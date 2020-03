Aljoša Čampara : Licemjerno je da Fahro brani Bakira od mene! (VIDEO)

Sinoć je na FACE TV bio gost Aljoša Čampara, visoki funkcioner SDA koji se aktivno uključio u problem nastao aferom „Asim“. Iznio je svoje viđenje čitave situacije, ali i drugih pitanja, kao što su odnosi između njega i Bakira i Sebije Izetbegović, te Fahrudina Radončića.

Centralni dio razgovora Senada Hadžifejzovića sa Aljošom Čamparom bila je afera „Asim“ i njene posljedice

“Ukoliko Kantonalni odbor SDA ostane ovakav i nakon afere, to će biti veliki problem. Mi moramo stvari izvesti na čistac, kako bi izašli na izbore. Ja ne mogu vjerovati da bilo ko u stranci nakon svega ovoga što se desilo može reći da je izbor KO SDA uredu, i ne vjerujem da će se to desiti”, pojasnio je Čampara.

Na opasku da je i predsjednik SDA bio uključen u proces izbora Pljevljaka, Čampara je kazao da su to ipak navodi Asima Sarajlića, ali da će se o tom raspravljati na organima stranke.

“Ja sam u Efendiću vidio ciljeve koji su proklamovani na Kongresu, i imam pravo da kao član SDA kažem da sam za njega, ne treba mi se to uzeti za zlo. Mislim da je dobar, mlad, da dobro radi svoj posao”, kategiročan je Čampara.

“Ovo na izborima je bila prevara, i ne mora niko od kandidata biti predložen, i sam ću javno reći da to neću biti. Trebaju se održati novi izbori sa novim kandidatima ili da se uvede povjereništvo dok se stranka ne popravi”, ideje su koje sada zastupa Čampara u vezi novonastale situacije.

“Snimak je katastrofa. Šta je čovjek uspio reći u nekoliko minuta i naštetiti stranci, a Semira Efendića trenutno štiti Zakon o prijavljivanju korupcije. Mislim da nakon tog snimka treba izbaciti druge ljude, a ne mene i Semira Efendića”.

“Vjerujem da ljudi misle dobro SDA, a sve ostalo, bojim se da je pogrešno. Mislim da se s ovakvim Kantonalnim odborom ruši koncept SDA”, kazao je Čampara.

Čampara nije želio komentarisati priče o tome kako Bakir ne želi njega, Zvizdića i Efendića na vrhu stranke, ali je komentirao rad direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović.

“Mislim da je uradila dobrih stvari i to joj se treba priznati. Naravno da treba priznati greške jer niko nije bezgrešan. Evidentno je da je napadaju dosta puta samo zato jer je supruga Bakira Izetbegovića. Uradila je dosta stvari, ali mislim da menadžment da nije smio dozvoliti da vrhunski stručnjaci odu, prvenstveno zbog toga što nam ljekari odlaze. Po meni Ismetu Gavrankapetanoviću je trebalo zabraniti da ode, o njemu mislim sve najbolje”, istakao je Čampara.

“Griješilo se prema profesorici Izetbegović, ali tamo ima dobrih stvari. I ima mrlja koju ja kao roditelj moram reći, a radi se o malenoj djevojčici Nadin. Iako ne opravdavam potez oca, također ne bi dopustio da neko kaže da neće liječiti dijete”, pojasnio je Čampara.

Čampara je komentirao i navode nekih medija da želi rat sa ministrom sigurnosti Fahrudinom Radončićem.

“Nemam dokaze, ali mislim da je to naručeno od ljudi bliski vrhu SDA. Ne mislim da je to Izetbegović, ali nazvalo me stotinjak ljudi, i ne želim da budem neko ko će opterećivati koalicijom. Mislim da se gospodin Radončić treba baviti svojim poslom koji je počeo dobro raditi. Mislim da je to hipokrizija, da Fahro brani Bakira od mene. Godinama je trajao taj rat između Bakira i Fahre i ne znam kako je uspio da mu oprosti, i neće me uvući da se ja svađam sa Radončićem i medija iza kojeg stoji”, kazao je Čampara.

Čampara naglašava da ne ruši Izetbegovića, ali i da se ne boji eventualnog isključenja iz stranke, te zaključio:

„Ja sam vojnik SDA, ali nisam kamikaza. S druge strane, SDA je ozbiljna stranka, ovo jest ogroman udar na nas, ali ako mi kao rukovodstvo donesemo hrabre i mudre odluke, mi možemo da izađemo iz ovoga.

(Kliker.info-Depo)