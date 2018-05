Američki PBS: Strah od novog sukoba u Bosni i Hercegovini (VIDEO)

Novinar američkog Public Broadcasting Servicea (PBS) Malcolm Brabant donosi priču o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini i o strahu od novog konflikta u BiH. Brabant koji je izvještavao iz BiH prije 25 godina, vratio se u da ”ispita stanje” u državi.

Njegovi sagovornici su bili domaći političari, analitičari, profesori i funkcioneri. Brabant prati posjetu Noćnih vukova, ruske grupe bajkera, koji su došli u Republiku Srpsku na, kako kažu, hodočašće kako bi ojačali stoljetnu historijsku, kulturnu, i pravoslavnu vezu između između ruskog naroda i naroda iz Republike Srpske.

Pri ulasku u pravoslavnu crkvu, srpski pravoslavni sveštenik Dragan Vidović ih pozdravlja sa “Pomoz Bog, junaci”. Vidović je bio vidno nezainteresovan za činjenicu da je vođama Noćnih vukova zabranjen ulazak u BiH iz sigurnosnih razloga.

Reuf Bajrović, jedan od lidera Građanskog saveza, za njih kaže da su loš predznak i da se pojavljuju samo ”kada se nešto sprema”. On tvrdi da Noćni vukovi šire mržnju i anti-civilizacijske, nihilističke, gangsterske poglede na svijet.

“U suštini, oni su ekstremistička, paravojna skupina. Oni su mehanizam ruske države. Ljudi koji su pratili zauzimanje Krima i agresiju na Ukrajinu vrlo dobro znaju da su oni signal ruske države o svojim namjerama”, kazao je Bajrović.

S druge strane, sveštenik Vidović naglašava da je slika o bajkerima kao lošim momcima uslovljena samo američkim filmovima.

“Ja ne sudim o ljudima i onome što oni rade. Mi sudimo ljude po dobrim i lošim djelima koje smo čuli da su uradili. Ja ove momke ne poznajem lično, ali znam da su ranije donosili humanitarnu pomoć na Kosovo u Republiku Srpsku”, rekao je Vidović.

Ruski bajkeri nisu htjeli razgovarati sa PBS-ovim Malcomom Brabantom. Neki analitičari smatraju da njihova posjeta nije ništa nego priredba za javnost.

Goran Kovačević, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, ispričao je da je danas sve ”retorika i govor mržnje”, ali da je govor mržnje samo korak od rata.

“Ako nastavimo sa podizanjem nacionalnih tenzija, možemo ponovo izazvati rat. To je moje mišljenje”, potcrtao je Kovačević.

Brabant za predsjednika RS Milorada Dodika kaže da ga mnogi smatraju najprovokativnijim bosanskim političarem. U nedavnim intervjuima, Dodik govori o secesiji ovog entiteta od Bosne i Hercegovine. Dodikovi kritičari se plaše da bi secesija mogla dovesti do novog rata, ali on tvrdi da se to može uraditi mirnim putem.

“Ako ne bude dogovora na državnom nivou, naš cilj je više autonomije i nezavisnosti za nas. Ne znam da li će ovi u Bosni i Hercegovini biti dovoljno pametni da prihvate našu autonomiju na način na koji je to nama prihvatljivo. To je njihov problem. Ali ako misle da nas mogu natjerati da vjerujemo u Bosnu, to se neće nikada desiti”, kazao je Dodik.

Prema Daytonskom mirovnom sporazumu, sve tri etničke skupine moraju se složiti oko bilo kakvog vladinog pitanja. Svaka grupa ima svog člana Predsjedništva.

Kako piše u tekstu PBS-a, s obzirom na nacionalističke napetosti, teško je postići konsenzus, što dovodi do zastoja i stagnacije. Bošnjački vođa Bakir Izetbegović je uznemiren zbog toga što njegov srpski kolega blokira članstvo Bosne i Hercegovine u NATO, na zahtjev Moskve, navedeno je.

”Rusija traži igrače, one koji će biti na njihovoj strani, posebno u ovom svijetu slavenskog pravoslavlja i populacije. Imate ih na Balkanu. Dodik je spreman igrati tu igru”, rekao je Izetbegović, navodi autor teksta.

S druge strane, hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović ne brine zbog retorike bosanskih Srba o secesiji i ”pripajanju Srbiji”. On smatra da bi takav potez naškodio srbijanskom pridruživanju Europskoj Uniji.

”Dugoročno, Bosna i Hercegovina ima put ka Europi, zajedno sa Srbijom, a sama činjenica da spominjem Srbiju jasno sugerira da Srbija neće potaknuti težnje teritorijalnim podjelama. Bosna je kroz stoljeća bila multietnička, multinacionalna i multikulturalna. To se vidi u svim dijelovima zemlje i Bosna može preživjeti samo kao takva”, kazao je Čović.

Bivši član Predsjedništva BiH Haris Silajdžić pak smatra da „sve ono što se sada događa protivi se onome što znamo kao demokraciju, jer je ovo sto sada postoji u BiH demokratski feudalizam. Ono što bismo željeli vidjeti je nešto drugo, normalna građanska demokracija”.

Autor teksta navodi da su prije rata u Bosni 1992. godine, Srbi počeli gomilati oružje u brdima iznad Sarajeva. Nedavno je RS policija preuzela nekoliko automatskih pušaka, za koje insistiraju da su namjenjene za zaštitu protiv terorizma. Ali Kovačević je zabrinut da se historija ponavlja.

”Vrlo brzo ćemo imati vojnu policiju umjesto civilne policije. Dakle, to je uvertira rata. I svi to govore, spremni smo iskoristiti ovaj vojni potencijal policije da se branimo. Protiv koga? Niko ne zna. Ali oni to pokušavaju reći. Srbi govore kako će ih Bošnjaci vjerovatno napasti. Bošnjaci kažu kako će vjerojatno Srbi učiniti prvi korak”, naglasio je Kovačević.

”Bosna i Hercegovina je mjesto susreta emocija naroda, emocija koje vode do Moskve, koje vode do islamskog svijeta, koji vodi u Europu. Stoga ne bismo trebali stvoriti vrtlog koji je započeo iz Sarajeva prije 100 godina, ubistvom austrijskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Dakle, trebamo paziti. Trebamo se zaustaviti na vrijeme”, ispričao je Izetbegović, piše u tekstu PBS-a, a prenosi TV N1.

(Kliker.info)