Ambasador Nelson kategoričan : „Stav SAD je jasan – nema nikakve paralele između Kosova i BiH“

Američki ambasador u BiH Eric George Nelson obratio se danas zvanično medijima u Sarajevu navodeći da se raduje što će voditi aktivnosti svoje vlade ovdje na ostvarivanju većeg stepena prosperiteta, sigurnosti i poštovanja vladavine zakona u korist svih građana BiH.

“SAD ostaju garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH. Prioritet svih prioriteta bit će da pomognem BiH da napreduje ka ostvarenju zacrtanih ciljeva za članstvo u NATO savezu i Evropskoj uniji.”

Nelson je istakao da SAD snažno podržavaju napredovanje ka integrisanju u euro-atlantske institucije, što će omogućiti stabilnost, sigurnost i prosperitet ovoj zemlji.

“Usvajanje reformi postaje sve neophodnije. Još su potrebniji hrabri lideri okrenuti ka budućnosti. Prazna obećanja i puka retorika postat će još beskorisniji. Mi smo ovdje da pomognemo, ali odgovornost za napredak zavisi od djelovanja bh. lidera i građana koji treba da zahtijevaju njihovu odgovornost.”

Nelson je kazao da endemska korupcija osakaćuje produktivnost, obeshrbaruje strane investitore, a najtalentovanije i najambicioznije tjera da napuste zemlju.

Američki ambasador je kazao da su SAD istinski prijatelj BiH. On je govorio i o partnerstvu BiH sa NATO savezom ističući da usvajanje Godišnjeg nacionalnog programa ne znači članstvo za BiH već se radi o još jednom koraju naprijed u tom partnerstvu.

“Ja ću raditi kako bih pomogao da što više građana uvidi da je NATO savez platforma koja pruža sigurnost i stabilnost svima u zemlji.”

Nelson je odgovarajući na pitanja novinara istakao da se nada novim razgovorima sa liderima u BiH i da će to partnerstvo napredovati. Na pitanje o situaciji sa Kosovom i Srbijom odnosno može li se to reflektirati na BiH Nelson je kazao da je „stav SAD jasan – nema nikakve paralale između pregovora koji se vode između Srbije i Kosova i BiH“.

„Neke sličnosti postoje, a to je što je potrebno širom regije, a to je politička hrabrost i vizija da se prave važni kompromisi da se poboljšala sigurnost cijelog regiona i to tražimo ovdje unutar BiH, ali mora uvažavati teritorijalni integritet i suverenitet ove zemlje.“

Nelson je komentirao i negativan utjecaj Rusije u regiji na pokušajima destabilizirnaja u Crnoj Gori navodeći da to smatraju vrlo ozbiljnim.

Američki ambasador je kazao da zna da se vode razgovori o formiranju vlasti i da je otvoreno puno važnih pitanja.

„Mislim da postoji prostora za dogovor. Vrlo je jasno da je interes SAD-a i NATO da se zaštiti mir u BiH i to je nešto što je meni predsjednik Dodik rekao kad je prihvatio moje akreditive zahvalio se za pomoć u okončanju rata i uspostavi mira. To je važno postignuće i nešto što treba zajedno da održavamo i unapređujemo.“