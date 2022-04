Američki senator Murphy iz Sarajeva poslao snažno upozorenje: Potezi Dodika lako mogu dovesti do sukoba…

Američki senator Chris Murphy koji trenutno boravi u posjeti Bosni i Hercegovini zajedno sa senatoricom Shaheen i senatorom Tillisom gostovao je na CNN-u gdje sa Cristiane Amanpour pored ostalog komentarisao i stanje u Bosni i Hercegovini.

Murphy, demokrat, smatra kako je ovo zabrinjavajuće vrijeme za Bosnu i Hercegovinu i da je takva poruka poslana svim političkim liderima u zemlji pogotovo Miloradu Dodiku.

“Ovo je vrlo zabrinjavajuće vrijeme za BiH i znam da je pažnja svijeta trenutno s pravom usmjerena na Ukrajinu, ali kako se Putin vraća da izvede korner, on će tražiti druga mjesta da pokuša da ostvari pobjede. A jedna od njih bi mogla biti i BiH. Danas je krhkije nego što je bilo od rata. Imate srpskog lidera, člana Predsjedništva Milorada Dodika, koji prijeti da će se povući iz koalicione vlasti i uspostaviti vlastite srpske institucije koje bi lako mogle dovesti do sukoba koji bi lako mogao dovesti do nasilja. I ovaj region bi mogao ponovo biti u ratu”, rekao je za CNN.

Dodao je da je grupa senatora prenijela snažnu poruku cijelom političkom rukovodstvu.

“Ali ovo nije trenutak da oni samo nabrajaju svoje pritužbe globalnoj zajednici. Ovo je trenutak da sjednu i pronađu put do funkcionalne federalne države ovdje na koju svijet možda danas ne obraća pažnju. Ali brinem se ako stvari nastave kliziti u smjeru koji smo vidjeli u proteklih nekoliko sedmica, da bi cijeli svijet mogao biti fokusiran na ovu regiju da izbije nasilje”, kazao je Murphy.

Na pitanje Amanpour o tome kakve su poruke poslali predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću Murphy je kazao da je poruka jasna i da kaže da Srbija mora odabrati stranu. Amanpour je također interesovalo i da li je moguća usporedba Srbije i Mađarske.

“Znate, Srbija i Mađarska su na različitim mjestima. Mađarska je već u evropskom šatoru, Srbija nije, ali teži. I tako je naša poruka predsjedniku Srbije, nekome koga dugo poznajem, takođe bila jednostavna. Ako zaista želi da bude dio Evrope, onda to ne može biti van nas, Evropa je uvela sankcije Rusiji. Ako nastavi sa ovim izvanrednim statusom da igra neutralnost, neće biti poziva iz Evrope. Tako da zaista vjerujem da predsjednik Vučić želi da njegovo nasljeđe bude integracija Srbije u Evropsku uniju.Naša poruka njemu bila je da je jedini način da se to desi zapravo njegovo pridruživanje sankcijama Rusiji. I ne mogu vam reći da li je preuzeo neke obaveze, ali imali smo zaista dobar iskren dijalog”, stava je Murphy.

Dio razgovora o Balkanu i Bosni i Hercegovini Amanpour je zaključila riječima da joj je drago da su lideri makar čuli jasno kakav je stav SAD-a o trenutnom stanju.

(Kliker.info-N1)