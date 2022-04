Ambasadori OSCE-a: Izbori moraju biti održani na vrijeme

Nakon nedavne posjete Sarajevu, ambasadori Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država pri Organizaciji za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE), tvrde u zajedničkoj kolumni da su odlučniji nego ikad u namjeri da pruže podršku demokratskim institucijama u Bosni i Hercegovini te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

– I dok je veći dio pažnje cijelog svijeta u ovom trenutku s punim pravom usmjeren na barbarski rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine, ne možemo zanemariti dešavanja u drugim dijelovima regije OSCE-a. U Bosni i Hercegovini vidimo i izazove i prilike koje zahtijevaju kontinuiran angažman OSCE-a i država koje predstavljamo. Misija OSCE-a u BiH predstavlja istinsku dodatu vrijednost kroz svoju stručnost, zagovaranje i angažman na svim nivoima širom BiH, putem svoje mreže terenskih kancelarija – navode ambasadori u zajedničkoj kolumni.

Nakon sastanaka s brojnim predstavnicima institucija vlasti i nevladinih organizacija, ističu oni, ohrabreni su i podstaknuti dinamizmom aktera iz civilnog društva, koji svakodnevno rade na stvaranju svjetlije budućnosti za svoju zemlju. Ali naglašavaju da su u isto vrijeme zabrinuti zbog činjenice da lideri, iz cijelog političkog spektra, podrivaju demokratske institucije u BiH.

Smatraju da bi namjerna opstrukcija blagovremenih izbora od političkih vođa u BiH, kako je propisano državnim Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom, predstavljala kršenje osnovnih demokratskih prava građana.

S obzirom na izbore koji će biti održani u oktobru, smatraju da je imperativ da se obezbijede i stave na raspolaganje finansijska sredstva potrebna za provedbu najosnovnijeg prava i obaveze svake demokratije – prava glasa. U potpunosti očekuju da izbori budu održani na vrijeme, uz potpuno finansiranje te uz punu podršku političkih lidera u BiH.

– Mi vidimo obećavajući potencijal u nacrtu ‘paketa odredbi o jačanju integriteta’, koji bi, ukoliko dođe do njegovog usvajanja, poboljšao efikasnost rada izborne administracije i smanjio potencijalne mogućnosti za prevare i zloupotrebe, u skladu s preporukama ODIHR-a – kazali su.

Tvrde da vjerodostojni izbori predstavljaju veoma važan aspekt demokratskog upravljanja u Bosni i Hercegovini te da su im potrebni lideri koji će se vratiti teškom poslu upravljanja, koji će riješiti nesporazume unutar oformljenih BiH institucija te oni koji će naći kompromis u odgovoru na izazove, a u službi građana BiH.

Kako bi izašla iz trenutne političke blokade i ojačala kvalitet i funkcionalnost institucija upravljanja širom zemlje, tvrde da će također biti neophodno da Bosna i Hercegovina usvoji korjenite demokratske reforme da bi napredovala na svom putu evropskih integracija.

– Svjesni smo činjenice da se to neće desiti preko noći, ali one su apsolutno nužne, ako političari Bosne i Hercegovine misle pružiti građanima ono što oni žele, a to su: mir, demokratska odgovornost, prosperitet, vladavina zakona i dublja integracija u evropsku integraciju – istakli su ambasadori.

Misija OSCE-a u BiH će, navode oni, u ovom reformskom procesu, ostati važan partner, pružajući podršku i institucijama vlasti i nevladinom sektoru u izgradnji održivih demokratskih institucija, jačanju dobrog upravljanja, zaštiti ljudskih prava i razvoju multietničkog demokratskog društva.

Podsjećaju da je Misija OSCE-a u BiH proteklih 26 godina posvetila pružanju podrške BiH u izgradnji stabilne, sigurne i demokratske države. Posebnu važnost pridaju aktivnostima OSCE-a, uključujući tu i aktivnosti usmjerene na jačanje pomirenja i kohezije zajednica, kao i tolerancije i nediskriminacije, promovisanje rodne ravnopravnosti i prilika za mlade te na borbu protiv trgovine ljudima i pružanje podrške aktivnostima zaštite okoliša i razvoja poduzetništva. Dodaju da je Misija također radila na reformi pravosuđa, poboljšanju kontrole malog oružja i lakog naoružanja, promociji slobodnih i pravednih izbora, borbi protiv terorizma i suzbijanju korupcije.

– Svakoga dana od 1995. godine, od kada je prisutna u ovoj zemlji, Misija OSCE-a je bila tu, na terenu, pomažući građanima Bosne i Hercegovine da ostvare svoj puni potencijal – poručili su.

Ambasadori naglašavaju da u ovom trenutku, kada određeni akteri na međunarodnoj sceni uništavaju najosnovnija pravila i norme međunarodnog poretka, posebnu pažnju moraju posvetiti zaštiti i odbrani principa i obaveza OSCE-a i ne dozvoliti rušiteljima da ugroze napredak ostvaren u protekle tri decenije.

– Zapadni Balkan prešao je dugačak put, ali ga još uvijek čeka puno posla. Vjerujemo da je OSCE nezaobilazan dio ovog kontinuiranog putovanja – navodi se u kolumni ambasadora Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država pri Organizaciji za sigurnost i suradnju u Evropi, saopćeno je iz OSCE-a.

Kolumnu su potpisali: ambasador Stefano Baldi, stalni predstavnik Italije pri Organizaciji za sigurnost i saradnju u Evropi, ambasadorica Gesa Bräutigam, Stalna misija Federalne Republike Njemačke pri Organizaciji za sigurnost i saradnju u Evropi, ambasador Neil Bush, Delegacija Velike Britanije pri Organizaciji za sigurnost i saradnju u Evropi, ambasadorica Christine Fages, stalna predstavnica Francuske pri Organizaciji za sigurnost i saradnju u Evropi te ambasador Michael Carpenter, stalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država pri Organizaciji za sigurnost i saradnju u Evropi.

(Kliker.info-Fena)