Američki republikanci : Mediji preuveličavaju razmjere epidemije

Oko 80 posto republikanaca vjeruje da su mediji uvećali opasnost od korona virusa, a 53 posto njih vjeruje da su mediji jako uveličali opasnost koju predstavlja ovaj virus. Samo 17 posto republikanaca smatra da mediji dobro obavljaju svoj posao.

Ovo su zapanjujući rezultati do kojih je došao Istraživački centar Pew, jedna od vodećih američkih organizacija kada su u pitanju istraživanja javnog mnijenja.

I dok su republikanci ti koji će vjerojatno posumnjati da mediji pretjeruju, 22 posto demokrata kažu da mediji jako pretjeruju s opasnošću koju predstavlja virus, a 27 posto misli da mediji pomalo pretjeruju.

Vratimo se republikancima. Vrlo je vidljivo da je broj skeptičnih republikanaca na liniji izvještavanja Fox News-a, konzervativne TV mreže koja je do prije dva dana izjednačavala korona virus s običnom gripom, uz poruku da je sve to plan liberalnih medija i demokrata da naškode predsjedniku Trumpu u izbornoj godini. Prije samo tri dana, konzervativni republikanski kongresmen i gorljivi trumpovac, Davin Nunes, je upravo na Fox News-u, u dvije emisije, pozivao ljude da odlaze u restorane i pub-ove, jer “nije to tako opasno”!

Čak i kada su vodeći medicinski strušnjaci upozoravali da se virus brzo širi, vodeća imena na Fox News-u su odbacivali ta upozorenja uz redovno objašnjenje da je to “posljednji pokušaj demokrata i medija da naškode predsjedniku Trumpu”, koji, takodjer, ništa nije radio na suzbijanju krize do prije tri dana. Prije samo četiri dana, u nedjelju, Trump pred kamerama uzvikuje “ … imamo ogromnu kontrolu nad virusom”.

Prije toga je govorio da je to kao obična gripa, da je to prevara, da nema razloga za bojazan, da on sve konce drži u rukama, da se ljudi ne trebaju bojati, da je to veća opasnost po ekonomiju nego po zdravlje ljudi … “Ja uopće nisam zabrinut” – poručuje Trump 7.marta.Tri dana kasnije kaže: ”Nestat će taj virus. Samo ostanite smireni. Nestat će”. Medjutim, virus nije nestao, nego se proširio Amerikom i počeo sve više ubijati ljude. Kada je Trump shvatio da je “vrag odnio šalu”, i da bi mu to moglo naškoditi na izborima, napokon pokreće akciju.

Podrivanje kredibiliteta medija

“Ovo je još jedan pokušaj da se opozove predsjednik Trump” – uzvikivala je prošlog tjedna s ekrana voditeljica Fox News-a, Trish Regan. Najveća zvijezda te konzervativne televizije, Sean Hannity, kojeg predsjednik Trump često konsultira oko donošenja važnih odluka, još je 9.marta izjavljivao da korona virus nije ništa gora od “standardne gripe” te da “ poziva na odgovornost sve one koji koriste ovaj virus kao političko oružje protiv predsjednika”.

Trump dobar dio svog predsjedničkog mandata nastoji podriti kredibilitet medija u očima svojih pristaša, često ponavljajući uzrečicu ” lažni mediji” insistrirajući, bez ikakvih dokaza, da mediji fabriciraju loše priče o njemu. Njegovi će birači i dalje gledati Fox News, koji ima najveću gledanost u Americi. Zašto? Zbog toga što je to jedini konzervativna TV mreža na nacionalnoj razini. Ostale velike TV mreže, CNN; ABC, CBS i NBC, su liberalniji mediji, upravo oni koje Trump naziva “lažnim”. Svi oni dijele gledateljstvo i njihov pojedinačna gledanost je manja od gledanosti FOX News-a. Dakle, republikanci, konzerativci i desničari gledaju isključivo Fox News i što čuju od tog medija, za njih je istina. Kao i za predsjednika Trumpa koji Fox News naziva “našom televizijom”.

Kao rezultat svega navedenog imamo istraživanje o korona virusu čije će opasnosti i pogibeljnosti trumpisti postati svjesni tek kada im virus pokuca na vrata. Do tada će ih Trump i Fox News uvjeriti da su “oni oduvijek znali da je to opasan virus”. Trumpovim riječima kazano: “Znao sam da je pandemija prije nego postala pandemija”. Na njegovu žalost, postoji na desetke milijuna ljudi u Americi koji znaju da je do jučer govorio drugačije i umanjivao opasnost.

Ivica Puljić (AJB)