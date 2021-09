Alija Budnjo: Kao otac vjerujem u njegovu nevinost. Garantujem da Muamer nije bio tu (VIDEO)

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo jutros su izvršili pretrese na nekoliko lokacija u istrazi u slučaju “Dženan Memić”.

Podsetimo, današnja policijska akcija provedena po naredbi Tužilaštva BiH, a u slučaju istrage o prikrivanju dokaza o stradanju Dženana Memića.

Također, posdsjećamo vas da se klupko počeo odmotavati baš iz našeg studija i emisije Centralnog dnevnika sa Senadom hadžifejzovićem , kada je Nermin Šehović, predsjednik Ad hoc tijela izjavio u našem studiju povodom istrage u slučaju Memić”: Stojim iza svake riječi, čak i zareza u našem izvještaju! To što je na papiru, u izvještaju, sve je to u dokumentima na CD-ovima i registrima u Tužilaštvu BiH! Ovo niko ne može pobiti! Ja stojim iza ovoga! Sve sam u istrazi snimao da sutra ne bi mogli reći; nismo to rekli!

Feraget: Dvije ljekarske komisije su utvrdile da Alisa Mutap ne može imati amneziju, i nema je! Treća komisija je dala dijagnozu amnezije!

Senad: Zašto se u medijima i na društvenim mrežama pominje ime dr. Enre Suljić?

Feraget: Ja znam da se Kemal Dizdarević obratio e-mailom Sebiji Izetbegović i rekao da ne može Alisa Mutap imati amneziju, jer ne postoji medicinska dokumentacija o tome! Nikome nije jasno zašto se Tužilaštvo dva puta obraća KCUS-u a ne traži mišljenje stručnjaka pojedinaca!

Podsjećamo vas sa videom iz emisije:

Jutros je završena istraga u Bosmalu. Kako saznaje naš portal policajci su napustili objekat te su iznijeli izuzeti dokazni materijal. Vrše se također retresi na još dvije lokacije u Sarajevu.

Iz Tužilaštva BiH saopćili su kako se pretresi vrše s ciljem daljeg rasvjetljavanja svih okolnosti stradanja mladića Dženana Memića, u februaru 2016. godine.

“Policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo, po nalogu i u koordinaciji sa postupajućim tužiteljima, vrše pretrese na tri lokacije u Sarajevu. Radi se o stambenim objektima koje koriste dvije osobe, kao i jednog hotelskog kapaciteta na Ilidiži. Pretresi se vrše sa ciljem otkrivanja dokaza i informacija u daljim aktivnostima utvrđivanja svih okolnosti stradanja Dženana Memića 2016. godine”, kazali su oni.

Povodom ovih pretresa Alija Budnjo , otac Muamera Budnje dao je izjavu za portal Raport.. Naime, on nam je kazao da njegovog sina zastupa Vlado Adamović.