Aljoša Čampara podnio ostavku u Predsjedništvu SDA : “Ne mogu da šutim, a od danas ni da budem u bilo kakvom stranačkom organu”

Aljoša Čampara, visokopozicionirani član Stranke demokratske akcije, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine podnio je ostavku u Predsjedništvu SDA.

Čampara je u pismu upućenom Centrali Stranke demokratske akcije obrazložio svoj postupak, a pismo je objavio i na svom Facebook profilu.

“Stranka demokratske akcije kakvoj sam se priključio i u kojoj sam godinama djelovao, već neko vrijeme nije ono što je bila, jer je došlo do odstupanja od proklamovanih kongresnih ciljeva, evidentog pada vrijednosnih kriterija u kadrovskoj politici i prešutnog pristajanja na devijantne pojave, procese i ponašanja pojedinih predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti”, napisao je Čampara, koji je konstatirao da centralni organi SDA imaju ignorirajući odnos prema unutarstranačkim izbornim rezultatima koju su suprotni Statutu i izbornim pravilima.

Porazno stanje u SDA

“Vrhunac svega dogodio se krajem februara ove godine” obrazlaže dalje Čampara u pismu i dodaje:

“Kada je u javnost dospio snimak koji je do najsitnijih detalja prikazao porazno stanje u našoj SDA. Najveća političko-koruptivna afera, koja je dobila ime po njenom glavnom akteru „Asim“, i koju je kao takvu okarakterisala šokirana javnost, a ne ja, ni nakon šest mjeseci nije dobila svoj konačni epilog zbog čega sam duboko razočaran, ali i dodatno uvjeren u ovakvu odluku. Još je poraznija činjenica da su akteri ove afere, suprotno razumu i pravu, nagrađeni određenim imenovanjima i pozicijama, a oni koji su, kao izraz društvene i stranačke odgovornosti, prijavili aferu u nastojanju da se locira i u skladu sa procedurom odstrani maligni dio stranačkog organizma, predstavljani kao disedenti i protivnici unutarstranačkih interesa.

Čampara dalje navodi da je pokušavao djelovati s mjesta člana Predsjedništva stranke, ali bezuspješno.

“Kao zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo sam, unutar kluba dobronamjerno i stručno, a na sjednicama Skupštine kontinuirano i meritorno prezentirao kongresne ciljeve i izborne poruke SDA, preventivno upozoravao na nepotistička imenovanja, od trenutka kada su za ministre predloženi kompromitovani kadrovi, pa do posljednjih retrogradnih i nelogičnih aktivnosti u cilju izmjene i prilagođavanja Statuta javnih preduzeća za potrebe imenovanja podobnih kadrova. Davao sam do znanja da je to institucionalna korupcija najvišeg reda, ali sva moja upozorenja i svi moji pozivi da se odustane od takvih nemoralnih odluka zbog kojih SDA gubi autoritet među građanima, su ostali bez rezultata. Svi smo tome svjedočili i svi smo toga bili svjesni u Predsjedništvu stranke, ali se šutilo”.

Ne mogu da šutim

“Ja, zbog svega navedenog, ne mogu da šutim, a od danas ni da budem u bilo kakvom stranačkom organu”, jasan je Čampara koji ostavku doživljava kao moralnu obavezu:

“Ostavku na mjesto člana Predsjedništva SDA shvatam kao svoju ljudsku i moralnu obavezu, a posebno nakon posljednjeg brutalnog sataniziranja mojih prvih saradnika, te udara na moju čast i porodicu, a sve u režiji Osmana Mehmedagića Osmice, direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine”, a pismo završava riječima:

“Svjestan činjenice da svojim članstvom u Predsjedništvu SDA ni na koji način, i pored brojnih istupa na stranačkim sastancima, a i u javnosti, ne mogu doprinjeti rješavanju navedenih problema, odlučio sam podnijeti ostavku”.

Bh. mediji su jučer naveli kako je Čampara najavio da će aktuelnoj Vladi Kantona Sarajeva, u čijem su sastavu kadrovi SDA, ukoliko nastave sa “lošim radom”, pokazati nepovjerenje i da će glasati za njenu smjenu.

