Ambasadorica Kavalec u Srebrenici: Tenzije se moraju smiriti

Šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasadorica Kathleen Kavalec danas je u Srebrenici sa općinskim zvaničnicima razgovarala o situaciji u tom gradu, nakon incidenta koji se dogodio u Prvoj osnovnoj školi kada su se u javnosti pojavile fotografije učenika koji veličaju četnike u prostorijama škole.

Nakon sastanka s predstavnicima lokalnih vlasti, ambasadorica Kavalec je izjavila kako su učesnici sastanka zaključili da se tenzije moraju smiriti.



-Lokalni lideri i političari imaju jako važnu ulogu u vodstvu svoje zajednice. Oni treba da budu primjer i doprinose poboljšanju odnosa u zajednici – poručila je.



Istakla je da su razgovarali o onome što je u fokusu interesovanja OSCE-a, a to je na koji način se može poboljšati odgovor na incidente koji se dešavaju i koji su uzrokovani netolerancijom i predrasudama.



– Naša najveća zabrinutost uvijek su učenici i mislim da je važno da oni budu ti koji razumiju koja je pažnja usmjerena kada su njihove aktivnosti u pitanju. Između ostalog, kako lideri i kao roditelji, moramo da razumijemo koji uticaj njihove aktivnosti mogu da imaju na okruženje. Nije ovo incident koji se ne dešava i u drugim zajednicama, ali je naša uloga kao lidera i roditelja da djeca razumiju u kakvom okruženju žive i odrastaju. Posebno se to odnosi na aktivnosti na društvenim medijima – naglasila je Kavalec.



Načelnik općine Srebrenica Mladen Grujičić najavio je da će o ovoj temi sutra biti raspravljano na tematskoj sjednici Skupštine općine Srebrenica.



– Bitno je da smo na kolegiju prije sastanka postigli dogovor da sutra na tematskoj sjednici uvrstimo informaciju o ovim posljednjim zbivanjima, kako bi se donio zajednički stav o smirivanju tenzija. Ovdje se radi o maloljetnoj djeci koja ne podliježu krivičnoj odgovornosti. Zabrinjavajuće je da se mnogo prijetnji uputilo toj djeci, roditeljima, pa čak i meni jer sam stao u zaštitu te djece. Ako me pitate šta se desilo u školi, nije se desilo ništa. Slike koje su nastale u školi objavljene su van škole, i na društvenim mrežama – rekao je Grujičić.



Tvrdi dalje da je incident “ono što se dogodilo 29. januara, da je bojkotovana nastava i to na način kako nije zakonski predviđeno”.



-Veća grupa ljudi je ušla u školu bez legitimisanja, bez reda, i to se može nazvati incidentom – navodi Grujičić, odbacivši ocjene o ugroženosti bošnjačkih đaka.



Predsjednik Skupštine oćine Srebrenica Nedib Smajić kaže da su svi problemi nastali kada su objavljene fotografije na kojima se veličaju četnici.



– Incident je nastao kada se pojavila fotografija. Nisu Bošnjaci nametnuli bilo šta. Svi su dobro upoznati s tim, na fotografiji su bili natpisi ‘Braća četnici’. Osuđujem svaku prijetnju, pogotovo djeci. Treba spustiti tenzije i rješavati probleme – izjavio je Smajić.



Navodi da je prije godinu dana bilo sličnih problema te da su roditelji podnosili zahtjeve na koji nikad nisu dobili odgovor. Školski odbor i Vijeće roditelje, kako je dodao, ne funkcionišu.



-Treba smiriti strasti. Moramo naći rješenja za probleme koje imamo – poručio je Smajić.

(Kliker.info-Fena)