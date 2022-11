Amerikanci izbacili Iran, Engleska prošla tricom protiv Walesa (VIDEO)

Engleska i SAD su prošli u osminu finala Svjetskog prvenstva u Kataru. Engleska se očekivano lagano obračunala s Walesom i pobijedila 3:0 za prvo mjesto u skupini, dok su SAD i Iran igrali za prolaz. Iranu je i bod bio dovoljan, a Amerikancima je igrala samo pobjeda. Do nje su došli golom Pulisica u 38. minuti. Engleska je nakon blijedog prvog poluvremena u nastavku razbila Wales. Dva gola Rashforda i jedan Fodena bili su dovoljni za uvjerljivu pobjedu i potvrdu prvog mjesta u skupini.

Engleska će u osmini finala igrati protiv Senegala, dok će SAD šansu za četvrtfinale tražiti protiv Nizozemske.

Ovom pobjedom SAD je zauzeo drugo mjesto u skupini s pet bodova, dva više od trećeg Irana, koji je okončao natjecanje. Prvo mjesto osvojila je Engleska sa sedam bodova, dok je Wales posljednji s jednim bodom.

U prvom poluvremenu igrala je samo reprezentacija SAD-a, koja je uputila osam udaraca prema vratima suparnika, od toga tri u okvir, dok Iran nije nijednom zaprijetio Turneru.

Prva prijetnja dogodila se u 11. minuti, kada je Musah odlično ubacio za Pulisica, koji je pucao glavom, ali ravno u dobro postavljenog Beiranvanda. Uslijedile su dvije dobre situacije za Weaha, ali mladi je napadač u obje situacije vrlo slabo reagirao.

U 28. minuti Sargent je pucao s 20-ak metara. Njegov je pokušaj blokiran, lopta je pala na glavu Weaha na 10 metara od vrata, no on ju je praktički dodao Beiranvandu. Pet minuta potom ubačaj Desta odbio se do Sargenta, koji je lijepom povratnom loptom pronašao Weaha, koji je pucao daleko preko gola.

Jedan gol je SAD-u bio dovoljan

Ipak, bolja igra Amerikanaca nagrađena je vodećim golom u 38. minuti. McKennie je proigrao Desta na desnom krilu, ovaj je glavom proslijedio loptu u središte kaznenog prostora, gdje je natrčao Pulisic i zatresao mrežu. Prilikom tog pogotka Pulisic se i ozlijedio pa je u poluvremenu morao biti zamijenjen.

Mogao je SAD i povećati prednost u završnici prvog dijela, ali je odličan protunapad Sargenta i Weaha ponovno upropastio potonji slabim udarcem u završnici. Weah je duboko u sudačkoj nadoknadi prvog dijela napokon zatresao suparničku mrežu, no tada je za koji centimetar bio u zaleđu.

Iran je u nastavak krenuo poduzetnije i prvi put zaprijetio u 52. minuti. Rezaeian je ubacio s desne strane, ali udarac glavom novog napadača Ghoddosa nije bio precizan. Vrlo blizu izjednačenju Iran je bio u 65. minuti, kada je ponovno Rezaeian prošao po desnoj strani i poslao prizemni ubačaj, na koji je natrčao Ghoddos i iz dobre pozicije s 10-ak metara poslao loptu tik pored vratnice.

Na novu priliku za pogodak koji bi ga prvi put odveo u nokaut-fazu natjecanja na svjetskim prvenstvima Iran je morao čekati do druge minute sudačke nadoknade, kada je Rezaeian ubacio s lijeve strane na prvu vratnicu, gdje je utrčao Pouraliganji i pucao glavom u padu, no nedovoljno precizno.

U osmoj minuti sudačke nadoknade Taremi je krenuo na jednu loptu spuštenu pred američki gol, malo ga je s leđa povukao Carter-Vikers, pa najbolji strijelac Irana nije uspio na pravi način zahvatiti loptu. Iranci su tražili kazneni udarac, no VAR se nije oglasio pa je Amerikancima ostala minimalna pobjeda.

SAD će u subotu u osmini finala igrati protiv pobjednika skupine A Nizozemske, dok će istoga dana igrati i Engleska – Senegal.

Engleska u drugih 45 minuta razbila grozni Wales

Uvjerljivom pobjedom od 3:0 (0:0) protiv Walesa u osminu finala Svjetskog prvenstva, kao najbolja momčad u skupini B, plasirali su se engleski nogometaši.

Ovaj dvoboj trećeg kola skupine B Engleska je prelomila u nastavku, kada je postigla sve pogotke. Wales je odolijevao i uspješno se branio u prvom poluvremenu, ali je potonuo u nastavku. Dva gola je dao Marcus Rashford, u 50. i 68. minuti, a jedan Phil Foden u 52. minuti.

Prvu veliku šansu Engleska je imala u 10. minuti. Marcus Rashford se našao u dobroj situaciji, pucao je, ali je njegov udarac odlično obranio velški vratar Ward. Vrlo brzo su stvari na travnjaku postavljene tako da su engleski nogometaši dominirali posjedom te su pleli mrežu oko suparničkih vrata, dok je Wales, barem u uvodnom dijelu ogleda, prvenstveno želio izvući živu glavu iz svega.

Novu šansu za Englesku je imao Foden, koji je u 15. minuti pucao s vrha šesnaesterca, ali pored vratnice, dok je neprecizan nekoliko trenutaka kasnije bio i Maguire, koji je zaprijetio glavom.

Sve do kraja poluvremena nastavila se dominacija Engleske, ali se broj pravih prilika smanjio. Još su po jednom pokušali Rashford i Foden, dok je Wales, kojem je trebala pobjeda za proboj prema osmini finala, u napadačkom smislu ostao potpuno tih tijekom svih uvodnih 45 minuta. Na samom kraju prvog dijela još je i Stones zaprijetio, no velška je mreža ostala netaknuta do odmora.

No vrlo brzo u nastavku Wales je potonuo. Unutar samo tri minute Engleska je dva puta pronašla put do suparničke mreže i time slomila suparnika. Prvo je u 50. minuti Rashford pogodio iz slobodnog udarca, s 20-ak metara, dok je u 52. poentirao i Foden za 2:0. Inače, pogodak Rashforda bio je prvi gol na ovom prvenstvu iz slobodnog udarca.

I nakon toga Wales nije imao ni znanja ni snage promijeniti tijek utakmice. Strahovito teško su Velšani dolazili u šansu, a nominalno njihov najbolji igrač, Gareth Bale, nakon prvog dijela je ostao u svlačionici nakon što je pokazivao probleme s ozljedom, ili spremnosti, tijekom prvog dijela.

Sve je i definitivno odlučeno u 68. minuti kada je Rashford postigao novi pogodak, ovaj put za 3:0, što je bio jubilarni stoti engleski gol u povijesti na svjetskim prvenstvima. Do kraja dvoboja mogla je Engleska povećati vodstvo, no Bellingham pa Foden nisu pogodili velšku mrežu.

