Aljoša Čampara o istorijskom porazu SDA : Čampara: Bakir i Sebija Izetbegović trebaju podnijeti ostavke

Bivši istaknuti član SDA Aljoša Čampara rezultate izbora čekao je u štabu Naroda i pravde. Kazao je da su poraz SDA očekivan, ali da su ga izjave Bakira Izetbegovića začudile.

Kazao je da je ova stranka doživjela historijski poraz, a rukovodstvo je pozvao da podnese ostavke. Za boravak u štabu NiP-a kazao je da to nikog ne treba čuditi jer tu ima mnogo prijatelja.

“Nisam uopće iznenađen porazom SDA, očekivao sam ove rezultate. Možda ne baš ovakav, ali ja samo to i nagovještavao. Ne može neko ko je na aferi Asim došao na čelu kantonalnog odbora ići u izbore. Pobjeda mladog Muzura na Ilidži je spas civilizacije”, kazao je Čampara u izjavi za N1.



Bahatost, sila i poltrnostvo ne mogu proći, dodao je te kazao kako su građani razmišljali svojom glavom.



Na izjavu Bakira Izetvegovića da SDA nije poražena na ovom izborima Čampara je kazao da ne može da vjeruje da je ovaj to rekao.



“SDA nije samo izgubila u Sarajevu, nego u svim velikim centrima, Mislim da je to vrijeđanje inteligencije građana. Prava istina je da je ovo najveći historijski poraz SDA od kad postoje lokalni izbori, posebno je težak poraz u Kantonu Sarajevo”, kazao je on.



Dodao je da bi bilo najbolje da svi odgovorni u SDA podnesu ostavke, na čelu sa Bakirom Izetbegovićem, članovi Predsjedništva, kao i rukovodstvo Kantonalnog odbora u KS sa predsjednikom Fikretom Prevljakom, ali i potpredsjednici Sebija Izetbegović, Mahir Dević…



“Svi moraju podnijeti ostavke nakon ovog katastrofalnog poraza”, izjavio je on.

(Kliker.info-Klix)