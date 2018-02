Ambasada BiH u SAD : Ambasador Hrle nije lobirao za odlaganje općih izbora

Ambasador BiH u Sjedinjenim Državama Haris Hrle nikad nije lobirao za odlaganje Općih izbora 2018. godine, saopšteno je iz Ambasade BiH u Washingtonu.

Kako se navodi u saopštenjju , Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, izjavio je u emisiji “Telering” da ambasador BiH u Vašingtonu, Haris Hrle, lobira da se oktobarski izbori ne održe u roku (naslov na web portalu RTRS: „Ambasador BiH u Vašingtonu lobira da se odlože izbori“).

Tom prilikom, navodi se u saopštenju , Fahrudin Radončić je rekao: “Imamo nekoliko vrlo neozbiljnih situacija. Јavno kažem da ću od Igora Crnatka tražiti da on, kao ministar inostranih poslova, vidi šta mu radi ambasador u Vašingtonu. To je pripadnik takozvanih zelenih političkih Kmera koji lobira da se izbori u oktobru ne održe u roku. Kome to odgovara? Samo SDA! Izbori se trebaju i moraju održati”.

– S tim u vezi, Ambasada Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Državama želi naglasiti da ambasador Haris Hrle nikad nije lobirao za odlaganje Opštih izbora 2018. Ambasador Hrle održava redovne sastanke s ključnim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti SAD, sa šefovima diplomatskih misija te čelnicima akademskih i nevladinih organizacija, ali tema odlaganja izbora nijednom nije bila na dnevnom redu. Dakle, nikad i nijednom nije bila predmet razgovora – stoji u saopštenju.

Kako se dalje navodi, ambasador i diplomatsko osoblje dosljedno i ozbiljno provode smjernice vanjske politike i postupaju u skladu sa instrukcijama Predsjedništva i Ministarstva vanjskih poslova BiH.

– Ambasada pokušaj prebacivanja bh. predizborne kampanje na diplomatski teren u Washingtonu posmatra kao djelovanje koje šteti ukupnim interesima države i njenom ugledu u SAD. To umanjuje naše napore i potkopava aktivnosti koje poduzimamo vezano za pristup BiH NATO i EU – stoji u saopštenjju Ambasade BiH u Washingtonu.

(Kliker.info-Fokus)