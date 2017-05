Almir Čehajić Batko: Bubreg za našeg Mimu ponudilo je dvanaest ljudi

Mimo Šahinpašić umrijet će ukoliko mu se hitno ne osigura transplantacija bubrega, poručio je u programu N1 voditelj radio emisije “Udri muški” Almir Čehajić Batko.

Novinar i urednik Mimo Šahinpašić nalazi se na Klinici za nefrologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zbog problema s bubrezima. Naime, nakon transplantacije bubrega, koja je obavljena skoro prije 17 godina, Mimi je iznenada prestala funkcija transplantiranog bubrega.

S veoma velikim vrijednostima uree i kreatinina hitno je smješten u bolnicu. Funkcija transplantiranog bubrega je totalno prestala, navode iz “Otvorene mreže”. Dogovoreno je da Mimo naredne sedmice na retransplantaciju ide u francuski Grenoble.

Novinarka “Otvorene mreže” Nina Pašić kazala je kako su sve radijske stanice preuzele džinglove koje će emitovati kako bi se pomoglo Mimi.

– On je trenutno u Klinici za nefrologiju u Sarajevu i nadamo se da ćemo ga za vikend izmjestiti u Grenoble, pa ćemo vidjeti kako dalje kada se skupe sredstva – rekla je Pašić.

Navela je kako je prije dvije godine i njoj urađena transplantacija u programu “Otvorene mreže”.

– Bila sam dvije godine na dijalizi i vi ste u modernom zatvoru. Jednostavno, situacija – psihička i fizička je katastrofa. Niko mi iz vlasti nije pomogao niti ponudio mogućnost transplatacije. Transplatacija u “Otvorenoj mreži” košta 40.000 KM, a prava cijena je preko 100.000. Ja sam isto prikupljala novac preko humanitarne akcije i da nije bilo pomoći do sada bi bila tri metra pod zemljom. U našoj zemlji donori mogu biti majka ili otac, suprug ili supruga. Mimi je prije 17 godina donor bila supruga i on nema šanse da preživi osim da izvrši transplataciju van BiH – kazala je Pašić.

Prema Batkovim riječima, za Mimin spas na noge su se prvi digli mediji.

– Bit ću otvoren i kazati – ukoliko hitno ne reagujemo – Mimo će umrijeti. Dosta se ljudi javilo kako bi spasilo našeg kolegu. On je transplataciju obavio također u akciji Otvorenog programa, prije 17 godina. Njegov bubreg je bez ikakvog znaka otkazao nakon 17 godina i da nije tretiran izvrsno na UKCS-u, Mimo bi do sada izgubio život – rekao je Batko.

Kako je naveo, Mimo mora hitno ići na transplataciju živog donora, ali po zakonu u BiH osuđen je da ispati ostatak života i život izgubi u teškim okolnostima.

– U našoj zemlji se ne radi transplatacija različite krvne grupe i to je signal da moramo hitno reagirati. Imamo ugovor koji je transparentan i jasan i to se može izvesti u Grenobleu. Najvažnije je da se u programu javilo 12 ljudi koji su Mimi ponudili svoj bubreg. Jedan od najviših dužnosnika u BiH se javio lično kako bi spasio Mimi život ponudivši da plati sve troškove. Džeko, Brajlović su samo neki od mnogo drugih ljudi iz cijele BiH koji su se javili. Zovu odasvud – Banja Luka, Dubica, Neum…iz Dubrovnika i to treba pokazati ovim likovima koji se busaju mržnjom i nacionalizmom da vide da pozivi dolaze iz svih dijelova naše zemlje – dodao je Batko.

Nina Pašić navela je da se Mimo trenutno nalazi u teškoj situaciji, te prima jako mnogo doza krvi. Poručuje da će se boriti i kako se neće predati.

Od jutros su u funkciji humanitarni brojevi 1330 i 1350, na koje možete zvati sa sva tri telekom operatera i donirati 2 KM, zaključuje N1.

Instrukcije za uplate možete pronaći ispod.



(Kliker.info-N1)