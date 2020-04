Američki ambasador Eric Nelson : Institucije u BiH na epidemiju odgovorile uspješno

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson rekao je da Međunarodni monetarni fond (MMF) očekuje da Republika Srpska, Federacija BiH i Brčko distrikt vrate dug od sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI).

Nelson je za FTV pojasnio da je na entitetima da se dogovore kako će novac biti raspoređen u BiH, prenosi Srna.



– Kako će taj novac biti raspoređen jeste važno pitanje, ali nije to prilika da neko pokuša da izvuče korist nauštrb drugih – dodao je Nelson.



Naglasio je da sva pomoć mora biti usmjerena u skladu sa potrebama. Nelson je rekao da je pomogao šefu Delegacije Evropske unije u BiH Johannu Sattleru u posredovanju među političkim liderima u BiH.



– To je bilo neophodno jer Fiskalno vijeće nije donijelo odluku – dodao je Nelson.



On je rekao da krediti MMF-a nisu ništa novo, a da je RFI nova vrsta kredita i mogućnost za BiH da uz malo ograničenja dobije sredstva od MMF-a. Nelson je rekao da su institucije u BiH na epidemiju izazvanu koronavirusom odgovorile uspješno i transparentno, te da je ispoštovana vladavina prava.



– Svako odgađanje efikasnog odgovora plaća se životima. Ovo nije vrijeme za stranačko manipulisanje, ovo je vrijeme kada moramo biti svjesni da smo svi jednako pod prijetnjom. Koronavirus ne poštuje etničku pripadnost ni granice – poručio je Nelson.



Ocijenio je na kraju da će posljedice po ekonomiju, nakon epidemije, biti velike, te da će dugo trajati.

