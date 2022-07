Amerikanci dobivaju (novu) treću stranku : ”Ne lijevo. Ne desno. Naprijed”

Deseci bivših republikanskih i demokratskih dužnosnika najavljuju novu nacionalnu političku, treću, stranku kako bi privukli birače za koje kažu da su vrlo nezadovoljni onim što vide kao nefunkcionalni američki dvostranački sustav.

Novom strankom pod nazivom Naprijed (Forward) u početku će supredsjedati bivši demokratski predsjednički kandidat Andrew Yang i Christine Todd Whitman, bivša republikanska guvernerka države New Jersey. Nadaju se da će stranka postati održiva alternativa Republikanskoj i Demokratskoj stranci koje dominiraju američkom politikom, rekli su osnivači.

Stranački čelnici će ove jeseni održati niz skupova u više od 20 gradova kako bi predstavili svoju platformu i privukli podršku. Službeno predstavljanje se treba održati u Houstonu 24. septembra.

Nova stranka nastaje spajanjem triju političkih skupina koje su se pojavile posljednjih godina kao reakcija na sve više polariziran i zatvoren politički sustav SAD-a. Čelnici su citirali anketu Gallupa iz prošle godine koja je pokazala da čak dvije trećine Amerikanaca vjeruje da je potrebna jaka treća politička stranka.

Još nema konkretnu politiku

Dva stupa političke platforme nove stranke su “osnažiti pošteno, učinkovito gospodarstvo” i “dati Amerikancima više izbora na izborima i više povjerenja u vladu“.

Stranka je centristička i još nema konkretnu politiku. Na svom predstavljanju planiraju poručiti: “Kako ćemo riješiti velike probleme s kojima se Amerika suočava? Ne lijevo. Ne desno. Naprijed”.

Povijesno gledano, treće stranke nisu uspjele napredovati u američkom dvostranačkom sustavu, ali povremeno mogu utjecati na predsjedničke izbore. Analitičari kažu da je Ralph Nader iz Zelene stranke oduzeo dovoljno glasova demokratskom predsjedničkom kandidatu Alu Goreu 2000. godine kako bi pomogao republikancu Georgeu W. Bushu da osvoji Bijelu kuću.

Nije jasno kako bi nova stranka Naprijed mogla utjecati na izborne izglede bilo koje stranke u duboko polariziranom SAD-u. Politički analitičari su skeptični da stranka može uspjeti.

Stranka Naprijed ima za cilj dobiti pristup glasanju u 30 država do kraja 2023. i u svih 50 država do kraja 2024. godine, na vrijeme za predsjedničke i kongresne izbore 2024. Cilj je postaviti kandidate za lokalne utrke, kao što su školski odbori i gradska vijeća, u saveznim državama, Kongresu pa sve do izbora za predsjednika.

Temelji su se promijenili

Još jedna osoba uključena u stvaranje Forwarda, Miles Taylor – bivši dužnosnik Domovinske sigurnosti u Trumpovoj administraciji – rekao je da je ideja bila dati biračima “održivu, vjerodostojnu nacionalnu treću stranku”.

Taylor je priznao da su treće stranke bile neuspješne u prošlosti, ali je rekao: “Temelji su se promijenili. Kada su se treće stranke pojavljivale u prošlosti, to je uglavnom bilo unutar sustava u kojem američki narod ne traži alternativu. Razlika koju vidimo ovdje je povijesni broj Amerikanaca koji kažu da žele alternativu republikancima i demokratama”.

“Politički ekstremizam razdire našu naciju, a dvije glavne stranke nisu uspjele riješiti krizu”, kažu osnivači nove stranke te dodaju: “Prošlog tjedna, povjerenstvo Zastupničkog doma koje istražuje napad na Capitol 6. siječnja [2021. godine] navelo nas je da ponovno proživimo jedan od najmračnijih dana u povijesti SAD-a.

Zastrašujuća kulminacija pokušaja izbornog udara u Sjedinjenim Američkim Državama bila je dosad najjači dokaz da se suočavamo s potencijalnom propašću naše demokracije.

Ako se ništa ne poduzme, Sjedinjene Američke Države neće dočekati svoj 300. rođendan u prepoznatljivom obliku. Zato se okupljamo – demokrati, republikanci i neovisni – kako bismo izgradili novu, ujedinjujuću političku stranku za većinu Amerikanaca koji žele prevladati podjele i odbaciti ekstremizam”.

Većina Amerikanaca smatra da nisu zastupljeni

Amerikanci su izgubili vjeru u vladu, to je nesporno, a dvije trećine birača misli da ni demokrati ni republikanci nemaju prave prioritete.

Ono što je šokantno jeste da otprilike 30 milijuna Amerikanaca vjeruje da je nasilje protiv sadašnje vlade opravdano. Isti broj želi nasilno vratiti bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću. Spominje se čak i mogućnost građanskog rata?

“Sjedinjenim Američkim Državama prijeko treba nova politička stranka – ona koja odražava umjerenu, zdravorazumsku većinu. Današnje zastarjele zabave nisu uspjele ugađajući marginama. Kao rezultat toga, većina Amerikanaca smatra da nisu zastupljeni”, poruka je lidera stranke Naprijed.

Većina trećih strana u povijesti SAD-a nije uspjela zaživjeti, bilo zato što su bili ideološki preuski ili zato što je stanovništvo bilo nezainteresirano. Ali, birači pozivaju na novu stranku sada više nego ikada. Uz to, zanimljivo je da je u SAD-u dvostranački sustav, ali da u njemu, praktično, djeluju četiri stranke zato što su i Republikanska i Demokratska stranka potpuno podijeljeni na dvije struje.

Ivica Puljić (AJB)