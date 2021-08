Američki ekspert i profesor Irfan Nooruddin : Teroristi se već okupljaju u Afganistanu

S obzirom na ono šta su radili prije dvije decenije, bilo bi naivno povjerovati obećanjima talibana. Afganistan čeka teška nedemokratska budućnost, žene će izgubiti svoja prava, dok će ta zemlja postati utočište za teroriste koji će sijati strah u regiji i šire, što potvrđuju informacije da su u tu zemlju već došli ekstremisti iz različitih inostranih grupa.

Ovo je stav Irfana Nooruddina, direktora Atlantskog vijeća za Južnu Aziju i profesora sa Univerziteta Georgia u SAD-u, koji u intervjuu za Al Jazeeru govori o prekretnici na kojoj se našao Afganistan nakon povlačenja zapadnih snaga i talibanskog preuzimanja vlasti.

Dok se Amerikanci brane argumentom da su u Afganistan u protekle dvije decenije uložili jako mnogo i da je vrijeme da o njemu brinu Afganistanci, na njihov račun se slijevaju optužbe da su povlačenje organizovali nepažljivo ie bezobzirno, dok ima i onih koji to povlačenje nazivaju sramotnim porazom i izdajom Afganistana. U praksi, predajom Afganistana u ruke talibana, od čije se vladavine strahuje.

No, Nooruddin je mišljenja da SAD nije izdao Afganistan, već za uspon talibana krivi njegovu vladu te zemlje.

– Američke i snage NATO-a služile su hrabro u Afganistancu dvije decenije. Hiljade njihovih vojnika poginule su u Afganistanu, a potrošene su hiljade milijardi dolara. Nepošteno je takvo žrtvovanje sada nazivati „izdajom“. Početkom jula, broj američkih vojnika u Afganistanu bio je manji od tri hiljade. U isto vrijeme, afganistanske snage sigurnosti brojale su sto puta više vojnika. Jedini koji su poraženi su Vlada Afganistana i nacionalna armija. Naravno, ništa od ovoga ne opravdava nesretnu situaciju u koju je sada upao Kabul. Loše planirano polačenje i haotična evakuacija ranjivih Afganistanaca koji se plaše talibana…, to nikome ne služi na čast, kaže Nooruddin.

Talibani su u prvim izjavama govorili da ih se „niko ne treba plašiti“, da će „služiti narodu Afganistana“… Ponudili su i amnestiju onima koji su služili prethodnoj vladi. Možete li vjerovati njihovim riječima?

– Nema osnova da vjerujemo riječima talibana. Bilo bi to naivno i preuranjeno. S obzirom na historiju talibana, zašto bi im iko mogao vjerovati? No, činjenica da govore nešto umjerenijim tokom je ohrabrujuća. Svijet ih mora procijeniti na osnovu djela, a ne obećanja. Ako talibani žele međunarodno priznanje, moraju potkrijepiti svoju retoriku demonstriranim radnjama koje podržavaju uključivu vladu, jednaka prava za žene, zaštitu vjerskih manjina, očuvanje slobode medija i tako dalje.

Šta se može očekivati od talibanske vlasti? Je li povratak starim metodama neminovan ili mislite da su se u međuvremenu ipak promijenili i postali blaži?

– Talibanima treba međunarodna pomoć i umnogome ovise o međunarodnim ekonomskim vezama kako bi opstali. Dakle, postoji poticaj da budete umjereniji. No, mogu li talibani vršiti kontrolu nad svim svojim pojedincima i među svojim vođama izvan Kabula? To je velika organizacija s ograničenim iskustvom u upravljanju. Dakle, iako najviše vodstvo u Kabulu nešto govori, to ne znači da će to biti stvarno ponašanje svih njegovih operativaca.

Ideološki, talibani u svojim pogledima ostaju veoma ekstremni i konzervativni. I pored umjerene retorike koju trenutno koriste, nema puno nade da će žene ubuduće imati raniji nivo slobode i prava. Također, ne mislim da će novinari moći raditi slobodno.

Kako se Afganistan tako lako predao talibanima?

– Na ovo pitanje još dugo nećemo imati tačan odgovor. Svakako da je iznenađujuće. Vjerovatna objašnjenja uključuju sofisticirani psihološki rat koji su vodili talibani, neuspjeh predsjednika Ashrafa Ghanija da svojim trupama ulije odanost i volju, te široko rasprostranjeno nezadovoljstvo korumpiranom vladavinom pod Ghanijevom upravom.

Vidjeli smo da su talibani sposobni za borbu, ali jesu li sposobni voditi državu?

– To ne možemo znati još neko vrijeme. Sigurno je da nemaju iskustva u tome.

Žene su s razlogom prestravljene pobjedom talibana, koji se još trebaju jasno očitovati o njihovim pravima. Da li bi talibani mogli nametnuti strogi šerijatski zakon ili će se odlučiti za nešto blažu opciju?

– Talibani su već rekli da će nametnuti šerijatski zakon. Treba pričekati i vidjeti tačnu internretaciju. Kako god, po mom mišljenju, nema sumnje da će žene izgubiti dosta sloboda.

Mnogi se plaše da bi se trijumfom talibana Afganistan mogao pretvoriti u novu bazu za teroriste i ekstremiste, sa potencijalnom širom prijetnjom po regiju i svijet. Ima li razloga za takvu vrstu straha?

– Sigurno. Pouzdane obavještajne informacije govore da su Al-Kaida i talibani u bliskoj vezi. Također postoje informacije da je veliki broj ekstremista iz inostranih ekstremnih grupa već došao u Afganistan. Historija nas je naučila da, pod takvim okolnostima, teroristi dolaze do sigurnog utočišta iz kojeg mogu pokrenuti napade po regiji i van nje. Dakle, to je velika briga.

Čini se da je Kina među nekoliko zemalja koje su izrazile želju za saradnjom sa talibanskom vladom. Kakav bi mogao biti kineski interes u Afganistanu?

– Kina ima tri važna interesa u Afganistanu. Prvo, žele biti sigurni da ekstremističke islamske ideologije ne pređu njihovu granicu, jer Kina ima veliku etničku muslimansku populaciju na zapadu zemlje, nad kojom vrši repreciju godinama. Drugo, Kina traži pristup afganistanskim prirodnim bogatstvima i rijetkim rudama. I, konačno, Kina traži priliku da proširi regionalni utjecaj na račun SAD-a.

Ako pokušamo pogledati u budućnost, kakav Afganistan vidite?

– Vidim Afganistan koji nije demokratska država, Afganistan u kojem vlada teokratska grupa, sa ograničenim slobodama za žene i vjerske manjine, za novinare i građansko društvo.

Muamer Tanović (AJB)