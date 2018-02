Aleksandra Pandurević : Režim sprema hapšenja opozicije!

Zastupnica SDS-a u Predstavničkom domu PS BiH Aleksandra Pandurević danas je prilikom gostovanja u Danu uživo kazala da su optužbe od SNSD-a i Milorada Dodika posljedica “njegove nemoći i da se nada da će svi ostati živi do izbora”.

Pandurević je na početku gostovanja komentarisala početak stupanja na snagu Zakona o akcizama.

“Nije riječ ni o kakvim novim kilometrima autoputa, nego je riječ o tome da je naš kreditni bonitet bio nikakav i da bi oni krediti koji su povučeni za nešto što se radi, ovi tražili garanciju za postojeće radove. Nema tu novih puteva, to vam je jasno rekao ministar Bevanda. Mi smo to tvrdili sve vrijeme, samo mnogi nisu željeli da čuju šta mi pričamo.

Ne pričam napamet, nego na osnovu dokumenata. U dokumentima lijepo stoji da je uslov za taj kredit koji su dobili povećanje akciza sa 0,05 na 0,07 eura. Zaduži nas neko da nas ni ne pita, takav isti uslov imate u aranžmanu za koridor Vc. To su vlasti iskoristili da povećaju cijene, ali ne za pet feninga nego za 18”, kazala je Pandurević.

Dodala je da je jedino što će građani imati od ovog zakona – nova lančana poskupljenja.

“Cvijanović je rekla da je Zakonom definisano da će taj novac ići na autoputeve i puteve, samo bih voljela da vidim taj zakon. Prvi put u istoriji Parlamenta su usvojena tri zakona na dva različita jezika i onda se ne zna koji će se primjenjivati. Jedino što ćemo u ovoj godini imati od ovih akciza su nova lančana poskupljenja. Poljoprivrednici koriste naftu, nafta se koristi u transportu roba i usluga. Moj prijatelj koji je jedan od najvećih izvoznika brašna prema Evropi mi je rekao da će ga ovo koštati godišnje oko 50.000 KM. Ovim akcizama su nametnuli nova opterećenja postojećim privrednim subjektima i bojim se da će to dovesti do otpuštanja radnika”, dodala je.

Savez za Promjene je burno reagovao, a uslijedile su optužbe SNSD-a?

“Mi to pričamo pune 4 godine, akcize su prvi put bile 2015. godine koja nije bila izborna godina. Naš stav je identičan, moj posao je da štitim interes onih koji su me birali. Posao gospodina Wigemarka je da štiti interese Evropske banke za obnovu i razvoj. Meni je žao što ovdašnji političari ne znaju da služe građanima, nego su se stavili u službu Evropske banke. Ne bi me iznenadilo da neki političari primaju određene procente od banke. Već je viđeno da neki političari dobivaju procente od Evropske banke. Kad pogledate gdje se drže pare i javna sredstva, to je u uvijek u istim bankama”, kazala je Pandurević.

Istakla je da su njeni roditelji narušili zdravstveno stanje zbog izjava i uvreda Milorada Dodika.

“To što Dodik radi pokazuje njegovu nemoć i meni je to savršeno jasno, ali se nekad čovjek pita dokle ide. Moji su roditelji dobili od tih stresova dobili hipertentzije i aneurizme. To je otišlo do te mjere da on ugrožava život naših porodica. Da vam ne pričam o letcima koje je bacao, etiketiranju. Očito mu nedostaje argumenata, pa se spušta na taj primitivni nivo. Meni se plače jer živim u takvoj RS, jer niko nije stradao za takvu RS u kojoj će neki kriminalci dirati sve ono što je neko branio”, kazala je i dodala:

“Imamo informacije da se spremaju privođenja visokih funkcionera SDS po potpuno izmišljenim optužnicama. Režim RS je počeo da uzima živote, pokojna Danijela Novaković je zbog toga izgubila život. Član Upravnog odbora Alumine je neku noć zadobio teške povrede jer je pretučen i ja Boga molim da sačuvamo živu glavu do izbora”.

Kada je riječ o ovogodišnjim izborima, Pandurević je kazala da je Savez za Promjene siguran u pobjedu.

“Mi smo sigurni u pobjedu, jer su naši kandidati mnogo snažniji nego ostali. Samo za prošle izbore, to su mi rekli visoki funkcioneri SNSD-a, samo u Mrkonjić Gradu i Banjaluci su nam ukrali 20.000 glasova. Tada nismo izašli na proteste jer su bile spremne ekipe da naprave belaj da padne mrtva glava u Banjaluci”.

