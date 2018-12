Američka ambasadorka Maureen Cormack : Mojim odlaskom se ne mijenja politika SAD prema BiH

U BiH uskoro dolazi i novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država, ali to neće promijeniti odnos te zemlje prema BiH, kaže za BN televiziju odlazeća američka ambasadorka Maureen Cormack.

Rad u BiH za Cormackovu je bio inspiracija, ali ne krije da ima i dosta frustracija.



“Prije svega je to korupcija u BiH koja unazađuje svaki segment. I politički razvoj, i ekonomski, i zdravstvenu zaštitu. A građani BiH zaista zaslužuju bolje.”



Govreći za BN televiziju o sankcijama koje su SAD uvele pojedinim političarima, Cormackova je rekla da su razlozi za to jasni. Sankcije Miloradu Dodiku su uvedene zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda BiH, dok je Nikola Špirić sankcionisan zbog korupcije.



“Jasna je politika SAD u vezi sa sankcijama. To je vrlo promišljen potez i kada se sankcije uvode, ali i kada se skidaju. To su sankcije koje se odnose na političare. SAD su imale i imaju i dalje sjajne odnose sa Republikom Srpskom, a moj odlazak i dolazak novog ambasadora neće promijeniti tu politiku”, jasna je Cormackova.



Ona je naglasila da je za prosperitet BiH neophodno poboljšati obrazovni sistem.