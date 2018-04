Ambasadorica SAD Maureen Cormack : “Razgovaramo i tražimo partnere širom BiH, ali sa Dodikom ne !”

Maureen Cormack, ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini tokom gostovanja na N1 izjavila je da Ambasada SAD-a i drugi evropski zvaničnici rade sa svim relevantnim strankama u državi, rade na tome da ih okupe i iznađu rješenja za promjene izbornog zakona. Kazala je i to da Ambasada SAD-a traži partnere u cijeloj zemlji, ali da Dodik to nije.

Ona je kazala da se izbori moraju održati, a rezultati provesti.

Ambasadorica SAD-a u proteklom periodu obavila je sastanke sa većinom stranaka u BiH, izuzev sa Draganom Čovićem i HDZ-om, ali da je i taj susret u fazi planiranja.

“Dogovarali smo da odemo u Mostar, da se sastanem sa Čovićem, ali zbog rasporeda nismo mogli. Radimo na sastanku naredne sedmice, a sve stranke moraju biti dio rješenja”, navela je Cormack.

“Ovo su komplicirana pitanja, ljudi imaju jaka osjećanja. Mnogo dijaloga mora da se odvija. Stranke moraju biti spremne na kompromis, a to je teško. Mora se doći do rješenja, da se popravi izborni zakon – da dođe do izbora”, izjavila ambasadorica.

Ona je apelovala na sve lidere u BiH da iznađu rješenje za ovo pitanje.

“Jasno je da svi lideri u ovoj zemlji treba da budu ti koji će pronaći rješenja. Vidjeli smo koliko je to problematično. SAD-u je stalo do građana, da idu u EU i NATO. Radimo zajedno da pomognemo dijalog, u većim grupama, nekada pojedinačno. Vjerujemo da postoje rješenja i da će naporan rad dovesti političare do finiša”, ocijenila je Cormack.

Dragan Čović danas je izjavio da više nije optimista, na pitanje kakav je njen stav, ambasadorica je odgovorila:

“Ja sam realni optimista. Morate biti optimista da biste radili na boljoj budućnosti, ali i realista sam. Mnogo posla treba uraditi, detalji su bitni. Stranke treba da se okupe i treba da vode teške razgovore”, dodala je u razgovoru sa Zvonkom Komšićem.

U javnosti su se pojavili komentari da se od Federacije BiH pravi “bošnjački entitet”, kako to komentariše.

“Definitivno ne. Nijedna od stranaka nije govorila o formiranju bošnjačke Federacije. To su bili prvi razgovori, početna tačka za razgovor sa HDZ-om. Dejtonska struktura je nešto što SAD podržava i nastavit će raditi. Sastajali smo se sa strankama od septembra, u većim grupama ne postižemo rezultate. U manjim grupama je lakše napraviti korak naprijed. Ne znači da se došlo do kraja, to je samo za narednu rundu razgovora. Radujemo se da se i HDZ pridruži”, kazala je Cormack.

Ona je pohvalila proces koji se dešava da bi se obezbijedili izbori u Mostaru. Ocijenila je da se izbornim zakonom treba baviti, kao i apelacijom u slučaju Ljubić.

“Ali imamo samo nekoliko sedmica do objavljivanja izbora. Definitivno, to treba da bude dijelom narednih razgovora nakon izbora. To pitanje treba riješiti”, kazala je ambasadorica SAD-a u BiH.

Komentarisala je sigurnosnu situaciju u BiH, odnosno odgovorila da li građani BiH trebaju biti zabrinuti?

“Sigurnost i stabilnost su važne teme, 22 godine SAD radi na tome da da podršku Oružanim snagama BiH, policijskim snagama. Terorizam je ozbiljno pitanje i utiče na sve naše zemlje. Moramo zajedno da radimo. Trebamo nastaviti sarađivati, u BIH se dobro radi da bi se rješavalo to pitanje”, navela je.

O naoružavanju MUP-a RS kaže.

“U zemlji kakva je BiH, to nisu korisni podaci. Postoje međunarodne norme, one se moraju uvažavati. Ono što vidimo u RS – broj je iznad međunarodnih standarda. Imamo onda reakciju iz FBiH, a svaki korak te vrste je provokativan i beskoristan. To građani ne traže, građanima trebaju poslovi, obrazovanje, prilike za djecu”, navela je Cormack.

“Dodik treba da podrži Dejtonski mirovni sporazum, teritorijalni integritet BiH, suverenitet, ali to se nije desilo”, kazala je dodavši da Ambasada SAD-a nema problema sa Republikom Srpskom, građanima, institucijam Republike Srpske, te da radi sa građanima i organizacijama.

“Tražimo partnere širom zemlje, nažalost, gospodin Dodik to nije”, izjavila je Cormack.

U Bosni i Hercegovini je tri godine, putuje po svim dijelovima naše zemlje – na pitanje šta misli da je najveći problem zemlje, korupcija ili nešto drugo, Cormack je odgovorila:

“U pravu ste, obišla sam sve dijelove BiH, predivna zemlja, predivni ljudi. Svi mi isto kažu, žele poslove, ekonomski razvoj, da mladi ostanu i grade budućnost. Po njihovom mišljenju korupcija je smetnja. To vidimo i po američkim kompanijama, one dođu, žele investirati. Kada shvatite kakva je situacija oko oporezivanja, mita – koje traže, a američke kompanije to ne mogu platiti jer će ići u zatvor, to okruženje ne mogu prihvatiti. Nastaje problem. Voljela bih ohrabriti američke investitore da ulažu u BiH. Želim poduprijeti više da se radi na ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta. Da bi to bilo moguće, mora se stati u kraj korupciji”, navela je Cormack.

(Kliker.info-SB)