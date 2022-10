Američki profesor Daniel Serwer upozorava : “Linija razgraničenja Istoka i Zapada mogla bi ići kroz BiH”

Američki ekspert za Balkan Daniel Serwer kazao je u Pressingu da bi u budućnosti na Balkanu mogla biti uspostavljena linija razgraničenja između Zapada i Istoka. Dodao je da bi ta linija mogla prolaziti kroz Bosnu i Hercegovinu, međuentitetskom linijom, i tada bi bila ugrožena cjelovitost države. “Nisam siguran da ćemo moći cijelu BiH izvesti na Zapad”, kazao je profesor američkog univerziteta Johns Hopkins.

Šta je američka strategija na Zapadnom Balkanu?

Zapadna strategija na Balkanu je zasnovana na tome da Srbija može biti sila stabilnosti, zapadne orijentacije, cijeloga regiona. Mislim da je to bilo pogrešno. Linija između Istoka i Zapada bi mogla biti povučena kroz Balkan i Srbija bi sa svojim liderstvom, po mome uvjerenju, tada izabrala Istok i Rusiji. Ako Rusija ne uspije u Ukrajini, onda će Srbija izabrati Kinu. Tako to oslanjanje na Vučića ne vidim nikakve dokaze da je to bila uspješna politika.

Kuda bi ta linija mogla ići kroz Balkan, profesore?

Postavi li ste dobro pitanje. Veliko je pitanje da li će linija ići međuentitetskom linijom ili će BiH biti dio Zapada. Nema nikakve sumnje da većina građana BiH želi Zapad, ali nisam siguran da Dayton, koji je na vlasti ostavio zaraćene snage, da ćemo moći cijelu BiH izvesti na Zapad. Možda bi mogla ostati neka “buffer” (neutralna) zona. Veliko je pitanje i hoće li Crna Gora ići za Srbijom? Hoće li Kosovo biti podijeljeno? Jako bih volio da se Srbija pridruži Zapadu.

Dodik kaže da ima podršku 10 zemalja za proglašenje nezavisnosti entiteta RS?

Mislim da Dodik ima podršku Rusije i ja bih to ozbiljno shvatio. Mislim da ne bi niko prihvatio nezavisnost Republike Srpske i ona bi se tada pripojila Srbiji. Šta bi Washington i Bruxelles uradili tada, ne mogu vam reći, ali oni nikada ne bi priznali nezavisnu Republiku Srpsku. Bojim se da budućnost izgleda dosta mračna ako se ova linija povuče međuentitetskom linijom. Mnogo bolje bi bilo kad bi se cijela Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo priključili Zapadu.

Šta ako republikanci dobiju kontrolu u Kongresu, kakav će biti njihov odnos prema BiH?

Mislim da američka administracija neće promijeniti politiku, ali postoje određeni republikanci koji su otvoreniji za srpski nacionalizam. Mogli bi tada vidjeti povratak nekih proruskih, prosrpski osjećaja.

Imate li ikakvu utjehu za građane Bosne i Hercegovine?

Moje riječi utjehe su da građani BiH imaju priliku birati, imali su priliku na prethodnim, kao što će imati i na sljedećim izborima. Oni mogu uticati da se izabere pravac i to rade glasanjem, izlaskom na ulice, razgovorima u parlamentima. Želim podvući jednu stvar – vaša sudbina je u vašim rukama, a ne u rukama Amerikanaca ili Evropljana. Mi možemo otvoriti vrata, a na vama je da iskoristite tu priliku.

Da li će Schmidt dodijeliti državu vojnu imovinu entitetima?

Mislim da je moguće, a jedan od razlog zbog čega Schmidt prijeti je što strane predugo nisu riješile ovo pitanje. Političke sile koje djeluju protiv ujedinjene BiH su jake i tu nema sumnje, ali postoji sve jači osjećaj koji ide u pravcu građanske BiH koja će odlučivati o svojoj sudbini i da se ne čeka da to urade Amerikanci ili Evropljani.

Hoće li biti ugrožen mir u Bosni i Hercegovini?

Mislim da postoji realan rizik od pojave nestabilnosti u BiH ako Dodik napravi korake ka nezavisnosti. Ne znam da li bih to nazvao ratom, ali je to nepredvidljivo. Neprihvatljivo je što prijeti suverenitetu države i to je bio razlog za prošli rat, ne vidim zašto ne bi bio (razlog) i za budući.

Komentarišući posljednje izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine kazao je da je ova odluka favorizovala HDZ BiH, te je dodao da ne vidi razlog zašto se to uradilo. Ocijenio je kako su Hrvati dobili “jako dobru pogodbu” u Daytonu jer im je pripalo “pola FBiH i trećinu države, a manje ih je od 17 posto” i da su “hrvatski nacionalisti danas veća antidržavna sila” nego što su bili 1995.

Kazali ste da se Zapadnim Balkanom bave dječurlija, da je vrijeme da se probude roditelji. Je li kasno za to buđenje?

Rusija igra tu ulogu kvarenja, to je njima jeftino i lako uraditi. Bruxelles i Washington sporo odgovaraju, mislim da nije prekasno i da je većina stanovništva na Zapadnom Balkanu okrenuta prema EU.

Jeste li razočarani odnosom predsjednika Joea Bidena prema Zapadnom Balkanu?

Predsjednik Biden snažno podržava Dejtonski sporazum i mir u Bosni i Hercegovini. U isto vrijeme njegova administracija se nada da će se Srbija okrenuti prema Zapadu. Ne mislim da je to izgledno. Mislim da je sasvim jasno da Vučić sarađuje sa Rusijom i Kinom.

Razočaran sam nekim stvarima, ali ne bih rekao za sebe da sam razočaran administracijom općenito. Mislim da ova administracija ima mnogo bolji stav prema Balkanu nego prethodna (Trumpova). Prema Kosovu, Crnoj Gori i BiH su napravljene neke greške.

Koliko Vučić ima još vremena da sjedi na dvije stolice?

Ne znam, ali mislim da će poraz Rusije u Ukrajini, što je neizbježno, dovesti Srbiju do suočavanja sa izborom između autokratske Kine i demokratskog Zapada. To je izbor i nadam se da će se Vučić odlučiti za Zapad, ali ne mogu biti siguran da će se to desiti. Mi nećemo vršiti pritisak na Srbiju preko određene granice.

Šta je sa Dodikom i njegovim odnosom prema Rusiji? Koliko su njegove prijetnje retorika, a koliko dio ozbiljnog plana?

Mislim da on prijeti ozbiljno, ne znam da li su dio nekog većeg plana. On kaže šta želi učiniti. Ako Rusija izgubi rat u Ukrajini ispuhat će Dodikov balon. Zemlje NATO-a su jasno kazale šta misle o Dodiku, on je pod sankcijama. Sad je vrijeme da ga i EU izloži sankcijama.

Hoće li se to desiti ubrzo?

Ne znam, EU teško pada da nađe konsenzus za to.

Da li će Dodik mirno predati vlast ako zvanični rezultati pokažu da je izgubio na izborima?

To bolje znate nego ja. Ako to ne uradi to bi dovelo do vrlo ozbiljnih problema za Evropsku uniju i SAD. One bi morale nešto učiniti, a šta će to biti – ne znam. Doći će do predaje vlasti u BiH, ako tako bude izglasano.

Vaš komentar na nametanje odluke visokog predstavnika na izborni dan?

Bit ću jasan. To je vrlo teška i neočekivana odluka. Ne možete mijenjati izborna pravila na dan glasanja. To je jednostavno neprihvatljivo. Iako je namjera tih izmjena bila da se pojednostavi donošenja odluka, ispada da ta odluka posebno favorizuje HDZ. Zašto bi se trebalo favorizovati HDZ i davati im prednost? Ova stranka je sve više antidejtonska snaga u Bosni i Hercegovini. Ne bismo trebali raditi ništa što povećava vjerovatnoću HDZ-ovog dobijanja vlasti.

Hrvati su u Daytonu dobili jako dobru pogodbu, dobili su pola FBiH i trećinu države, a manje ih je od 17 posto. Oni su imali dobru pregovaračku poziciju jer su kontrolisali protok ljudi i vojske sa Jadrana prema teritoriji koju je kotrolisala Armija Republike BiH. Ta situacija više ne postoji danas. Hrvatski nacionalisti su danas veća antidržavna sila nego što je bilo u vrijeme Daytona i vrijeme je da se to prepozna. I da međunarodna zajednica otvori oči na namjere Čovića i Dodika kako bi razumjela šta se dešava.

Schmidt je za nametanje izmjena Izbornog zakona dobio američku i britansku podršku, ali ne i podršku iz EU?

Mislim da Schmidt to ne bi nametnuo da nije imao podršku Washingtona koji pogrešno gleda na ova pitanja u Bosni i Hercegovini i trebao bi preispitati politike prema BiH.

Ko bi trebao to preispitati?

Prije svega State Department koji bi trebao razmotriti rezultate svoga djelovanja u Bosni i Hercegovini, vidjeti kakav je bio stvarni efekat sankcionisanja Dodika ili podrške izmjena Izbornog zakona. Ljudi moraju biti samokritični.

(N1)