Ambasador SAD Eric Nelson : Palmer stiže u decembru i ostaje (VIDEO)

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson kazao je u intervjuu za bh. štampu da je pitanje slanja ANP-a isuviše ispolitizirano. Odgovarajući na pitanje Oslobođenja da li je moguće da se slanje Prvog godišnjeg plana za NATO odgodi na pet godina, kako bi se udovoljilo političkim liderima koji skoro svakodnevno pozivaju na separatizam, Nelson je odgovorio: “Kao što sam i rekao, to je isuviše ispolitizirano pitanje.

Ne radi se tu o članstvu, to je odluka koja će se donijeti u budućnosti, jer je potreban konsenzus za to. Razgovor o članstvu je kontraproduktivan u ovom trenutku. Postoji konsenzus u vezi sa vrijednošću partnerstva, postoji vrijednost u vezi sa nastavkom tog partnerstva i ono što NATO partnerstvo nudi i očekuje jeste da zemlja počne odbrambene reforme. Ideje o odgađanju reformi za nekih pet godina ili neki proizvoljni broj godina nema nikakvog smisla. Nema smisla ni u vezi sa očekivanjima NATO-a i ponudom za partnerstvo niti u vezi sa onim što EU traži – da BiH formira vlasti koje će početi provoditi ozbiljne reforme, a koje će pokazivati napredak kandidata ka članstvu u EU.”

Prava odluka

Slaže se da postoje različita mišljenja u vezi sa NATO-om i partnerstvom i koje prednosti se nude BiH.

– Članstvo se trenutno ne nudi. Još ne postoji konsenzus u ovoj zemlji da BiH želi postati još jedna saveznica NATO-a. Ali, ono o čemu se sada radi, ono što je ponuda i što je pozivnica od saveznika u NATO, jeste hajde da radimo na odbrambenim reformama. Imali smo do sada dobro partnerstvo. BiH napreduje, ona je pouzdan partner u borbi protiv terorizma u mirovnim misijama, a sada je važno da počnu reforme i to je ono što NATO nudi i očekuje od BiH. Znači Godišnji plan u vezi s tim koje su to reforme koje je zemlja spremna provesti. Ove reforme treba da omoguće napredovanje BiH mnogostruko ne samo u vojnom aspektu nego i u vladavini zakona. Te reforme komplementarne su reformama EU, ono što Unija očekuje, rekao je Nelson.

Na pitanje da li bi Ambasadi SAD-a bio prihvatljiv dogovor koji isključuje ANP, Nelson odgovara kako se ne radi o tome šta bi prihvatila američka ambasada ili ne, nego kakve obaveze je BiH spremna prihvatiti.

– I kao pouzdani partner Bosne i Hercegovine, mi želimo da BiH donese pravu odluku, kaže Nelson.

Upitan da li je moguća revizija Dejtonskog sporazuma, Nelson je poručio kako je uvijek važno reći da je posvećenost SAD-a osnovama Dejtonskog sporazuma trajna.

– Dejtonski mir predstavlja našu predanost teritorijalnom integritetu i suverenitetu ove zemlje koja se sastoji od dva entiteta, tri konstitutivna naroda i Ostalih. Mi smo radili kako bismo omogućili razgovore u vezi sa reformom Ustava mnogo godina, često uz razočaravajuće rezultate. Nije se tu radilo o nedostatku pokušaja da se dese razgovori, ali većina reformi nije uspjela zbog nedostatka političke volje. Te reforme treba da se diskutuju u okviru vladinih institucija i te reforme će zahtijevati konsenzus među entitetima i među tri naroda. Dejtonski ustav to traži i zahtijeva. Dejtonski ustav će se morati evoluirati, potcrtao je Nelson.

Govoreći o kontaktima sa članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, Nelson je podsjetio da je lider SNSD-a pod sankcijama SAD-a zbog postupaka koji su ugrozili Dejtonski sporazum, te je “interakcija s njim donekle ograničena”.

– Sastajem se kao sa članom Predsjedništva. Imao sam dobre diskusije s njim i radujem se budućim razgovorima, gdje ćemo se moći dogovoriti o tome na koji način SAD mogu pomoći BiH da ide naprijed, rekao je Nelson.

Govoreći o deklaraciji SDA, istakao je da su SAD bile dosljedne u odbijanju političke retorike koja odmaže i čija je namjera podjela.

– Javno smo govorili protiv takve retorike i od SNSD-a i SDA i drugih stranaka. Ono što je važno i o čemu se radi jeste da teška pitanja sa kojima se BiH suočava trebaju biti predmet razgovora u okviru pozitivnih napora i u okviru demokratskih institucija koje postoje s tom svrhom kao što je Parlament, rekao je Nelson.

Ambasador je najavio dolazak u BiH specijalnog predstavnika SAD-a za zapadni Balkan Matthewa Palmera početkom decembra.

Vlast nema ni FBiH

– Doći će na sjednicu Vijeća za implementaciju mira (PIC), ali planira i neke posjete i sastanke pored toga. Tako da očekujemo da će značajno vrijeme provesti ovdje, otkrio je Nelson.

Govoreći o formiranju vlasti, Nelson je istakao da SAD i dalje traže načine koji mogu pomoći strankama da dođu do konsenzusa u tome kako da formiraju koaliciju.

– To radimo sa našim ključnim saveznicima, Evropskom unijom. Svi smatramo da je neophodno hitno formiranje vlasti, jer ako ne dođe do toga, to samo odgađa dalje reforme i napredak koji bi trebao uslijediti. Nije to samo pitanje Vijeća ministara nego i nesastajanja parlamenata i nepostojanja vlasti u FBiH, u nekim kantonima koalicije nisu formirane, primjećuje Nelson.

Upitan isprepliću li se interesi SAD-a i Rusije u BiH, Nelson je kazao da su SAD predane miru i stabilnosti u BiH, kao i njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu.

– Mi nemamo ciljeve koji se odnose na ovu zemlju, osim onih koji se odnose na napredak i mir. Naša pomoć je transparentna. Naše partnerstvo je otvoreno. U drugim zemljama u regionu vidjeli smo da je ruski uticaj bio destabilizirajući. Mi smo predani tome da promovišemo stabilnost u ovoj zemlji i nadamo se da će naši interesi da se usklade sa interesima ostalih članica PIC-a. A kako idemo dalje, nadam se da ćemo se moći složiti o jačanju vladavine prava i jačanju stabilnosti i bezbjednosti u zemlji, zaključio je Nelson.