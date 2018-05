Ambasadorica Cormack : Ima rješenja za Izborni zakon, pitanje je ima li političke volje ?

Ambasadorica SAD Morin Kormak (Maureen Cormack), na današnjem svečanom otvaranju Finalne smotre školskog programa “Projekt građanin/ja građanin”, odgovarala je i na novinarska pitanja o Izbornom zakonu, kao i hoće li biti još sastanaka s političkim liderima i ima li rješenja za ovo pitanje.

– Ja znam da ima rješenja, samo je pitanje pronalaska političke volje među liderima da se nađe taj cilj, da bi se došlo do rješenja. EU radi na tome da ovdje dođe stručnjak iz Venecijanske komisije. Mislim da će se nastaviti sastanci i u narednim sedmicama. Ja se nadam da ćete i vi mediji pozvati sve političke lidere do dođu do tog cilja, jer zaista postoje konkretna i praktična rješenja za ovo pitanje – poručila je Kormak.

Finalna smotra školskog programa “Projekt građanin/Ja građanin” za 360 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine, koji predstavljaju 36 najuspješnijih školskih timova u praktičnoj nastavi građanskog obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini, otvorena je danas u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu.

Finalnu smotru organizirao je Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, u saradnji s Ambasadom SAD u BiH i Ministarstvom civilnih poslova BiH.

Učenicima se na otvaranju Finalne smotre obratila ambasadorica Kormak.

– Putujući širom BiH, jasno je da je ovoj zemlji potreban jedan obrazovni sistem koji će djecu okupljati na jednom mjestu, odnosno privlačiti ih jedne drugima. Proteklih 20 godina, koliko funkcionira naš program za građansko obrazovanje, upravo je to ono što smo mi pokušavali da uradimo – navela je Kormak.

U svakoj demokratiji, kako je naglasila, vrlo je bitan taj segment građanskog aktivizma.

– U svakoj demokratiji je to osnova jer građani moraju biti aktivni da bi izgradili bolju budućnost za to isto društvo. Mislim da su sva djeca koja prođu kroz ovaj program apsolutno spremna da tu ulogu i preuzmu – naglasila je ambasadorica SAD.

“Projekt građanin/Ja građanin” praktični je dio nastave građanskog obrazovanja, koji se kao obavezan nastavni sadržaj provodi u svim osnovnim i srednjim školama širom Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog školskog programa je razvoj participativne demokratske političke i građanske kulture u kojoj pojedinac, kao emancipiran, osnažen i angažiran građanin, upravlja promjenama u sebi i oko sebe.

Svake godine “Projekt građanin/Ja građanin” praktičnu nastavu građanskog obrazovanja pohađa oko 30.000 učenika.

U programu Finalne smotre je promovirano 36 školskih timova osnovnih i srednjih škola koji predstavljaju najuspješnije prakse iz cijele BiH.

(Kliker.info-Avaz)