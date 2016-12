Ambasador Haris Hrle : Članak iz Foreign Affairsa manje šteti BiH, a više EU i NATO-u

Članak koji je Timothy Less objavio u časopisu Foreign Affairs, u kojem se zagovara prekrajanje granica na prostoru jugoistočne Evrope je provokacija protiv Evropske unije i zbunjuje države iz regije, izjavio je u razgovoru za Fenu ambasador BiH u Sjedinjenim Američkim Državama Haris Hrle.

– “Less is more”, rekli bi Englezi, što igra riječima – autor članka je Less, a engleska fraza znači: “Manje je više”. Članak koji je objavio Less manje šteti Bosni i Hercegovini, a mnogo više Bruxellesu. U osnovi, to je provokacija protiv EU koja otežava položaj Bruxellesa i zbunjuje države u jugoistočnoj Evropi. Pored toga, iznesene ideje su protivne suštini NATO-a. Izneseno nije stav odlazeće niti dolazeće američke administracije. Mislim da su se u čudu našli i naši susjedi – rekao je Hrle.

Ambasador smatra da je tekst ovog nepoznatog diplomate osmišljen u pokušaju usporavanja balkanskih zemalja na putu prema EU.

– I usporavanja i osporavanja! Svoje opredjeljenje prema suverenitetu i integritetu Bosne i Hercegovine ovim povodom već su izrekle vlade SAD-a i Velike Britanije putem svojih ambasada u Sarajevu te mislim da je to sasvim dovoljno. Zapravo, prijedlog o stvaranju “tri velike balkanske države” prvi put je iznesen krajem 1993. godine i efikasno je odbačen. Ukratko, to je srednjovjekovni tribalni i već viđeni poziv, koji ipak nanosi štetu – rastjeruje investicije i u Bosni i u Hrvatskoj i u Srbiji – izjavio je ambasador Hrle.

Ambasador BiH u Washingtonu je prokomentirao i objavu da je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump pozvao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na svoju inauguraciju 20. januara 2017. Hrle je, pak, potvrdio da novoizabrani predsjednik SAD-a nije nikog iz BiH pozvao na inauguraciju.

– U skladu s tradicijom, inauguraciji će 20. januara prisustvovati šefovi diplomatskih misija u Washingtonu, dakle akreditirani ambasadori, i oni će predstavljati šefove država i vlada svojih zemalja. Strane delegacije i državni zvaničnici neće biti pozivani. Međutim, samoj inauguraciji prethodiće deseci balova, molitvenih ručaka i doručaka koji se organiziraju uglavnom u hotelima i osmišljeni su kao lobistički, korporacijski, kulturni i strukovni događaji koji se plaćaju. To su svakako svečarske menifestacije, ali ne i službene, te se vjerovatno radi o takvoj vrsti poziva – rekao je Hrle.

Ambasador BiH u SAD-u je istakao da zvanični poziv za prisustvovanje ceremoniji inauguracije može upućivati samo Kongresni komitet za inauguralnu ceremoniju i ti pozivi su već uručeni šefovima misija, pa tako i ambasadoru BiH u SAD-u.

