Američki analitičar Kurt Bassuener : Biden je svjestan da BiH ne ide u najboljem smjeru (Video)

– Proširite polje djelovanja, pokažite da tu ima više od Dodika, Izetbegovića, Čovića. Zapamtite Brčko, bit će glavna tačka, kazao je Kurt Bassuener, politički analitičar američke organizacije Vijeće za demokratizaciju politike i nekadašnji strateg visokog predstavnika Paddyja Ashdowna za Face TV.

– Ne znam zašto Njemačka žuri s novim Visokim predstavnikom. Sve je mutno. Nisam uvjeren da Nijemci rade s Rusima. Nije jasno koji je strateški plan. Zapad je podijeljen i to će biti problem. Čak i kad bi administracija htjela, ne mogu sami ukinuti entitete. Neko mora biti mehanizam koji će prenositi nove ideje, a to mogu biti Nijemci – kaže Bassuener.

– Bidenovoj administraciji je stalo do Zapadnog Balkana i BiH. Biden je svjestan da BiH ne ide u najboljem smjeru, vidjet će da se stvari nisu popravile. Možete razgovarati o bilo kojim rješenjima koji bi mogli biti izvodivi, ali ono što niko nije rekao jeste integrativno rješenje koje se temelji na potrebama građana. Aprilski paket bi trebao biti usvojen, ali ne bi riješio mnoga pitanja. Moguće je ojačati OHR i uklanjanje Dodika. Imamo jednu nesigurnost, a to je kako će se Amerika ponovo uključiti i šta će to značiti. Nisam zagovarao da sklonimo Dodika, ja bih ga neutralizirao tako da mu otmemo njegovu igračku, a to je ocjepljenje – kazao je Bassuener.

(Kliker.info-Depo)