Američki predsjednik Biden: “Amerika se bori za svoju vlastitu dušu” (Video)

Govoreći ispred historijske zgrade u Filadelfiji, Independence Hall, u kojoj su usvojeni ključni dokumenti američke države – Deklaracija nezavisnosti i Ustav Sjedinjenih Država – predsjednik Joe Biden je opisao stanje koje nazvao bitkom za “dušu nacije” uoči dolazećih izvora za Kongres, u novembru.

Demokratske vrijednosti Amerike su pod napadom snaga ekstremizma, lojalnih bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu, rekao je predsjednik.

Gospodin Biden je republikance koji slijepo slijede bivšeg predsjednika Trumpa – nazvane MAGA republikanci, po sloganu ‘Make America Great Again’ – nazvao agentima “kaosa”: “Oni prijete temeljima naše republike, našim osobnim pravima, provođenju pravde, samoj duši naše zemlje,” rekao je, i pozvao Amerikance da se bore protiv ekstremizma svih vrsta.

No, on je istaknuo da to ne uključuje sve republikance. “Da budem potpuno jasan – nije svaki republikanac MAGA republikanac. … Niti svaki republikanac prihvaća njihovu akstremnu ideologiju. Ja to znam jer sam mogao raditi zajedno sa tim ne-ekstremnim republikancima.,” rekao je Biden. Ali, dodao je, velik dio Republikanske stranke je “u strahu” od bivšeg predsjednika Trumpa i njegovih sljedbenika.

Kao ilustraciju međustranačke suradnje je naveo usvajanje značajnih zakona u Kongresu, za koje su mnogi smatrali da u klimi stranačke podvojenosti nikada neće proći.

Od tih zakona, predsjednik Biden je posebno izdvojio paket mjera za ekonomski oporavak i financijski veoma jak zakon o obnovi infrastrukture, istaknuvši da se plodovi tih mjera već vide: ekonomija Amerike je u najvećem rastu od svih industrijski najrazvijenijih zemalja, naveo je.

Predsjednik Biden je govor završio podsjećanjem da američka demokracija nije zajamčena: “Moramo ju braniti i štititi. Moramo dići glas da ju podržimo. Svatko od nas.”

