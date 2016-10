Ambasador Jonathan Moore : Stolac ne može biti žrtva kao Mostar, OSCE će biti na raspolaganju građanima, bez miješanja u izbore

TV1: Lokalni izbori su iza nas. CIK BiH trebalo bi da sutra objavi rezultate. Kakva je ocjena Misije OSCE-a? Jeste li zadovoljni tokom izbornog i postizbornog procesa u BiH?

MOORE: Mi već godinama pratimo situaciju u BiH na svim glasačkim mjestima. Od 1996. do 2002. godine mi smo imali drugu i aktivniju ulogu. Od 2002. godine mi podržavamo rad CIK-a BiH. CIK BiH radi svoj posao pod veoma teškim uslovima. Pravila nisu uvijek veoma jasna. Članovi CIK-a moraju odlučiti o nekim bitnim pitanjima.

U većini slučajeva, sve je prošlo kako je bilo i očekivano. Još čekamo zvanične rezultate u Srebrenici, kao i u nekim drugim opštinama i gradovima. Veliki je problem činjenica da izbora nije bilo u Stocu.

TV1: Kako je moguće da u 21. vijeku ovako dugo čekamo rezultate, da su brojne polemike i negodovanja, ukazuje se na brojne neregularnosti? Može li OSCE učiniti nešto da se to promijeni? Čini se da smo prije 20 godina imali brže rezultate.

MOORE: Mislim da to nije pitanje vremena, nego pitanje povjerenja. Ljudi moraju biti sigurni da su rezultati zvanični i korektni. Na dan izbora i sljedeći dan saznali smo nezvanične rezultate, koji uopšte nisu upitni u većini gradova i opština u BiH. No, veoma je važno da se pravilno radi, te da se glasovi broje u skladu sa pravilima i sa zakonom, kako bismo imali povjerenje u to da se radi o pravim rezultatima.

TV1: Koliko bi pomoglo i možemo li očekivati da naredne izbore dočekamo sa novijom tehnologijom, te da jako brzo imamo tačne informacije i da se ne dešava polemika i stalne optužbe da je neko glasao koristeći pasoš ili zdravstvenu knjižicu, nego da se to radi ličnom kartom?

MOORE: U demokratskim društvima u drugim zemljama dešava se da ljudi glasaju raznim putem i putem računara, odnosno tzv elektronsko glasanje. To može biti veoma komplikovano, ali takođe i veoma skupo. Nažalost, BiH nema takve resurse. Mora takođe postojati mnogo obuke. Prije dvije godine imali smo i veće izbore. Bilo je toliko vreća i kesica u raznim bojama. Dugo je trajalo da se sve to organizuje. Nije tako jednostavno da sutra imamo računare i elektronsko glasanje i da sve ide bolje. Vidimo takođe da postoji rizik da kada se koriste računari, to se može hakovati, uticati na rezultate tim putem. Ponekad možda imate sigurnije rezultate ako to radite bez računara.

TV1: Izbori su prekinuti u Stocu. Još nema odluke CIK-a BiH o novim izborima. Kako ste vidjeli sva dešavanja u ovoj hercegovačkoj opštini?

MOORE: OSCE je brzo reagovao, ali to nije pitanje naše reakcije, to je, ponavljam, činjenica da je demokratija ukradena od Stočana bez ikakvog opravdanja. Već sam razgovarao sa članovima CIK-a BiH o tome na dan izbora, 2. oktobra. Nadam se da će CIK BiH uskoro odlučiti kako ponoviti te izbore. To je nešto što ne može biti presedan za BiH.

Još imamo problem u Mostaru da nije bilo nikakvih lokalnih izbora više od osam godina. Stolac ne može takođe biti žrtva takvih problema. Oni imaju mogućnost u bliskoj budućnosti ponoviti te izbore, ali to, kao što rekoh, zavisi od CIK-a BiH.

TV1: OSCE će sutra otvoriti privremeni ured u Stocu. Kakva će biti njegova uloga? Je li on isključivo u službi jačanja posmatračkog kapaciteta ili će imati snažniju ulogu u organizaciji i sprovođenju izbora u ovoj opštini, što su mnogi prizivali?

MOORE: Hvala na pitanju. Veoma mi je drago da kažem da ćemo sutra popodne otvoriti privremeni ured u Stocu. Nismo mi supervizori, nismo mi posmatrači. Nemamo takve nadležnosti u našem mandatu. Mi ćemo tamo biti na raspolaganju Stočanima. Imaćemo tamo dvoje, troje kolega i koleginica, koji će biti prisutni u Stocu, koji će razgovarati sa ljudima u javnim preduzećima svih političkih opcija, ali naravno i sa lokalnim stanovništvom.

TV1: Član Predsjedništva BiH i lider HDZ BiH Dragan Čović ističe da međunarodne institucije mogu biti samo logistika, ali ne i imati ulogu supervizora, jer niko uime BiH ne može donositi odluke. Slažete li se sa ovom tvrdnjom?

MOORE: Naravno. Imao sam priliku sastati se sa sva tri člana Predsjedništva BiH, od petka do utorka. Mi smo govorili o našoj namjeri da otvorimo ovaj privremeni ured u Stocu. Mi dobro razumijemo naš mandat. Bićemo prisutni u Stocu i na raspolaganju Stočanima kada imaju neke žalbe, ideje ili pitanja. Naravno, hoćemo da budemo oči i uši međunarodne zajednice. Kolegama koji dolaze iz OHR-a, bilateralnih ambasada i drugih institucija, međunarodnih i domaćih, naša vrata u Stocu će biti otvorena. Član Predsjedništva BiH Čović i njegove kolege to savršeno dobro znaju.

TV1: Osim Stoca, nakon izbora bura se digla i u Srebrenici. Kakva je poruka OSCE-a, odnosno kako smiriti tenzije u, ali i oko Srebrenice?

MOORE: Mi očekujemo da ćemo uskoro saznati konkretne i zvanične rezultate. Nakon toga, kao i svi Srebreničani, moramo da idemo dalje, moramo poštovati te rezultate, moramo poštovati razne prakse. I u Srebrenici, ali i u drugim opštinama i gradovima u RS, slučaj je da ako je načelnik iz reda jednog naroda, zamjenik je iz reda drugog naroda. To je postojeća praksa u Srebrenici. Nisam imamo priliku da razgovaram sa kandidatima o toj temi, ali veoma je važno da svi Srebreničani imaju podršku i poštovanje svog načelnika.

TV1: Več ste pomenuli da Mostarci ni ove godine nisu dobili šansu da izađu na izbore. Građani Mostara traže održavanje izbora i to u što kraćem roku, što je i razumljivo. Kako gledate na situaciju u Mostaru?

MOORE: Situacija je veoma žalosna. Mislim da je veoma važno da je bilo konkretne, praktične namjere i međunarodne zajednice i domaćih institucija da traže konkretno rješenje za Mostar jer više od osam godina nema lokalnih izbora. Puno stvari je u Mostaru zaustavljeno zbog tog nedostatka, kao što je činjenica da nema Gradskog vijeća. Krajnje je vrijeme naći neko rješenje za Mostar. Mislim da je to moguće. Na kraju krajeva, to je odgovornost većih političkih stranaka, posebno HDZ-a BiH i SDA.

(Kliker.info-Vijesti)