Američki ambasador Michael J. Murphy: BiH potrebne jake demokratske državne institucije (Video)

– BiH su potrebne funkcionalne, efikasne i odgovorne državne institucije u kojima će svi lideri raditi časno i pošteno. Također su joj potrebni funkcionalni, efikasni i odgovorni entiteti fokusirani na izgradnju demokratske i prosperitetne budućnosti za svoje stanovnike. U ovom trenutku u BiH ne postoji ni jedno ni drugo – dodao je Murphy.Imajući to u vidu, prioritet njegovog rada bit će fokusiran na podrška provedbi Daytonskog mirovnog sporazuma, provedbi reformi na državnom nivou koje su uslijedile nakon što su ih izabrani zvaničnici podržali i dogovorili, te podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH.– Znam da je BiH komplikovana sredina i da moj posao neće biti jednostavan. Mnogo je ozbiljnih problema, ali smo spremni da zasučemo rukave i radimo s lokalnim i međunarodnim partnerima na njihovom rješavanju. BiH si ne može priuštiti da savršeno rješenje bude prepreka dobrom. Stoga ćemo slijediti trajne euroatlantske vrijednosti i duh pragmatizma – poručio je.Ničim izazvan rat Rusije protiv Ukrajine promijenio je svijet, ističe američki ambasador, njime je promijenjena geopolitička situacija u Evropi, uključujući zapadni Balkan, a ljudi u BiH jako dobro znaju šta znače stradanje i gubici izazvani ratom. Agresija u Ukrajini i slike stradanja užasno podsjećaju na ono kroz šta je ova zemlja prošla u periodu između 1992. i 1995. godine. One su također važan podsjetnik da je BiH mjesto u euroatlantskoj zajednici zemalja, a ne u autoritativnoj Rusiji koja je okrenuta prošlosti.– Ova činjenica će mi također biti ideja vodilja za vrijeme mandata u BiH. Put ka euroatlantskim integracijama nije jednostavan, niti se podrazumijeva. On se mora zaslužiti, a na liderima BiH je da urade ono što je neophodno kako bi osigurali budućnost koju su obećali svojim biračima – budućnost koju njihovi birači žele za svoje porodice i djecu. Građani BiH imaju svako pravo da očekuju od lidera da svoje vrijeme i energiju posvete onome za šta su izabrani i kao što je slučaj u svakoj demokratiji, građani ove zemlje treba svoje lidere da smatraju odgovornim za ono što rade – kazao je Murphy.Ističe da je za postizanje napretka važno da državni parlament usvoji zakone koji će značiti napredak ka ostvarenju vladavine prava kao što su zakoni o sukobu interesa, zakon o javnim nabavkama i osiguranje integriteta izbora, ali to nije kraj.Kaže da će se u naredne tri godine fokusirati na podršku nastojanja da se promovira pomirenje među konstitutivnim narodima i građanima BiH jer je rat u BiH od 1992. do 1995. godine bio je užasna tragedija, sto hiljada ljudi je ubijeno, užasni zločini su počinjeni, uključujući genocid u Srebrenici, a krivica za Srebrenicu i druge zločine je na počiniocima, a ne na čitavim etničkim grupama, dodajući da je dužnost lidera danas zahtijevati odgovornost počinilaca, da priznaju zločine i poštuju žrtve, te da promoviraju pomirenje.Kao drugi prioritet naveo je podršku reformama u oblasti vladavine zakona, posebno borbi protiv korupcije jer korupcija oduzima građanima BiH prosperitetnu budućnost, ona dovodi u pitanje euroatlantski put BiH i zemlju izlaže vanjskim malignim uticajima te hrani politiku etničkih podjela koja podriva demokratsko upravljanje i povećava etničke tenzije u BiH.Istaknuo je da će jedan od njegovih prioriteta biti i pružanje podrške reformama koje će uticati na ekonomski rast, ojačati trgovinu sa SAD-om i povećati investicije iz SAD, a što će građanima BiH i njihovoj djeci donijeti napredak, ocjenjujući da je BiH potreban ekonomski rast kojeg će predvoditi privatni sektor, kao i suštinska reforma kompanija u javnom vlasništvu ukoliko želi napredovati u 21. stoljeću.– Borit ću se protiv uticaja lokalnih i vanjskih aktera, posebno Rusije i Narodne Republike Kine, koji predstavljaju prijetnju našim zajedničkim interesima i podrivaju budućnost BiH i ujedno podržavati euroatlantske aspiracije BiH. Radit ćemo s našim saveznicima i partnerima – počevši od izabranih bh. lidera koji su odgovorni za budućnost zemlje – da bismo olakšali provedbu reformi neophodnih da BiH ide putem ka članstvu u EU i snažnijem partnerstvu sa NATO savezom, te da ispuni kriterije za okončanje međunarodne supervizije – podvukao je.Napominje da SAD ne mogu BiH osigurati demokratsku i prosperitetnu budućnost, ali mogu raditi s liderima da pomognu BiH da je ostvari.Osvrnuo se i na nedavne pregovore u vezi sa izmjenama Izbornog zakona posebno naglašavajući da loš dogovor ne znači dogovor koji će riješiti sva otvorena pitanja zbog čega je važno doći do kompromisa kakvog BiH i zaslužuju, ali je istovremeno ocijenio da u BiH ne postoji političke empatije i razumijevanja da bi se razumio drugačiji stav.Mišljenja je da ni jedna strana ne može tražiti da joj se ispuni 100 posto zahtjeva, a da pri tome drugi ne dobije ništa, ističući da bi svi mogli očekivati ispunjenje bare 70 posto pitanja.– Dobar dogovor podrazumijeva da ispuni određene zahtjeve među kojima su implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava, osiguranja izbornog integriteta kao i postizanje funkcionalnosti Federacije BiH – pojasnio je Murphy.Pozvao je i danas BiH da ispuni svoju obavezu u slijedu politike Evropske unije, dodajući da nikada nije kasno da se sjedne i razgovara o važnim stvarima i voditi BiH ka njenoj euroatlantskoj integraciji, zaključujući da je potrebno važno da lideri budu hrabri i povuku teške poteze.