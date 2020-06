Američka nastojanja i evropske sumnje : Njemačka formira savez za vakcinu protiv korona virusa

Njemačka i još tri države članice Evropske unije formiraju savez koji bi osigurao pristup i poštenu distribuciju vakcine protiv korona virusa širom svijeta kad bude pronađena i odobrena, piše dnevnik Handelsblatt, prenosi Hina.

List citira njemačkog ministra zdravstva Jensa Spahna i njegove kolege iz Francuske, Italije i Holandije, koji su u pismu Evropskoj komisiji napisali da je pristup vakcini “danas jedno od najvažnijih pitanja za Evropsku uniju”.

Zbog toga te države, koje su među osnivačima Unije, udružuju snage “radi postizanja najbržeg i najboljeg mogućeg rezultata pregovora s ključnim igračima u farmaceutskoj industriji”.

Žele spriječiti scenarij u kojem bi u utrci za vakcinu protiv korona virusa Evropska unija izgubila od Sjedinjenih Američkih Država i Kine, piše list.

Američka nastojanja i evropske sumnje

Nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da SAD prvi dobije pristup vakcini i time sebi osigura povrat milijardi dolara uloženih u farmaceutske kompanije u Evropi pobuđuju sumnje, piše Handelsblatt.

SAD je osigurao gotovo trećinu od prvih milijardu doza planirane eksperimentalne vakcine protiv COVID-a 19 tako što je obećao uložiti 1,2 milijarde dolara.

Svjetske sile trude se pronaći lijek i vakcinu kako bi oporavile svoje ekonomije i vratile milione ljudi na posao.

Pozivajući se na izvore iz vlade, Handelsblatt piše da Njemačka, Francuska, Italija i Holandija razgovaraju o novcu za istraživanje i garancijama za kupovinu vakcine s nekoliko farmaceutskih kompanija, među kojima je AstraZeneca.

Evropa mora izgraditi “tržišnu silu” kako bi preživjela u borbi za vakcinu, piše list.

Četiri države razgovaraju i s Velikom Britanijom, Norveškom, Singapurom i Japanom o mogućoj saradnji u području razvoja i distribucije vakcine.

WHO traži ravnopravnost pri raspodjeli lijeka

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) također je pokrenula globalnu inicijativu za ubrzani razvoj i ravnomjernu distribuciju vakcine, dijagnostike i tretmana protiv COVID-a 19.

Inicijativa pod nazivom “ACT Accelerator” pokrenuta je kako bi se na međunarodnom nivou ubrzale i koordinirale procedure za razvoj i testiranje vakcine i lijekova protiv novog korona virusa.

Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže kako je podjednako važno da sredstva za borbu protiv te bolesti, kad jednom budu dostupna, budu ravnomjerno raspodijeljena svima u svijetu.

“Naša je zajednička obaveza osigurati da svim ljudima budu dostupna sva sredstva u borbi protiv COVID-a 19”, rekao je Ghebreyesus.

Pojedinačne inicijative

Neki pojedinci i grupe također pokušavaju dati doprinos u pronalasku vakcine protiv korona virusa.

Bioinženjer Jacob Glanville, koji je stekao veliku popularnost nakon uloge u Netflixovoj seriji How to Prevent an Outbreak, koja je upozorila na (ne)spremnost čovječanstva za novu pandemiju, u intervjuu za Al Jazeeru , objavljenom krajem aprila, rekao je da su lijekove dosad proizvodile uglavnom velike kompanije, kojima je profit visoko na listi prioriteta.

“Ne želim reći da su te kompanije loše”, rekao je Glanville, “ali moje kolege i ja želimo da svaki lijek bude dostupan svima”.

(Kliker.info-AJB)