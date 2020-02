Ambasador Nelson o susretu s Dodikom:Ugrožavanje Daytona rezultirat će novim sankcijama

“Razgovarali smo o potrebama za reformama, ali još važnije, kako pristupiti reformama. Bilo je važno da ja prenesem stav SAD-a da se mora poštovati teritorijalni suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine”, rekao je u intervjuu “Jedan” ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson, o razgovoru sa članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom.

“Mora se poštovati Dejtonski mirovni sporazum i mir, a ultimatum i blokade nisu dobar način da zemlja napreduje”, rekao je ambasador Nelson.



Ambasador je dodao kako je sinoć sa članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom razgovarao o potencijalnim posljedicama aktivnosti koje bi podrivale dejtonski mir.



“Te posljedice vidimo u ekonomskoj oblasti i u sve većem odlasku mladih porodica iz Bosne i Hercegovine. Te posljedice također bi se ogledale u novim sankcijama. Jer u Vašingtonu vladavina zakona diktira odgovor na bilo kakve aktivnosti koje jasno podrivaju Dejtonski mirovni sporazum. Taj sporazum je nešto što ljudi podržavaju širom ove zemlje i 25 godina taj sporazum je tu i treba se, iznad svega, poštovati”, rekao je ambasador Nelson za BHT1.



Američki interes je jedna država BiH



Ambasador nije direktno odgovorio na pitanje da li je BiH ugrožena posljednjom političkom krizom, ali je naveo da je jedna i jedinstvena BiH strateški interes SAD-a. Samo takvu državu podržavaju u Vašingtonu.



“Dejtonski ustav je bio čvrsta početna tačka za BiH prije 25 godina. To nije završen ustav i bilo je potrebnih modifikacija. I dalje će biti potrebne modifikacije, kako BiH bude slijedila svoje ambicije, a to je da se integriše u euroatlantsku zajednicu zemalja”, smatra Eric Nelson.



Ambasador kaže da postoje načini za rješavanje različitih stavova. Prije svega, smatra , rješenja treba tražiti u Parlamentu.



“Ne treba ih tražiti kroz prijetnje nekog entiteta ili političkog lidera, ultimatume ili opstrukcije. Ovo su dakle jako važne promjene o kojima treba razgovarati i koje treba provesti na način na koji će svi lideri to podržati. Za to je potreban kompromis koji će se zasnivati na konsenzusu”, smatra Nelson.



Ustavni sud je ključna državna institucija



Nelson je potcrtao da je Ustavni sud ključni stup državnih institucija, te da on u svakoj demokratiji tumači ono što Ustav kaže i taj sud mora funkcionisati slobodno od bilo kakvog političkog uticaja.



“Međunarodne sudije pomažu – u Dejtonu su dodati izvornom ustavu – da osiguraju da se daju garancije da će Ustavni sud biti objektivan”, rekao je, između ostalog, za intervju “Jedan” ambasador SAD-a u našoj zemlji Eric Nelson.

