Aluminij: Odbijen prijedlog ugovora ‘Abraham grupe’

Skupština dioničkog društva Aluminij d.d. Mostar odbila je na izvanrednoj sjednici održanoj u petak prijedlog ugovora “Abraham grupacije” o zakupu dijela imovine mostarskog Aluminija.

Tajnik Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Stipo Buljan, opunomoćenik Vlade FBiH na Skupštini dioničara, kazao je kako je protiv ovog ugovora bilo gotovo 80 posto sudionika.



“Predstavnik Republike Hrvatske danas je glasovao za, a ja sam uime Vlade Federacije BiH glasovao protiv ovog ugovora, jer mislim da ima mnogo nejasnoća. Vlada, u prvom redu, želi zaštititi radnike i imovinu, a to ovim ugovorom nije ni približno definirano i sasvim je normalno da je odbijen”, istaknuo je Buljan.



Naveo je kako je u ugovoru napravljeno i dosta tehničkih pogrešaka.



“Da smo uzeli za pretpostavku da je ovaj ugovor bio izvrstan, ja bih opet morao glasovati protiv njega zato što je Nadzorni odbor donio odluku na ime jedne druge kompanije u odnosu na kompaniju koja bi trebala sklopiti ugovor. Ovdje je bio prijedlog da Aluminij d.d. Mostar sklapa ugovor s kompanijom “Aluminij Industry”, a u samoj odluci je nešto drugo, riječ je o “Abraham grupi”, kazao je Buljan.



Upravi, Nadzornom odboru Aluminija i svim ostalim sudionicima u procesu odlučivanja, Vlada FBiH dala je rok od 30 dana kako bi se greške u navedenom ugovoru korigirale, dodao je Buljan.



“Treba iznaći način, trezveno sjesti, sagledati sve što jeste, ispraviti ugovor da bude prihvatljiv i Vladi i ostalim dioničarima, te izvući maksimum koji se može, jer ova kompanija je jako bitna. Oni koji se bave statistikom tek sada vide šta znači to što nema Aluminija”, poručio je Buljan.



Predsjednik Udruge malih dioničara “Dial” Zlatko Topić kazao je kako je ishod sjednice Skupštine očekivan.



“Ova ponuda “Abraham grupe” je sramotna i toliko ponižavajuća za takvu kuću kao što je naš Aluminij. Oni za najam nude 30.000 maraka mjesečno, a za toliko novca možete iznajmiti malo jači kafić u Mostaru. To je poniženje svih djelatnika i svih generacija koje su radile u Aluminiju”, istaknuo je Topić.



Ustvrdio je kako bi se Aluminij mogao pokrenuti i spasiti ako bi Vlada FBiH osigurala 15 milijuna maraka.



“Da bi se to dogodilo Nadzorni odbor bi morao podnijeti neopozivu ostavku, jer oni su ti koji su doveli Aluminij u ovakvo stanje”, kazao je Topić.



Podsjećamo, proizvodni pogoni mostarskog Aluminija zaustavljeni su 10. srpnja 2019. nakon što je poduzeće iskopčano s električne mreže zbog nagomilanih dugova, a do kraja prošle godine svih 900 zaposlenika dobilo je otpremnine i rješenja o prestanku radnog odnosa.



Vlada Federacije BiH najveći je pojedinačni vlasnik Aluminija s 44 posto dionica koliko imaju i mali dioničari, dok je Vlada Republike Hrvatske vlasnik preostalih 12 posto dionica.

