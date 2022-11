Američki general iznio prijedlog kojeg se Kijev grozi: ‘Iskoristite šansu,potpuna pobjeda nije moguća‘

Nakon oslobođenja Hersona i posljednjih velikih uspjeha ukrajinske vojske na istočnom (harkivskom) te južnom (hersonskom) bojištu, načelnik Združenog stožera američke vojske general Mark Milley rekao je kako je “ukrajinska vojska ovim postigla otprilike ono što se moglo očekivati prije početka zime” i stoga bi Kijevu, smatra on, bilo pametno da što prije “potvrdi i utvrdi te svoje uspjehe za pregovaračkim stolom”.

Naime, general Milley smatra da, bez obzira na veliki uspjeh oslobođenjem Hersona, “potpuna pobjeda nad Rusima ipak nije moguća”. U situaciji kada se stvorila mogućnost za pregovore i okončanje rata, odnosno postizanje mira, “trebalo bi iskoristiti šansu i trenutak”, misli Milley.

Bolja pregovaračka pozicija?

Neki drugi izvori tvrde da je Ukrajina sada, nakon Hersona, u boljoj pregovaračkoj poziciji te da to treba iskoristiti. Upravo zato i u Moskvi misle da ne treba žuriti s pregovorima, ako oni neće biti “prema ruskim uvjetima”. A Milley smatra da bi Rusi sada bili spremni na razgovore.

No, kako javlja CNN, taj prijedlog generala Milleyja nije naišao na podršku i odobravanje Bijele kuće. Naime, diplomatskom rješenju koje je iznio vojnik suprotstavili su se “diplomati” – državni tajnik Antony Blinken te Jack Sullivan, savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Joea Bidena. Štoviše, Jack Sullivan, javlja CNN, smatra da za Ukrajinu još nije vrijeme za pregovore.

Naime, Blinken i Sullivan smatraju da bi sada kada je Rusija doživjela poraz kod Hersona, a u Kremlju i ruskoj javnosti se pojavili nervoza i nezadovoljstvo, primirje dobro došlo upravo ruskoj vojsci i politici, odnosno dala bi im se šansa da stabiliziraju situaciju i na bojištu i na političkoj sceni. I predsjednik Biden je prije koji dan rekao da je odluka o pregovorima na Ukrajincima. “Ništa o Ukrajini bez Ukrajine”, rekao je američki predsjednik, a Sullivan istaknuo kako Washington ne pritišće Kijev na pregovore.

Tajni pregovori

Podsjetimo da se u The Wall Street Journalu pojavila informacija da je upravo Sullivan vodio tajne pregovore s ruskim dužnosnicima – Putinovim tajnikom ruskog Vijeća sigurnosti Nikolajem Patruševom i Putinovim pomoćnikom za međunarodne odnose Jurijem Ušakovom – o mogućim ukrajinsko-ruskim mirovnim pregovorima. Rusi su to demantirali, a Sullivan je rekao da je razgovora bilo, ali o sprečavanju ruske upotrebe nuklearnog oružja.

Doduše, Bijela kuća se službeno nije izjasnila o Milleyjevu prijedlogu, a glasnogovornik državnog tajništva Ned Price kazao je kratko da su i sami Ukrajinci uvjereni da će se o završetku rata odlučivati za pregovaračkim stolom.

No, The New York Times, koji se poziva na svoje izvore u Bijeloj kući, kaže kako se čini da u ovom trenutku “ni jedna od zaraćenih strana nije spremna za pregovore” te da bi “bilo kakva stanka dala mogućnost ruskim snagama da se pregrupiraju”.

Doduše, prije nekoliko je dana ruski politolog Valerij Solovej rekao da je Zapad ponudio Putinu prijedlog mirovnog sporazuma, koji bi mu omogućio da, unatoč porazu, ipak nešto dobije i sačuva vlast. Putin bi, po tome prijedlogu, “sačuvao” Krim, ali bi ga mora demilitarizirati. No, čini se da će taj prijedlog teško proći, jer bi on u biti, ako bi se realizirao, značio Putinov politički kraj zbog priznanja sramnog poraza, a i u Kijevu govore da će rat završiti tek kada cijelo područje Ukrajine, pa i Krim, bude oslobođeno.

