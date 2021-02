Memić: Lijepe riječi za početak. Ne znam otkud vi i vaša firma u ovome nakon 5 godina. Mnogi mi se javljaju sada kada vide da Tužilaštvo radi. Na početku sam tražio pomoć od tebe, rekao sam: Alija vidi šta mi rade, zovi Bakira, pomozi! Ti si rekao neću Bakira, zvat ću Čamparu.

Budnjo: Ne, rekao sam da ću zvati Asima i Čamparu. Čampara mi se nije javio, Asima sam zamolio da pomogne.

Memić: Moram te zaustaviti. Jel Asim bio ministar?

Budnjo: Nije.

Memić: Čampara je ministar. Narod je za 5 godina naučio da govorim istinu. Rekao si mi da će biti teško. S rođakom sam provjerio jesi li bio kod Čampare. Tri čovjeka su potvrdila da nisi nikoga zvao.

Budnjo: Nisam bio kod Čampare po tom pitanju, Asim mi je rekao: Alija, ne mogu pomoći sebi, a ne nekom drugom. Tebi sam prenio da će biti teško i da će pokušati sve što može. Nisam ti htio reći zbog tvojih emocija. Ja te razumijem, dozvoljavam ti da kažeš šta hoćeš.

Memić: Ne treba, hvala ti. Tada si mi rekao kako ti je Žujo rekao da je Dženan udaren metalnom šipkom, promjera 18mm, ja i Sake smo to slušali. U Tužilaštvu si sve porekao, imam papir, tvoju izjavu iz Tužilaštva! Što si mi pričao šta ti je Hamza Žujo rekao?

Budnjo: Ti si me pitao ko je najbolji vještak.

Memić: Halo, nemoj se time služiti. Ja 10.000 stranica znam napamet.

Budnjo: Murize, neću s tobom da se svađam.

Memić: Te lijepe riječi zaboravi, meni je dijete umrlo.

Budnjo: Ja se suosjećam s tobom. Nađi moju izjavu iz Tužilaštva, niko me nije pozivao zbog toga.

Memić: Dozvoljavaš da javno objavim izjavu?

Budnjo: Dozvoljavam.

Memić: Odlično.

Budnjo: Ja Muriza razumijem.

Memić: Mene samo Ifet Feraget razumije. Što se tiče vas sa Ilidže, nisi mi u kuću ušao, a na dženazi si se progurao u prvi saf. Ti i Fikret Prevljak ste jedini koji nisu došli. Niste htjeli pomoći, sad mi ne trebate!

Budnjo: Teško mi je, emotivan sam. Bratić mi je preselio nedavno, 50 dana nisam mogao otići u njegovu kuću, zbog emocija. Teško mi je ići po žalostima. Ja sam za ovaj slučaj saznao kad je Dženan preselio.

Memić: Tebe je Ivana Petković uvukla u priču. Nisam imao pojma da su obrisani snimci. Senaid Memić mi je rekao: čuvaj se Alije, opasan je.

Budnjo: U Tužilaštvu i sudstvu ne znam nikoga.

Memić: Hodaš po sudovima. Znaš Jasminku?

Budnjo: Ima ta Jasminka neka, znam. Muamer kao direktor ide na suđenja ako ih ima, ja ne. Mogu se na ovu vodu zakleti. Nemam se šta pravdati. 18. 02. su došla dva policajca, nisu imali nikakav nalog, tražili su snimak. Rekli su da će doći forenzičari. Sutradan su došli, Ibro Stambolić je kopao kanal, prekinuo je glavni kabl, nestalo je struje, policajci su se pokupili i otišli. Nisu imali nikakav nalog. U ponedjeljak su rekli da je obrisano ono što su vidjeli. Oni su me tada nazvali i rekli da se mora izuzeti centralna jedinica, rekao sam da daju. Nikad me više nije pitao ni za ovo ni za ono.

Memić: Hajde da skratimo. Ja imam papire. Papir trpi. Imam zapisnik Elektroprivrede da je bila krađa kabla. Stambolić je saslušan, kaže da kabl nije prekinut. Ti isti policajci su došli kod mene kući, rekli su mi da imaju snimak od Šerifa Konjevića i da su ih otjerali iz hotela Kristal.

Budnjo: Ko može policiju otjerat?

Memić: Pa ti. Tebe se boje.

Budnjo: Ma ko me se boji?!

Memić: 18. 02. je rečeno da postoje operativna saznanja, rekli su da su vidjeli snimak. Na snimku se ne vidi mjesto događaja. Dženan je došao u aleju u 21.30, nama fali sat vremena. Eto ti policajaca, pa provjeravaj.

Budnjo: Dat ćeš mi imena.

Memić: Znaš ti imena. Vještak je utvrdio da je snimak namjerno obrisan.Vještak utvrdio, nije Muriz ni Ifet. Na snimku se vidi golf petica i šestica koji dolaze od Ilidžisa.

Budnjo: Pored Kristala ide jednosmjerna ulica.

Memić: Tebi čudno što je auto išlo u suprotnom smjeru od Ilidžisa?! Meni je bitnije ko je šetao ispred hotela.

Budnjo: Ne brani Alija ništa, pozivam da se vještači snimak, ja ću platiti, neka Senad objavi.

Memić: Za 5 godina se to moglo uraditi. Kantonalno Tužilaštvo je uništavalo dokaze. Zašto je obrisan snimak?! Nije normalno da nestane snimak. Jel rečeno javno da je neko od tvoje porodice ubio Dženana?

Budnjo: Jeste.

Memić: Meni su tražili da to demantujem. Ja nikad nisam izgovorio ime ubice, imaju trojica, ja ih znam, zna ih Ifet. Trojica su bila na licu mjesta. Jedan ga je ubio. Znam ko je ubica, ne bih ovo radio da ne znam. Dženan je udaren palicom u glavu, jedan jedini udarac u glavu. Jednim udarcem je ubijen. Jedan je ubica i dva pomagača. Crni golf je na licu mjesta bio. Tvoj sin je došao u ovu priču zbog drskosti i bahatosti. Perite se vi.

Budnjo: Ja nisam protiv tebe, ja sam na tvojoj strani.

Memić: Kasno, Boga mi. Ne trebaš mi pomagati. Državno Tužilaštvo će završiti ovo. Pitao sam Ziju Mutapa da mi kaže ime, nije htio, poslije me zvao na razgovor, nisam htio otići. On zna ko je ubio Dženana, uključen je u zataškavanje. Denis Stojnić je saslušan, dao je svoja saznanja tamo. Zijo će odgovarati, Alisa mora biti uhapšena i odgovarati, ali neka je još malo, neka iščekuje. Ne može biti da Zijo zna, a Alisa ne zna. Zijo će biti optužen za saučesništvo. Znam ko je udario mog sina. Nikad nisam rekao da je to sin Alije Budnje. Neću reći ni da njegov sin nije ubica.

Budnjo: Muamer je često bio u Njemačkoj. Ustanovljeno je gdje je Muamer bio u to vrijeme. Dao je izjavu u Tužilaštvu.

Memić: Ne znam ja gdje je on bio. Da imamo snimak možda bi i znali.

Budnjo: Ja ću platiti vještačenje.

Memić: Znaš šta mi je uradilo Kantonalno Tužilaštvo. Dalida mi je rekla: vaš sin je ubijen, nije on njega htio ubiti, to je bilo naguravanje koje je eskaliralo. Rekla je da ne može reći ko je zbog istrage. Rekla je i da je Alisa bila na informativnom razgovoru, a u Tužilaštvu nema informativnog razgovora.

Budnjo: Ne smijem okarakterisati kako je Dženan podlegao.

Memić: Pa tebi je Žujo rekao.

Budnjo: Ma ja sam tebi rekao da je on najbolji vještak.

Memić: Pusti tu priču. Zaključak obdukcije koji je uradio Hamza Žujo je ubistvo. Dino Osmankadić je rekao da je ubistvo, imam i taj papir. Hamza Žujo je čestit čovjek, očekujem da sam ode u Tužilaštvo BiH.

Budnjo: Ja vjerujem Žuji.

Memić: Što kažeš da nisi pričao sa njim?

Budnjo: Nisam.

Memić: Kako nisi? Ja i Sake ludi?

Budnjo: Iz teksta Nedžada Latića sam čuo da je Muamer ubio Dženana. Imamo tri presude protiv njega za klevetu. Ja vjerujem u ovu državu, i ja sam se za nju borio.

Memić: I ja sam. Neko s puškom, neko s digitronom. Ti izašao bogat, ja go k'o lipa.

Budnjo: Iz rata sam izašao sa 20 KM.

Memić: Al’ te dobro krenulo. Što poričeš za Čamparu, Žuju?

Budnjo: Ja sam samo mogao Asima zvati, Čamparu nikad nisam. Sa Čamparom nisam dobar. Ne znam ko je ubio Dženana. Da imam i 10% sumnji na bilo koga doveo bih ti ga.

Memić: Rekao si Nerminu Muzuru da ti nanosim štetu, on ti je rekao da mi dođeš.

Budnjo: Muamer je rekao: nemoj babo, mislit će da je napad na kuću.

Memić: Muamer je drsko pisao Arijani.

Budnjo: Ja ne znam za to. Kompleks hotela Ilidža je na raspolaganju Murizu.

Memić: Meni je Đano rekao da mi je bilo preče saznati ko je ukrao pare iz hotela, nego ko mi je dijete napao. To je fol pljačka, ne bi neko mogao oteti 60.000 a da se ne sazna. To je bila prividna pljačka, znamo advokata koji je primio novac, ne mogu reći ime. Novac je otišao osobi iz Tužilaštva.

Budnjo: Novac je otet uz oružje ispred Kina Igman. Ako se nekome hoće dati pare, ne daju se tako preko pljačke.

Memić: Nije čudna okolnost da su se Đelilović i Dupovac nalazili.

Budnjo: Ne znam Dupovca. Đelilović je dolazio u hotel zbog posla.

Memić: Alisi je patnja što je na slobodi. Ona nema amneziju, ona zna. Vidjet ćete ovih dana šta će se sve izdešavati, ko je došao na Koševo tu noć. Poručio sam Sebiji i Enri Suljić da će se voditi posebna istraga protiv njih dvije. Bit će to šok. Čudne su okolnosti kako je Dženan došao do bolnice. Da mu je pružena pomoć na licu mjesta, preživio bi. To je taj sat koji fali. Zijo se stvorio za 2 minute u aleji. Policija je to zabilježila. On mi je pred bolnicom dao Dženanov telefon. Ovo je bolan od prve minute namještaljka. Dženan bi bio živ da mu se na vrijeme ukazala pomoć. Otkud Zijin golf dva puta da prođe alejom? Zašto je nestao snimak sa kuće Šerifa Konjevića? Zna Hasan Dupovac ko je uništio snimak. Sebija i Enra imaju veze sa amnezijom. Sebija je smijenila ljude koji su rekli da Alisa nema amneziju. Druga komisija je utvrdila težak potres mozga i amneziju. U dokumentaciji Hamze Žuje nema potresa mozga, samo lakše povrede. Željko Karan je kazao da nema amneziju. Kemal Dizdarević, Sandra Vegar-Zubović, svi su rekli da nema amneziju.

Budnjo: Koga Alisa onda krije? Što?

Memić: Zato što zna koga krije. Zna Zijo. Oni su sve to montirali. Ne isključujem Ziju kao ubicu, ne znam jel ga on udario palicom. Zijo zna ko su pomagači i gdje su.

Budnjo: Ne znam ni Alisu ni Ziju. Muamer je stariji od Alise 16 godina, nije nikad bio s njom.

Memić: Što, muslimani vole starije?

Budnjo: Moj Muamer je školovan, može imati kakvu hoće, Alisa je… ne znaju se.

Memić: Što su obrisani snimci? Policija je rekla da je vidjela taj snimak. Od mene su sve krili. Kada smo došli iz bolnice, čitali smo poruke. Alisa je pisala da se treba naći s nekim da nešto riješi, Dženan kaže nećeš sama, zajedno ćemo. Prijavili smo to, tih poruka nema više u telefonu, nestale su. Iz MUP-a su rekli: hajde nađi poruku. Priznali su mi policajci Šalaka i Mehmedagić da su izbrisali sve poruke iz Dženanovog telefona, da ja skupim njegove prijatelje da vrate poruke. Alisin drugi telefon je nestao. Pozivala je nekoga da se bije sa Dženanom. Taj telefon je vraćen Ziji u stanici na Ilidži.

Budnjo: Ti ako tako to pričaš, ja onda sumnjam u ovu državu. Ja vjerujem u naše institucije.

Memić: Ja ne vjerujem.

Budnjo: Ko radi takve stvari, to treba strijeljati.

Memić: Zdravko Knežević nije htio zaštititi svjedoka kojeg smo našli. Kad je otišao u penziju poručio mi je da je sve pokušao, ali da je mafija bila jača. Pitao sam ko je mafija, rekao je vrh. Nemoj Alija ba, nisi ti naivan. Iz SDA je sve krenulo. Sav kriminal.

Budnjo: Ljude iz SDA koji prave kriminal treba strijeljati.

Memić: U kojem svijetu ti živiš?!

Budnjo: Meni je najvažnije da ne gubim prijatelje. Muriza i Memiće sam smatrao prijateljima, trebao sam davno doći, Muamer je rekao da ne petljam. Sad ti govorim, šta god misliš da mogu ja pomoći, a ne mogu puno…

Memić: Ma ne treba mi pomoć. Imam Gordanu Tadić i državno Tužilaštvo. Vladi smo rekli da donese snimak i da ćemo piti kafu. Kaže nema snimka, e pa nema ni kafe. Što nije više sudija?

Budnjo: Ne znam, ne ulazim u to.

Memić: 6. 06. 2017. sam bio kod Bakira. Ifet mi je rekao da ne kažem ime ubice. 5-6 puta me pitao ko je ubio Dženana, rekao je da je bio na iftaru kod tebe Alija, da ti je upoznao sina. Što to on meni nabacuje tu priču, a Ifet mi zabranio da govorim o imenima. Kad sam izlazio rekao je da će vidjeti šta će uraditi. Nakon godinu sam ga prozvao. Što je spominjao iftar i tvog sina?

Budnjo: Ne znam, ne znam… Ti dobro znaš koliko cijenim vašu porodicu i kako smo sarađivali.

Memić: To je bilo 2016. Odbio bih i Bakirov poziv sada. Bakir je ispao nečastan, najblaže rečeno. Dozvolio je sve ove marifetluke u državi. Zna se Sarajevu kako se sve završava, ko s kim pije kafe. Znate kako ste stvarali. Najgore što narod gleda Bakira kroz Aliju, on je zalutao, sluša svoju gospođu.

Budnjo: Ostavimo politiku.

Memić: Alija ba, mene je politika dovela u ovo.

Budnjo: Najsretniji bih bio kada bismo rasvijetlili taj slučaj. Ako šta mogu pomoći…

Memić: Ma mogao si Alija.

Budnjo: Allaha mi ne znam ko je ubio Dženana.

Memić: Senad te pita za ubicu ti se smiješ.

Budnjo: Ne znam Saida mi mog.

Memić: Ma ne kuni mi se djecom, sad bih izašao iz studija. Meni je dijete ubijeno Alija, politika mi je ubila dijete. Ovo je borba. 92.-95. je prošla. Na to se vraćate kad treba glasača. Ja znam ko je meni ovo uradio.

Budnjo: Ako znaš, kaži. Pomoći ću ti da ga hapsiš.

Memić: Ti da ne znaš? Prevljak da ne zna? Senaid Memić da ne zna?

Budnjo: Vjeruj mi. Da znam, sam bih ga odveo u Tužilaštvo.

Memić: Ja ti ne vjerujem.

Budnjo: Ne moraš.

Memić: To su priče za gledaoce. Od početka ništa nisi potvrdio ništa što sam te pitao. Šta misliš ko je ubio Dženana?

Budnjo: Ne znam. Ne znam života mi.

Memić: Hoćeš se iznenaditi kada uskoro saznaš?

Budnjo: Hoću, vjerovatno hoću. Ne znam što Alisa krije ubicu.

Memić: To je trebao Hasan Dupovac riješiti kada je četiri sata saslušavao Alisu.

Budnjo: Ja te ljude ne znam, nijednog.

Memić: Ma evo ja ću nabrojati. Policajci, doktori. Ja znam ko mi je ubio sina. Pitam Aliju zna li on?

Budnjo: Ne može biti moj niko, garantujem životom.

Memić: Nezgodno je sada reći ime. Suzana je to uradila i sve je stalo. Bila su trojica na licu mjesta, Alisu je jedan tukao, Dalida ju je čuvala kao svoje dijete.

Budnjo: Toliko me znaš, zar misliš da ne bih rekao ko ga je ubio?

Memić: Trebao sam ja da skočim na ubicu? Nema Muriza, nema Dženana. Dalida bi jedva čekala.

Budnjo: Ne znam ko je ubio Dženana, ni ko je nalogodavac.

Memić: Uuu, Alija ne zna ništa. Prvi čovjek na Ilidži, a ne zna. Alisa je bila u raznim vodama. Imam saznanja čime se bavila, imam dokumente. Strašno je čime se bavila. Tužila me za klevetu. Možda Dženan nije trebao biti ubijen. Možda je vidio nešto što nije trebao vidjeti. Noćio je u nekom Alisinom stanu, možda je nešto vidio, možda je Alisa trebala biti ubijena. Zijo je rekao da su Alisu pronosali meleci. 10.000 papira je meni u glavi. Imamo zaštićenog svjedoka.

Budnjo: Muriz je objavio: ko mi da informaciju šta je bilo sa Dženanom, dajem 100.000 KM. Tada se javio jedan narko-diler i rekao da zna.

Memić: On nije tražio pare. Njemu je kuća izgorila nakon što je došao meni s tim informacijama. Taj momak je išao od Šerifove kuće, a drugi prema Šerifovoj kući. A treći svjedok je sad zaštićen.

Budnjo: Neću reći da će mi biti drago kao tebi kad se otkrije, ali bit će mi skoro drago kao tebi. Od prijatelja mi prave neprijatelje.

Memić: Trebao si reagovati prije 5 godina.

Budnjo: Možda znamo tog momka, ja nemam pojma. Ovo je velika stvar.

Memić: Politika je ovo uradila. Krupna riba, svako dolazi po hotelima sa djevojčicama. Alisa je nečija bila prije Dženana.

Budnjo: Murize, ja sam vjernik kao i ti. Toga u mojim hotelima nema. Sve će se ovo zvati jučer.

Memić: Ovo traje 5 godina.

Budnjo: Zbog sigurnosti sve djece, moje, tvoje.

Memić: Šta misliš je li išta od ovoga istina? Kakav bi interes Sebiji bio da mijenja tim ljekara koji je rekao da Alisa nema amneziju. Sebija sve zna u ovoj državi, moćnija je od Bakira. Nisu optužbe, imam dokumente. Što je potrebna amnezija? KCUS dva puta vještačio Alisu, odozgo je papir da ima amneziju. Alisa je odšetala iz bolnice ujutro, Dženan je ostao. Tada je rekla: tata, zovi svoje ljude. Ja znam ko je ubio Dženan!

Budnjo: Ja da znam ko je doveo bih ga.

Senad: Vi ne isljučujete njegovog sina?

Memić: Neću ništa reći.

Budnjo: U vrijeme ubistva Muamer nije bio u Bosni. U Tužilaštvu je dokazano sve.

Memić: Dokazano kod Dalide Burzić. Ko će njoj vjerovati?!

Budnjo: Ima snimak s graničnog prelaza.

Senad: Isključujete li njegovog sina kao nalogodavca?

Memić: Ne bih to rekao. Neću to reći.

Budnjo: Moj sin nije poznavao Dženana.

Memić: Kasno je došao ovaj razgovor. Klupko je razmotano.

Budnjo: Mene mediji nikad nisu prozvali, osim Latića, tužili smo ga za klevetu. Neka dovedu policajce koji su otjerani iz hotela. Nisam bio tu u to vrijeme, bili su uposlenici. Ja Muriza razumijem, sve bih uradio da znam šta se desilo. Ne bih šutio kao Muriz da znam ko je ubica.

Memić: Ne može to tako. Radim na najbolji način – časno, pošteno, pravno. Uskoro će se znati ime ubice. Slijede i nova hapšenja. Kad imamo ljude poput Šehovića, ne moramo se bojati za budućnost.

Budnjo: Iako mi Muriz ne vjeruje, ja njemu vjerujem. Ako misli da nešto znam i da mogu pomoći, tu sam. Volio bih da Muriz kaže ko je ubica, da se skine fama.

Memić: Evo, brzo će biti to.

Budnjo: Jedva čekam.

Memić: Dužan sam dostaviti dokument. Alija je sve porekao što sam rekao. Valja ovo sve istrpiti moj Senade, 5 godina… Sad da lupim šakom od sto ne bih ništa promijenio.

Budnjo: Promijenio bi kad bi rekao ime.

Memić: Tiha voda brijegove valja. Ovo nije moglo biti urađeno bez vrha, teže ćemo naći dokaze za to, ali idemo do kraja.

Budnjo: Ako mi Muriz ne vjeruje, ja nisam kriv, ja njemu vjerujem.

Memić: Volio bih da Alija i njegova porodica nemaju ništa s ovim. Znamo ime ubice. Ne mogu ništa isključiti dok se ne objelodani sve.

Budnjo: Gdje je ta centralna, nek’ vide snimke.

Memić: Ma 5 godina prošlo, obrisani snimci. Nek dođe Sebija u ovaj studio da objasni što je mijenjala timove, Nedžad Latić također, Enra Suljić, Vahid Ćosić, Mevludin Halilović, Džafer Hrvat. Ako bi ikako mogli u Face to face Dalida Burzić i ja. To što mi je saopštila da kaže opet. Vjerujem Gordani Tadić i tužiocu Hasanspahiću.

