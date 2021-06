Ambasador Nelson upozorio : Posjetu američkog predsjednika BiH treba “zaslužiti”

Amrički ambasador u BiH Eric Nelson izjavio je da bi predsednik SAD Džozef Bajden volio da posjeti BiH, ali da tako nešto “treba zaslužiti”.

“Siguran sam da bi predsjednik Bajden volio da dođe, a to bi moglo da zavisi, između ostalog, i od toga koliki će ovdje napredak biti postignut i zaslužena posjeta”, rekao je Nelson za Večernji list, u izdanju za BiH.

Na pitanje hoće li doći do proširenja takozvane američke crne liste, on je kazao da je to stvar pitanja kojima je ažurirana izvršna uredba od predsjednika Džozefa Bajdena u dijelu koji se odnosi na zapadni Balkan.

“Tu se radi o sankcionisanju pojedinaca koji podrivaju stabilnost i napredak u ovoj regiji. Sankcije se odnose kako na ograničenje putovanja tako i na zapljenu imovine. Jer destabilizaciju ove regije mi promatramo i kao prijetnju nama. Stoga, ova je izvršna uredba modernizovana na nekoliko načina”, kazao je Nelson.

Navodi da se to geografska odrednica proširuje s bivše Jugoslavije na zemlje bivše Jugoslavije plus Albanija.

“Drugo je da se kao kriterij za uvođenje sankcija dodaje i korupcija. Treće se odnosi na modernizaciju i novi pristup međunarodnim sporazumima, jedan od njih je Prespanski sporazum. Četvrto je da se sankcijama tretiraju ne samo oni koji direktno podrivaju stabilnost već i njihovi članovi porodice i oni koji ih podržavaju. Ja na špekulacije ne mogu odgovoriti, ne mogu ih komentirati, radi se o usmjerenom međuresornom, međuagencijskom pristupu u okviru SAD-a”, kazao je Nelson.

Dodaje da mu je zadovoljstvo vidjeti da postoje reakcije jer “ljudi vide da smo mi odlučni kada su neke stvari u pitanju”.

(Kliker.info- BN TV)