Ambasador Murphy: SAD su sada u BiH kao razvojni i vojni partner broj jedan

Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Michael Murphy putem društvenih mreža obratio se građanima BiH povodom obilježavanja 247. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Murphy ističe da je ponosni Amerikanac i zaljubljenik u historiju, zbog čega čita i uči što više o historiji Bosne i Hercegovine.

– Prva ljubav bila mi je historija moje vlastite zemlje, naša borba za nezavisnost, naš građanski rat i okončanje ropstva, te zauzimanje pozicije svjetskog lidera od strane SAD tokom posljednjeg vijeka – poručio je Murphy.

Naveo da su osamdesete godine imale ogroman uticaj na njega, te da su položile temelje konzumerizmu kakav sada poznajemo. Istakao je da je do kraja decenije bilo razloga za veliki optimizam u Americi i svijetu.

– Komunizam se srušio, Željezna zavjesa je pala, srušen je Berlinski zid i vidjeli smo kako se demokratija i slobodna tržišna ekonomija šire, ne samo u Istočnoj Evropi, već i u Latinskoj Americi i drugim mjestima. Neki su ovaj momenat nazvali kraj istorije. Više od tri decenije kasnije, znamo da smo potcijenili izazove koji su uslijedili nakon završetka Hladnog rata – naveo je Murphy.

Ističe da zapad nije odlučno reagovao kada je etnonacionalistička retorika dosegla opasne razmjere na Balkanu.

– Kada je došao rat, kada se ovaj grad našao pod opsadom, kada smo vaše strahote gledali na TV ekranima u svom dnevnom boravku, posredstvom tog istog CNN koji je rođen osamdesetih, nismo se odmah odazvali vašim pozivima. Oklijevali smo… predugo. Vremenom smo ipak djelovali. Tragedija je da je bilo prekasno da bismo spasili hiljade života, uključujući i žrtve genocida u Srebrenici. Ali, kada smo reagovali, reagovali smo odlučno – poručio je Murphy.

Podsjetio je da je Dejtonskim mirovnim sporazumom okončan je rat koji je trajao od 1992. do 1995. godine. Kako je kazao, to nije bio niti jeste savršen sporazum, danas se preispituje, namjerno pogrešno tumači i okrivljuje za stalne etničke podjele u zemlji.

– Ovo posljednje predstavlja zamjenu teza, odnosno uzroka i posljedice, ali jeste istina da su politički lideri ove zemlje prokockali obećani mir. Odabrali su da stalno iskorištavaju i naglašavaju podjele u ovoj zemlji. Bez obzira na to, Dejtonski mirovni sporazum zaustavio je krvoproliće i spasio živote. To je činjenica, a na alternativu, a to znači više smrti i razaranja, užasno je čak i pomisliti – upozorio je Murphy.

Naglasio je da odbrana mira i demokratije, osiguranje prosperiteta i zacjeljivanje rana nikada neće prestati.

– Da parafraziram predsjednika Ronalda Reagana, to su generacijski izazovi. Izazovi za koje smo se nadali da će svijet prevazići nakon Hladnog rata krajem osamdesetih i danas su bolno vidljivi, od žestoke ruske agresije na Ukrajinu, do rasta neliberalnih, antidemokratskih političkih pokreta širom zapadnog svijeta – rekao je Murphy.

Poručio da je nemoguće negirati današnje osporavanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i multietničkog karaktera Bosne i Hercegovine.

– Od izbornih nepravilnosti i korupcije, huškanja na rat, negiranja genocida do aktivnosti NSRS od 26. juna – tenzije su jasne, a za mnoge građane Bosne i Hercegovine, sličnost sa predratnom historijom zemlje je uznemirujuća. Ali jedna stvar jeste drugačija. Sjedinjene Države su tu. Nakon rata koji je trajao od 1992. do 1995, Sjedinjene Države brzo su našle svoje mjesto ovdje u BiH. Postali smo vaš bilateralni razvojni partner broj jedan, a vremenom i vaš glavni vojni partner. Danas nijedna druga zemlja nije kao mi toliko posvećena BiH, njenim institucijama, organizacijama, njenoj mladosti i budućnosti unutar euroatlantske zajednice zemalja – poručio je Murphy.

Naveo je da posvećenost Sjedinjenih Država Bosni i Hercegovini nije posvećenost nekom političkom lideru ili stranci, nego da su posvećeni građanima ove zemlje i da se to nije niti će se promijeniti.

– Imajući to na umu, pozivam vas sve da podignemo čaše u čast trajnog prijateljstva između naših naroda i u čast naših zajedničkih, ozbiljnih, složenih, ali ključnih svakodnevnih napora kako bismo osigurali Bosni i Hercegovini mjesto koje joj pripada u evro-atlantskoj zajednici zemalja. Sjedinjene Države su uz vas, uz Bosnu i Hercegovinu, sada i zauvijek. Hvala i živjeli – zaključio je Murphy.

