Američki vojni zapovjednik američkim zakonodavcima : Kina ubrzava planove da prestigne SAD na svjetskoj sceni

Nemogućnost Sjedinjenih Država da se adekvatno odupru rastućoj vojnoj moći Kine potiče Peking da ubrza svoje planove za preuređenje trenutnog međunarodnog poretka na svoj način, rekao je zakonodavcima najviši američki vojni zapovjednik.

Zabrinutost zbog agresivnog ponašanja Kine nije nova – američki vojni i obavještajni zvaničnici su u više navrata upozoravali na kineske vojne investicije, dezinformacije, te špijunažu i cyber operacije – pod bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Međutim, upozorenja su hitno ponovljena pod trenutnim predsjednikom Joe Bidenom, čiji je ministar odbrane više puta označio Kinu kao “ubrzanu prijetnju”.

“Bojim se da oni ubrzavaju svoje ambicije da istisnu Sjedinjene Države i našu vodeću ulogu u međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima”, svjedočio je admiral Philip Davidson, zapovjednik američkog Indo-pacifičkog zapovjedništva, pred članovima Senatskog odbora za oružane snage.

“Dugo su govorili da to žele učiniti do 2050. godine”, rekao je. “Zabrinut sam zbog toga što su se približili tom cilju.”

Davidson, koji bi se trebao penzionisati do kraja ove godine, proveo je posljednjih nekoliko sedmica pokušavajući skrenuti više pažnje na opasnost koju predstavlja sve odvažnija Kina.

U utorak je Kinu nazvao “najvećom dugoročnom strateškom prijetnjom sigurnosti u 21. vijeku”.

“Vojna ravnoteža u Indo-Pacifiku postaje nepovoljnija za Sjedinjene Države i naše saveznike”, rekao je Davidson. “Ovom neravnotežom akumuliramo rizik koji bi mogao ohrabriti Kinu da jednostrano promijeni status quo prije nego što naše snage uspiju dati učinkovit odgovor.”

Američki zvaničnici upozoravaju da kineska vojska u nekim slučajevima zamjenjuje kombinaciju ekonomskih poticaja i prisile koja je svojevremeno definisala pristup Pekinga globalnoj konkurenciji moći.

“Pronaći ćete vrlo globalnu, ekspedicionu kinesku vojsku koja će zakoračiti svuda gdje misle da su ugroženi kineski interesi”, rekao je najviši obavještajni oficir američke Indo-pacifičke komande, kontra-admiral mornarice Michael Studeman na virtualnoj konferenciji prošle sedmice.

Zvaničnici strahuju da će taj pristup vjerovatno ojačati dok Kina nastavlja da smanji raskorak u moći s američkom vojskom.

Očekuje se da će Kina u narednoj fiskalnoj godini povećati svoju odbrambenu potrošnju za 6,8%. Neke projekcije čak predviđaju da će kineska mornarica moći nadmašiti SAD u Indo-Pacifiku, od prednosti 3-1 u nosačima aviona do prednosti od 54 do šest u modernim višenamjenskim borbenim brodovima, do 2025. godine.

Zvaničnici i zakonodavci, takođe, su izrazili zabrinutost zbog sve većih nuklearnih sposobnosti Kine.

Američka obavještajna agencija za odbranu izjavila je da će Kina tokom naredne decenije “barem udvostručiti količinu svojih nuklearnih zaliha”. Od tada su najviši zvaničnici američke Strateške komande upozoravali da bi ta procjena mogla biti zastarjela i da bi Peking u tom roku mogao utrostručiti ili čak učetverostručiti zalihe nuklearnog oružja.

Davidson je rekao da svi pokazatelji govore da ukoliko Kina vjeruje da ima prednost, sigurno će je iskoristiti.

“Vidim ih kako razvijaju sisteme, sposobnosti i držanje, što ukazuje na to da su zainteresovani za agresiju”, rekao je, ukazujući na to kako se Peking već suočava sa Hong Kongom, Linijom stvarne kontrole s Indijom, Ujgurima u Xinjiangu i Tibetom.

Davidson je upozorio da bi sljedeći mogli biti Tajvan i Guam.

“Tajvan je očito jedna od njihovih ambicija,” rekao je. “Mislim da je prijetnja očigledna tokom ove decenije. Zapravo, u narednih šest godina.”Što se tiče Guama, Davidson je zakonodavcima rekao da je američko ostrvsko područje “meta danas”.

“Kinesko ratno vazduhoplovstvo objavilo je propagandni video koji prikazuje njihove bombaške snage H-6 kako napadaju vazduhoplovnu bazu Anderson na Guamu i to je plasirano prilično javno”, upozorio je. “Vidimo kinesko pomorsko raspoređivanje grupa za površinske zadatke i podmornica koje obilaze Guam i Zajednicu sjevernih Marijanskih otoka. I naravno, vidimo ogromnu asimetriju vrlo velike balističke raketne snage koju ima Kina.”

Davidson je hitno pozvao zakonodavce da podrže nastavak prodaje oružja Tajvanu i založio se za instaliranje objekta raketne odbrane Aegis Ashore na Guamu.

Sistem od 1,6 milijardi dolara jedan je od glavnih prioriteta petogodišnjeg plana s 27,3 milijarde dolara za Washingtonsku inicijativu za odvraćanje od Pacifika (PDI), napora uspostavljenog u sklopu prošlogodišnjeg Zakona o autorizaciji nacionalne odbrane (NDAA).

“Održavanje zamaha iza PDI-a biće ključni fokus ovog odbora dok započinjemo rad na ovogodišnjem NDAA-u”, rekao je predsjednik senatskog odbora za oružanu službu Jack Reed.

Američki vojni zvaničnici i zakonodavci, takođe, polažu neke nade u diplomatiju i poboljšane odnose s ključnim saveznicima kako bi se uspješno suprotstavili Kini.

Davidson je rekao da bi novoformirani takozvani “Quad” (četvorokut), koji bi trebao okupiti SAD, Indiju, Japan i Australiju, mogao nagovijestiti napore da se uzvrati Pekingu.

“Prilično me ohrabruje potencijalna snaga organizacije poput ‘Quada'”, rekao je.

Sekretarica za medije Bijele kuće Jen Psaki rekla je novinarima u utorak da će se čelnici “Quada” sastati virtualno u petak, te da će razgovori biti usmjereni na pandemiju COVID-19, ekonomsku saradnju i klimatske promjene.

