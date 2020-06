Aljoša Čampara : Sebija bi trebala napustiti politiku, opterećuje Bakira! (VIDEO)

Svakog vikenda je burno u Centralnom dnevniku Senada Hadžifejzovića.Tako je bilo i ovoga puta – prvo je poznati TV urednik ugostio novinara Avdu Avdića, koji je iznio niz šokantnih tvrdnji o aktuelnoj političkoj situaciji, kriminalu u mostarskom „Aliminijumu“, stanju u pravosuđu i aferi „Respiratori“. Između ostalog, optužio je Aljošu Čamparu da, zajedno sa Čovićem, preko ove afere ruši Fadila Novalića i Bakira Izetbegovića.

Vjerovatno je ovo bio razlog da u subotu Senad Hadžifejzović u svome studiju ugosti ponovo i Aljošu Čamparu, koji je svojim djelovanjem posljednjih mjeseci uzburkao SDA iznutra, ali i političku scenu u cijelini.

Evo šta ja Čampara rekao o Avdićem tvrdnjama:

– Kažu da, zajedno sa Dodikom, Čovićem i Fahrom rušim Bakira, a ja nikad u životu nisam vidio Dodika. Čovića nisam vidio pet godina. Moj odnos s Fahrom je svakome jasan. Nismo imali nikakav kontakt. Ovo je hipokrizija laži. Otkud pravo Avdiću da Novalića proglasi kriminalcem, a onda kaže da je žrtva procesa! Jel’ on sud? Avdić tvrdi da je ono poruka Sebije Izetbegović, govori da je porodica Izetbegović nalogodavac, da Fadil to nije mogao spriječiti. Tužilaštvo nije iznijelo takve stvari, otkud njemu pravo?! Jel’ mu to Osmica rekao?

– Čim vidim Novalića, reći ću mu: molim te, nemoj da te iko brani, ne trebaju ti neprijatelji pored ovakvih prijatelja. Nema šanse da je Novalić uzeo pare i pokušao steći neku korist!

– Žao mi je u kakvu se situaciju Avdić doveo sa svim tim teorijama zavjera, on pravi monstruozne spletke, priča neistine! Bili smo kućni prijatelji, dolazio je kod mene na ljetovanje u Neum. Ovo što je iznosio graniči sa zdravim razumom.

– Avdić i Osmica sate provode zajedno, prijatelji su!

– Ako su Rusi zauzeli sve, Avdić je trebao pitati Osmicu šta je radio kao direktor OSA-e da to zaustavi. Umjesto toga se on cijelo vrijeme bavio Zvizdićima, Čamparama, Kaplanima koji, biva, ruše Bakira?!

– Osmica ima feler s diplomom, polaznik je treće godine! To nigdje nema, sramota za BiH, prije svega za Bošnjake!

– Zar Zlatko Miletić ne bi mogao biti odličan šef OSA-e?

U jednom trenutku intervjua Senad Hadžifejzović je saopćio da zove Avdo Avdić i želi da reagira na Čamparine izjave koje je upravo iznosio emisiji.

Zanimljivo razmišljanje Čampara je iznio i o političkom angažmanu Sebije Izetbegović:

– Seka agilna žena, hoće da radi, ali politički opterećuje i Bakira, ali i sebe zbog drugih poslova koje radi. Nije dobro da imamo predsjednikovu ženu u funkciji predsjednika ili potpredsjednika bilo kojeg organa stranke.

– Kažu da se Seka sve pita, napustila je i federalni parlament, neće se puno zadržati u kadrovskoj komisiji KO SDA, to je opterećuje, dojadilo joj, šta će joj to! Bakira opterećuje, jer mu je žena. Ali ima potencijala.

– Zvizdić i ja smo bili sa Bakirom na ručku, pričali smo o mnogo čemu, spomenuli smo i ovo za Sebiju, i predsjednik se možda slaže s nama u vezi toga….

Na upit Hadžifejzovića da li je moguć njegov prelazak, Čampara kategorički odgovara:

– Ne! Alija je rekao: ne mijenjajte stranke, mijenjajte ljude. Ako se nećemo slagati sa ovim stavovima, onda to nije stranka koju je stvorio Alija Izetbegović!.

Ostatak ovoga uzbudljivog intervjua možete gledati u priloženom videu…

(Kliker.info.Blin)