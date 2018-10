Amerika na raskršću : Kongresni izbori će odlučiti budućnost Trumpovog predsjedničkog mandata

Tri sedmice prije ključnih američkih izbora sredinom predsjedničkog mandata, teško je naći mnogo toga o čemu se slažu demokrate i republikanci. Ali jedna stvar o kojoj se slažu obje stranke je da će predsjednik Donald Trump biti ključno pitanje na izborima koji će odrediti ko će imati kontrolu u kongresu u naredne dvije godine. Naš novinar Jim Malone donosi prilog o takozvanom Trump faktoru na izborima 2018.

Za Donalda Trumpa, ovogodišnji izbori sredinom njegovog mandata su osobni.

Sav ovaj izvanredan napredak je u pitanju. Moje ime nije na glasačkom listiću, ali na neki način i jeste. Zato vas molim da izađete i glasate, pozvao je Trump.

Ali koliko god da on motivira svoje odane pristalice, on isto toliko podstiče i kritičare kao što je Jenny Heinz.

Postoji aktivan otpor ovom predsjedniku koji radi kao da je iznad zakona, kaže Jenny.

Trump je centralni lik na izborima ove godine, kaže analitičar sa univerziteta American David Barker.

Da, demokrate na ovaj dan čekaju još od prvog dana nakon izbora 2016, i sve se svodi na Trumpa. I Trump to u potpunosti shvata. On želi da se sve vrti oko njega, kaže David Barker.

Trump je ubrzao trend nacionaliziranja kongresnih izbora, kaže Lara Brown.

Sve se sada svodi na nacionalni nivo i svako na ove izbore gleda kao na referendum za ili protiv predsjednika i njegove stranke, kaže Lara Brown.

Za Trumpa i bazu njegovih pristalica, to ima smisla, kaže bivši Trumpov savjetnik Steve Bannon.

Vjerujem da ako ovo učinite nacionalnim referendumom i nacionalizirate izbore na osnovu uspjeha Trumpovog programa, onda je pobjednik jasan i vjerujem da bi demokrate bile uveliko poražene, kaže Bannon.

Ali drugi su skeptični, među njima i bivši predsjedatelj Republikanskog odbora Michael Steele.

U redu, želite da se sve svodi na vas. U tom slučaju onda svaki kandidat na glasačkom listiću mora odgovarati za vaše ponašanje, kao i za vaše Twitter poruke.

Trump će vjerovatno dovesti do većeg izlaska demokratskih glasača na birališta, kaže kongresmen iz Marylanda Dutch Ruppersberger.

Kada je sve što radite samo briga za sebe, a ne za narod ili ono što je njemu potrebno, kao stariji kojima je potrebna medicinska njega, i ako samo želite da dobro izgledate i politički izbacite protivnike, što je ono što se trenutno dešava, onda to nanosi štetu. I zato vjerujem da će mnogi izaći da glasaju, kaže Ruppersberger.

Ali kako se čini, predsjednik nije zabrinut, i više voli da okuplja vlastite pristalice, kaže Frank Newport iz organizacije Gallup.

Čini se da je odustao od namjere da privuče veći broj pristalica, a to je više u njegovom stilu. On ima, kako svi znamo, veoma borben stil. On voli da ima neprijatelje jer mu to daje priliku da se protiv nekoga bori. I zato bi bilo teško za predsjednika kao što je Trump da proširi bazu svojih pristalica, kaže Newport.

Ime Donalda Trumpa se neće naći na glasačkim listićima 6 novembra. Ali rezultati izbora bi mogli odlučiti budućnost njegovog predsjedničkog mandata.

