Američki kongresmen Perry: Protesti u BIH su glas naroda i to je potpuno ispravno (Video)

“PROTESTI PROTIV VISOKIH CIJENA GORIVA ?”



PERRY: Mislim da, premda u Bosni nije bilo tradicije protesta, možda treba neki katalizator da se izabranim zvaničnicima kaže: Hej, ne dajemo svoje poreze ovamo samo da bi ih vi zadržali i s njima radili što god hoćete.

Očekujemo da se ti novci vrate u zajednicu, očekujemo da vidimo plodove vašeg marljivog rada kroz poboljšanje kvalitete života i infrastrukture, posebno cesta, ako je to ono na šta trošimo svoje novce u porezima i u cijeni goriva.

Želimo da nam ceste budu popravljene, a to je univerzalna stvar bilo da živite u Bosni ili u 4. distriktu Pennsylvanije: svi želimo odgovornost i transparentnost, i želimo znati da se naši novci mudro troše.

VOA: Odgovor nekih od ovih političara je da je to subverzivna i nasilna akcija protiv države?

PERRY: Protesti imaju dugu tradiciju u Americi i jedan su od njenih temeljnih principa – ovdje iza mene je ustav koji kaže da tako tjeramo svoju vladu da se popravi. Zar ne? Da ispravi ono na što se žalimo.

Mislim da je to odlična stvar u društvu koje još nije onoliko slobodno koliko bi moglo biti, ali pokušava to poboljšati, da političari shvate da rade na izabranim funkcijama za narod koji ovako izražava svoje mišljenje.

Mislim da je to u skladu sa razvojem demokracije, gdje protest postaje normalan, a ne nešto što se doživljava kao subverzivno.

To je glas naroda, to je način kako on izražava svoje neslaganje po cijelom nizu pitanja i to je potpuno ispravno.“

(Kliker.info-VoA)