustvo Rusije i Ukrajine vrlo je snažna ilustracija za našu vojsku o tome koliko će informacijska domena biti važna”, navodi Wormuth, koja je provela dva dana u centru za obuku u pustinji Mojave, promatrajući kako vojna brigada ratuje protiv izmišljenih snaga ‘Denisovaca’ (Denisovski čovjek ili denisovac izumrla je vrsta roda Homo ili podvrsta Homo sapiensa koja je živjela u paleolitiku u spilji Denisova na Altaju u Sibiru, koja je također bila nastanjena i neandertalcima i modernim ljudima, op.a.).

“Pričamo o tome već pet godina. Ali stvarno vidjeti to i vidjeti način na koji je Zelenski nevjerojatno moćan… Ovo je svjetski rat koji svijet može vidjeti i promatrati u stvarnom vremenu”, dodaje ona.

Kao središnji dio obuke, zapovjednik – brigadni general Curt Taylor – i njegovi suradnici pozabavili su se ruskom strategijom i iskustvima u obuci kako bi osigurali da američki vojnici budu spremni za borbu i pobjedu protiv sofisticiranog neprijatelja koji im je ravan.

Radi se o uobičajenom ‘alatu’ za obuku. Primjerice, njegova baza i centar za obuku u Louisiani prebacili su se na obuku za borbu protiv pobunjenika tijekom ratova u Iraku i Afganistanu. Vojne službe drugu su vrst obuke usmjerile na to kako se boriti po hladnom vremenu, oponašajući uvjete u Rusiji ili Sjevernoj Koreji. No, do ovih posljednjih promjena došlo je brzo, ubrzo nakon što je Rusija napala Ukrajinu.

Oko 4.500 vojnika iz 2. brigade 1. konjičke divizije, sa sjedištem u Fort Hoodu u Teksasu, nalazi se u golemom pustinjskom području za obuku u Fort Irwinu, gdje će provesti dva tjedna boreći se protiv 11. oklopnog odreda konjičke pukovnije Nacionalnog centra za obuku (NTC), koji djeluje kao neprijateljska vojska. Vojnici pukovnije – poznati kao Blackhorse – raspoređeni su u Ujenu i oko njega, što također uključuje i ‘glumce’ koji glume lokalno stanovništvo.

Hibridno ratovanje

U ranu zoru prošlog tjedna, pukovnik Ian Palmer, zapovjednik brigade, stajao je na Crash Hillu, na periferiji ‘grada’, pripremajući svoje vojnike za napad. U daljini su raširene tenkovske linije. Jak vjetar prethodne noći ometao je napredovanje njegovih snaga pa kasni s napadom.‘

Kaže da se u vježbi koristi više bespilotnih letjelica prijateljskih i ‘neprijateljskih’ snaga, kako za nadzor tako i za napade. Stoga se njegove trupe pokušavaju kamuflirati i uvući se na teren na način da ostanu izvan vidokruga. “Ako vas se može vidjeti, možete biti upucani, gdje god da se nalazite”, kaže Palmer.

Dolje, u improviziranom, fiktivnom gradu, protivničke snage su uvjerene da mogu zadržati Palmerovu brigadu unatoč razlici u snazi. ‘Denisovci’ imaju tek oko 1.350 vojnika, ali brigadu napadaju svime što imaju, od ometanja i drugih oblika elektroničkog ratovanja do napada i propagande. Mobiteli su im spremni za snimanje videa i brzo objavljivanje na društvenim mrežama.

Snage ‘Denisovaca’ nastoje prikazati protivničku postrojbu u najgorem mogućem svjetlu, ističe brigadni general Taylor, te stalno izvrtati narativ na društvenim mrežama pa Palmerove trupe počinju shvaćati da se nalaze i u borbi za istinu.

To je izazov, kaže, jer “kada imam mnogo žrtava i pregaze me na lijevom boku, a moji vlakovi za opskrbu nisu tamo gdje bi trebali biti i ne mogu pronaći buldožere, teško je razmišljati o tome što je netko rekao o meni na Twitteru”.

Cilj obuke, navodi Taylor, jest naučiti brigade koje dolaze kako spojiti sve elemente svoje borbene moći u koordiniran napad. “Svatko može svirati neki instrument, ali radi se o stvaranju glazbe – povezujući sve to na sinkroniziran način. I ono što ste vidjeli danas jest to da je topništvo radilo svoje, zrakoplovstvo je radilo svoje, a manevarske snage su radile svoje. No, kašnjenje u njihovom napadu na grad rezultat je toga što nisu mogli sinkronizirati to troje”.

Traženje balansa

Ipak, mogu baciti pogled u Ukrajinu kako bi vidjeli da ni Rusija to nije uspjela učiniti u prvim tjednima rata. Američki čelnici su u više navrata napomenuli da su u početnoj fazi višestrukog napada Rusije na Ukrajinu, zapovjednici dosljedno propuštali provesti zračne napade te podržati svoje kopnene snage potrebne za napredak prema ključnim gradovima, kao što je ukrajinska prijestolnica Kijev.

Taj je neuspjeh vodio do toga da ruske trupe bombardiraju gradove s njihove periferije, gađaju bolnice, stambene zgrade i druge objekte te ubijaju civile. Kada iduća brigada stigne u centar za obuku, suočit će se s neprijateljem koji djeluje upravo tako, kaže Taylor. “Bit ćemo usredotočeni na to kako se boriti protiv protivnika koji je spreman uništiti infrastrukturu jer mislimo da će se tako naši protivnici boriti… Moramo biti spremni za urbanu borbu u gradovima, u kojoj imamo protivnika koji neselektivno puca iz topništva”.

Tajnica američke vojske, pak, kaže da trening također uzima u obzir i druge pouke koje SAD izvlači iz rata u Ukrajini. “Dok promatramo što se sada događa s Rusima, informativno je razmišljati o tome što je ispravno, sa stajališta modernizacije”, kaže Christine Wormuth, napominjući da su neki američki tenkovi vrlo teški, a da je teren u Europi blatnjav, nije poput tvrdog pustinjskog pijeska.

Vojska, ističe, mora odrediti “gdje je pravi balans između mobilnosti tenka, njegova opstanka i smrtonosnosti. Ako ga želite učiniti pokretljivijim, učinite ga lakšim, no to ga izlaže većoj mogućnosti uništenja. Zato morate odlučiti gdje ćete riskirati”, zaključuje Wormuth.

