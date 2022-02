Američki predsjednik Biden : Imamo dvije opcije, početi treći svjetski rat ili natjerati Rusiju da plati cijenu (VIDEO)

Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je jedan od njegovih glavnih strateških ciljeva održati ujedinjenje NATO-a i Europske unije dok Rusija napada Ukrajinu. Biden je dao intervju komentatoru Brianu Tyleru Cohenu.

“Moj cilj od samog početka bio je osigurati da cijeli NATO i Europsku uniju držim zajedno. Jer jedina stvar za koju mislim da je Putin mislio da može učiniti je podijeliti NATO, kako bi si otvorio put da prođe nekažnjeno, no to se nije dogodilo”, rekao je Biden.



Rekao je da bi Rusija mogla platiti visoku cijenu i dugoročno i kratkoročno zbog invazije na Ukrajinu dodajući da ta invazija zbližava Europu i NATO.



“Putinovi potezi zapravo dovode do potpuno suprotnog učinka. Umjesto podjele, doveo je do zbližavanja”, rekao je Biden.



Na pitanje o sankcijama, Biden je ustvrdio da vjeruje da je to jedan od jedinih načina da se Rusija kazni bez rizika od rata na globalnoj razini.



“Postoje dvije opcije. Započeti treći svjetski rat, zaratiti s Rusijom, fizički. Ili se pobrinuti da zemlja koja djeluje tako suprotno međunarodnom pravu plati cijenu za to što je to učinila”, rekao je, između ostalog, Biden.

(Kliker.info-Index)