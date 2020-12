Američki ambasador Eric Nelson: BiH može računati na trajnu predanost Washingtona!

Sjedinjene Američke Države će nastaviti pomagati Bosni i Hercegovini da ostvari svoje težnje ka integraciji u euroatlantsku zajednicu, približavanju demokratskim društvima Europe i transatlantskoj zajednici, kaže u ekskluzivnom novogodišnjem intervjuu za portal Radiosarajevo.ba američki ambasador u Bosni i Hercegovini Eric Nelson.

Ugledni diplomata, istinski prijatelj naše zemlje, što je nebrojeno puta potvrdio, uputio je svoje poruke građanima Bosne i Hercegovine povodom Nove godine. To su poruke nade!

Ambasador Nelson govori o izazovima s kojima smo se suočili u 2020. godini, ali i nekim značajnim iskustvima koja smo stekli. Odgovara na pitanje šta Bosna i Hercegovina i regija mogu očekivati kada u januaru 2021. godine na dužnost stupi novi američki predsjednik Joe Biden.

Također se osvrće i na “korake ključne za budućnost Bosne i Hercegovine” dvadeset i pet godina nakon Dejtona, ali se ne usteže govoriti i o utjecaju Rusije u regiji, čiji potezi “potiču podjele”. Na koncu, poručuje da je “vrijeme da se poštuje volja građana” i da se ovoj zemlji donesu toliko željene promjene, promjene ključne za njezinu budućnost i ostanak mladih ljudi u njoj.

Istinski prijatelji i saveznici

Radiosarajevo.ba: Uvaženi ambasadore Nelson, iza nas je teška godina, godina prepuna izazova, tužnih trenutaka, ali i nade. Kako gledate na proteklih dvanaest mjeseci u Bosni i Hercegovini?

Ambasador Nelson: 2020. je sigurno bila značajna godina. Bila je to važna godina za Bosnu i Hercegovinu na nekoliko razina. Prvo, kao i svaka zemlja, Bosna i Hercegovina se borila s pandemijom COVID-19. Mnogi su izgubili svoje voljene, ne samo zbog pandemije COVID-19 već i zbog drugih bolesti, mnogi su ljudi izgubili posao i prihode. Bila je to teška godina. No, 2020. je također bila značajna iz nekoliko razloga.

Prvo, vidjeli smo da je, kao odgovor na zajedničku prijetnju poput COVID-a, moguće da se lideri u Bosni i Hercegovini okupe, donesu odgovorne odluke i pozovu građane da poduzmu mjere za zaštitu života.

Bila je to i značajna godina jer smo obilježili 25. godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Obilježavajući taj jubilej, osvrnuli smo se na postignuća 25 godina mira i razmišljali o tome šta slijedi, šta budućnost obećava.

Dejtonski mirovni sporazum je zasigurno stvorio čvrste temelje za mir koji je opstao. Time su stvoreni uvjeti da se Bosna i Hercegovina počne obnavljati, da se obnove demokratske institucije, kako bi se omogućilo stotinama hiljada građana raseljenih tokom rata da se vrate u svoje domove.

Ali također, dok se osvrćemo na ovih 25 godina, mnogi građani još uvijek ne vide napredak, jer ova zemlja ne ide prema svojim ciljevima integracije u euroatlantsku zajednicu. Važno je razmotriti razloge zašto je tako i razmisliti o tome šta se može učiniti u 2021. godini za postizanje napretka.

Mislim da je i 2020. bila značajna godina, jer se nadam da su svi Bosanci i Hercegovci imali priliku ocijeniti ko su njihovi istinski prijatelji i saveznici.

Kad je riječ o SAD, ponosan sam što smo u suradnji sa NATO saveznicima reagirali, isporučivši još u martu mjesecu medicinske potrepštine, kako bi pomogli Oružanim snagama i zdravstvenim vlastima da odgovore na krizu. Nastavili smo sa značajnom podrškom, s obzirom da smo se organizirali sa NATO saveznicima, a naši partneri iz EU bili su takođe snažni i jasni u svojoj podršci i pružanju resursa kako bi Bosna i Hercegovina adekvatno odgovorila na pandemiju.

Dakle, 2020. je otkrila da Bosna i Hercegovina ima mnogo prijatelja. Nadam se da će ostati zabilježeno da su SAD, drago mi je to reći, prvi među njima.

Dolazak Joea Bidena

Radiosarajevo.ba: Početkom 2021. godine na dužnost stupa 46. američki predsjednik, gospodin Joe Biden. Šta Bosna i Hercegovina, pa i regija mogu očekivati u pogledu njegove politike prema ovom dijelu svijeta?

Ambasador Nelson: Mislim da svi građani u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji mogu očekivati trajnu predanost Washingtona učvršćivanju sigurnosti i prosperiteta u ovoj regiji, kao i da će nastaviti pomagati Bosni i Hercegovini da ostvari svoje težnje ka integraciji u euroatlantsku zajednicu, približavanju demokratskim društvima Europe i transatlantskoj zajednici.

Znam da građani mogu očekivati trajnu predanost Sjedinjenih Američkih Država osnovama Dejtonskog mirovnog sporazuma, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. A ta podrška ima snažan dvostranački karakter u Washingtonu.

Dakle, bez obzira na administraciju, nastavit će se čvrsta podrška uspjehu i napretku Bosne i Hercegovine. A nakon 25 godina ulaganja, što sada premašuje dvije milijarde dolara pomoći za Bosnu i Hercegovinu, to partnerstvo, ta pomoć Sjedinjenih Država bit će sve više usmjerena na podršku Bosni i Hercegovini da napreduje na putu ka punom suverenitetu.

Građani podržavaju reforme – moraju i lideri

Radiosarajevo.ba: U 2020. obilježena je 25. godišnjica Dejtonskog sporazuma. Kazali ste tim povodom da je Dejtonski sporazum zaustavio rat, ali da je vrijeme za “korake ključne za budućnost Bosne i Hercegovine”. Kako do navedenih promjena i može li Bosna računati na podršku Vaše zemlje i u tom procesu?

Ambasador Nelson: Uvijek ću ponavljati da je Dejtonski mirovni sporazum stvorio dobre temelje za mir. Na tim temeljima mira treba graditi dalje. Sada je vrijeme da se postiže napredak koji je korak dalje od pukog mira. Napredak prema većoj sigurnosti i većem prosperitetu svih građana.

To će zahtijevati veću posvećenost političkih vođa u Bosni i Hercegovini – da ne budu zadovoljni odbranom statusa quo, već da budu usredotočeni na ispunjavanje težnji građana koji većinom podržavaju napredak prema, naprimjer, kandidaturi za Europsku uniju.

To su težnje koje se mogu ostvariti. Bosna i Hercegovina je sposobna za to, ali treba početi, ozbiljnije i usmjerenije, radovati se budućnosti koja će biti drugačija i bolja od prošlosti.

A ta budućnost će zahtijevati reforme. Mnoge od tih reformi su teške, ali nijedna nije nemoguća, a sve su jasno navedene u 14 ključnih prioriteta EU, u ODIHR i GRECO preporukama za unapređenje pravičnosti i transparentnosti izbora. Sve se ove reforme mogu postići, ali za sve će biti potreban konsenzus, dijalog i kompromis, jer podrška reformama mora dolaziti iz Bosne i Hercegovine.

Među građanima je ta podrška jasna, ali ona se mora vidjeti i među liderima. SAD će se i dalje zalagati i poticati lidere na postizanje kompromisa, pronalaženje konsenzusa i dogovor o reformama koje Bosna i Hercegovina mora poduzeti, na oporavak ekonomije nakon pandemije COVID-19, unapređenje vladavine zakona i borbu protiv korupcije.

Mnogo je problema, ali nijedan od njih nije nemoguće riješiti.

Foto: A. K. / Radiosarajevo.ba: Ambasador Eric Nelson daje ekskluzivni intervju za Radiosarajevo.ba

Bosna i Hercegovina pripada Europi!

Radiosarajevo.ba: Euroatlanske integracije su nedvosmisleni zahtjev građana Bosne i Hercegovine, posebno mladih. No, kako vidite utjecaje pojedinih aktera međunarodne zajednice, poput Rusije, koji kontinuirano vrše pritiske?

Ambasador Nelson: Na Zapadnom Balkanu se može vidjeti da, nažalost, ruski utjecaj, ruski potezi, promiču podjele, ne promoviraju napredak prema integraciji EU, a to je najbolja budućnost koja jamči sigurnost i prosperitet za Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina pripada Europi! A Europa i transatlantska zajednica u Bosni i Hercegovini vide potencijal za integraciju.



Iako građani Bosne i Hercegovne većinom priželjkuju te demokratske vrijednosti, nažalost, mnogi od njih „glasaju nogama“ i napuštaju zemlju, jer ne vide primjeren napredak prema vladavini zakona, boljim ekonomskim prilikama. Iznimno je jasno da Bosna i Hercegovina pripada Europi i da je njena budućnost u Europi. SAD to jasno podržavaju i snažno podupiru tu težnju.

Građani su se zasitili statusa quo



Radiosarajevo.ba: U novembru 2020. održani su lokalni izbori koji su dali nagovještaje mogućnosti promjene političke paradigme u Bosni i Hercegovini. Sada, donekle, i u Mostaru, gdje ste 20. decembra bili u posjeti. Vi ste ranije kazali da neki sadašnji bh. lideri “otvoreno izražavaju sumnju u sopstvenu sposobnost da vode zemlju ka budućnosti koju građani žele”. Je li vrijeme za nove političke paradigme i nova lica?

Ambasador Nelson: Mislim da je vrijeme da se volja građana postavi kao prioritet i poštuje.

Građani su siti korupcije, uskraćenih prilika, nedostatka ekonomskih mogućnosti, zasitili su vođa koji samo brane status quo i ne razmišljaju o rastu i širenju vladavine zakona koji će osigurati da svaki građanin, bilo koje etničke pripadnosti, spola i identiteta, bude jednak prema zakonu i ima jednake mogućnosti.

Vidljivo je da građani sve češće to izražavaju na biralištima.

Lokalni izbori ove godine pokazali su neke iznenađujuće i ohrabrujuće rezultate, građani su birali čelnike koji obećavaju veću odgovornost i veću predanost ispunjavanju njihovih interesa, a ne samo interesa političkih stranaka i onih koji su s njima usko povezani.

Vrijeme je da se poštuje volja građana.

Ohrabren sam dok putujem zemljom i razgovaram s ljudima koji nisu više zadovoljni statusom quo. Građanima koji kažu: “Ovo je moja zemlja, volim je, lijepa je, želim ovdje imati bolju budućnost i ne bi trebalo napuštati zemlju kako bismo djeci dali dobre prilike, dobru vladavinu i sigurnost”. To je moguće ovdje u Bosni i Hercegovini!

Vidljivo je to osobito među mladima koji znaju da zaslužuju bolju budućnost. Oni su predani izgradnji, a to je jedan od razloga što Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini širi svoje ulaganje u razvoj mladih lidera, nove generacije koja se zalaže za izgradnju bolje budućnosti za Bosne i Hercegovine, umjesto što su zarobljeni u prošlosti i brane status quo.

Zemlji treba donijeti nadu

Radiosarajevo.ba: Na koncu, s obzirom na to da je ovo novogodišnji intervju, koja je Vaša poruka građanima Bosne i Hercegovine u povodu nastupajuće 2021. godine?

Ambasador Nelson: S građanima Bosne i Hercegovine dijelim mišljenje o 2020. godini, doživljavate je kao godinu gubitka. Mnogi od nas pretrpjeli su lične gubitke tokom godine, izgubili smo voljene ljude, prihode, ekonomske prilike… Bila je ovo vrlo teška godina.

Ali bila je to i godina važnih trenutaka nade. Trenuci kad su čelnici donijeli važne odluke kako bi učinkovito odgovorili na COVID-19. Lideri su donijeli važne odluke i kako bi se složili o zakonu koji je omogućio lokalne izbore u Mostaru prvi put u 12 godina.

Ova godina je, po meni, bila vrijeme koje je potvrdilo otpornost i prilagodljivost građana Bosne i Hercegovine. To je jedna od njihovih najvećih snaga – mogu prevladati velike nedaće. Mnogi problemi s kojima se susreću su teški, ali nijedan nije nemoguće riješiti. I nadam se da će politički čelnici to i dalje shvatati.

Nadam se da će građani i dalje poticati vođe da poduzmu važne korake za izgradnju bolje budućnosti, da mogu postići kompromise i postići reformu. I nadam se da će građani vjerovati u potencijal zemlje, vjerovati u vlastiti potencijal, graditi ga na svojoj otpornosti i prilagodljivosti.

Kad putujem po zemlji, vidim, naprimjer, mlade poduzetnike. Mladi poduzetnici poput Igora Perića, koji je, dok je bio na doktorskim studijama u Njemačkoj upoznao investitora za biotehnologiju u Virginiji u SAD-u, koji ga je angažirao kao direktora istraživanja. Zatim je slijedio Igorov savjet, te je ovaj investitor uložio u ured u Bijeljini koji sada zapošljava više od 12 mladih Bosanaca i Hercegovaca.

Vidim tu hrabrost i odlučnost za izgradnju bolje budućnosti kod mlade poduzetnice poput Erne Šošević, koja u Sarajevu gradi vlastitu firmu, “business to business” platformu, koja lokalnim preduzećima otvara priliku za povećanje prodaje i bolje poslovanje.

To su mladi ljudi koji ne prihvaćaju izgovore, prepreke ih ne obeshrabruju, odlučni su i uspijevaju.

To je ogromni potencijal koji postoji u Bosni i Hercegovini.

Ali taj potencijal je u riziku da bude izgubljen, jer toliko mladih ljudi, koji su najveći talenti ove zemlje, odlučuju da trebaju otići. Prinuđeni su tražiti mogućnosti u Europi, Sjedinjenim Američkim državama i drugdje gdje znaju da će im vladavina zakona to pružiti.

Da bismo zaustavili taj odliv mozgova potrebno nam je više trenutaka nade kakvima smo svjedočili, poput mostarskih izbora.

To su reforme koje nisu nemoguće, te su reforme već jasno napisane. Reforme o sukobu interesa, o smanjenju korupcije, reforme Zakona o javnim nabavkama, reforme Zakona o e-potpisu koji bi Bosni i Hercegovini trebali omogućiti da se nastavi digitalizirati, te da se otvori više tehnoloških prilika.

Postoji ogroman potencijal, ali bez predanosti reformama, umjesto prihvaćanja statusa quo, taj potencijal ostaje ograničen. Nada se smanjuje, a odliv mozgova se nastavlja.

Da zaključim, 2021. vidim kao godinu kada tu spiralu treba slomiti. I ona se može slomiti.

Bosna i Hercegovina bi u 2021. mogla dobiti kandidaturu za EU.

Radi se samo o jednostavnoj listi reformi. Moguće je! Neophodni su kompromis, dijalog i predanost, ali to se može postići.

To treba učiniti kako bi se ovoj zemlji donijela nada, oslobodio potencijal njene mladosti i izgradila bolja budućnost!