Američki senator John McCain : Uvjeren sam da će Senat ratifikovati prijem Crne Gore u NATO

Američki republikanski senator John McCain izrazio je danas uvjerenje da će Senat Sjedinjenih Američkih Država iduće sedmice ratifikovati pristupni ugovor Crne Gore u NATO.McCain, predsjedavajući Odbora za oružane snage, na konferenciji za novinare u Briselu je izjavio da smatra da će glasovi Senata u cijelosti ići u korist Crne Gore.

“Sretan sam što mogu reći da ćemo u ponedjeljak započeti sa glasanjem i zatvorenom raspravom, a onda krenuti dalje sa glasanjem o Crnoj Gori. Veoma sam sretan što mogu kazati da sam u cijelosti uvjeren da će glasovi ići u korist za ulazak Crne Gore u NATO”, istakao je McCain.

Ponovio je i značaj ulaska Crne Gore u Alijansu.

“U četvrtak smo održali saslušanje sa našim čelnikom evropske komande, generalom Scaparrottijem (Curtis), koji je naše najbolje vojno lice u regiji. Upitao sam ga kakav bi uticaj prouzrokovao neulazak Crne Gore u NATO i on je rekao da bi to bilo potpuna katastrofa. On je rekao da je ključno da Crnu Goru uvedemo (u NATO), a ukoliko to ne uradimo, posljedice bi se odrazile po cijelu regiju”, poručio je John McCain na konferenciji za štampu foruma fonda “German Marshall Fund” u Briselu.

Inače, komandant NATO-a snaga u Evropi, general Curtis Scaparrotti, nedavno je tokom saslušanja pred senatskim Odborom za oružane snage rekao da je suštinski važno da Crna Gora bude primljena u NATO.

Precizirao je da bi izostanak ratifikacije crnogorskog članstva imao negativne posljedice na politiku otvorenih vrata Alijanse..

“Apsolutno je ključno da Crna Gora bude primljena u NATO. Iskazali su želju i ispunili uslove. To takođe naglašava otvorenost NATO-a i mogućnost da uključi one koji žele da budu dio Saveza. U suprotnom, to bi unazadilo ambicije mnogih drugih država i naroda, naročito Istočne Evrope, koji su okrenuti ka Zapadu i žele da budu dio NATO-a”, odgovorio je komandant NATO snaga u Evropi.

Scaparrotti je u svjedočenju u Senatu rekao i da Rusija koristi etničke tenzije na Balkanu da bi usporila napredak u evropskim i transatlantskim integracijama.

“Rusija promoviše anti-evropske stavove u regionu, koristeći korumpirane političke sisteme, loše ekonomske rezultate i sve veću etničku polarizaciju”, naveo je komandant Scaparrotti.

Rusija se, kako je rekao, u prošloj godini otvoreno miješala u političke procese u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.Zastava Crne Gore i NATO-a

Svih 28 članica NATO-a moraju ratifikovati pristupni ugovor prije nego što Crna Gora i formalno postane članica Alijanse.

Protokol je do sada ratifikovan u 26 parlamenata članica NATO-a i preostalo je da ga još ratifikuje i gornji dom parlamenta Španije, donje zakonodavno tijelo ove države je to već učinilo, te Senat SAD.

Glasanje u Senatu je tri puta odloženo posljednjih mjeseci jer su dva republikanca, senatori Rand Paul i Mike Lee, blokirali brzo glasanje.

Rusija se snažno protivi pristupanju Crne Gore NATO-u i njeni zvaničnici su više puta upozoravali da je to pogrešan korak koji može izazvati nestabilnost.

U četvrtak je, pak, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio kako je Crna Gora popustila pred ultmatumom – ili Rusija ili NATO.

(Kliker.info-VoA)