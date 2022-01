Alma Kratina : Ja sam Bošnjakinja koju ne predstavlja Izetbegović

O tome koji su stavovi DF-a o novim pregovorima o Izbornoj reformi, zašto je, osim državne, nefunkcionalna i vlast u FBiH te hoće li DF podržati budžet Federacije – za Rezime je govorila Alma Kratina, potpredsjednica DF i šefica Kluba DF-a u Parlamentu FBiH.

„Mi smo se doveli do toga da su naše institucije apsolutno degradirane. To je rezultat pogubnih politika i destruktivnih snaga koje žele da BiH nema. Svjedočimo eskalaciji takvih politika kroz sve ono što radi SNSD i Milorad Dodik u RS-u. S druge strane, kao nikad dosad imate snažno lobiranje Dragana Čovića i HDZ-a za izmjene Izbornog zakona – koji žele da napravimo civilizacijski korak unazad dovodeći nas u talačke odnose ako ne prihvatimo nešto što smatraju da je uredu, a zapravo je suprotno presudama Evropskog suda za ljudska prava“, kazala je Kratina.

Govoreći o savezu probosanskih partija, Kratina se nada tome: „Nakon svega što je učinjeno u RS-u, nakon one ikonografije i groteske obilježavanja dana RS-a, gdje se i vizualizirao sav taj užas politike koja se tamo vodi, nakon ovoga što HDZ želi, a to je nejednaka snaga glasa građana ove zemlje – ja ne znam šta bi se još trebalo desiti da ljudi kojima je BiH jedina moguća država, u kojoj žele da žive, u kojoj su njihove porodice, da je jedina mogućnost da opstanemo da se konsolidujemo snažno, baš onako kako oni koji žele etnicitete konsoliduju svoje torove. Ja ne mogu pristati na to da nas predstavljaju lideri nacionalnih partija, da nam se urušavaju institucije – ja sam Bošnjakinja koju ne predstavlja Bakir Izetbegović“.

(FTV)