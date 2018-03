Aleksandra Pandurević pisala Dodiku: Stavili ste nam metu na leđa

Potpredsjednica SDS-a i šefica Kluba poslanika ove stranke u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Aleksandra Pandurević uputila je pismo predsjedniku RS Miloradu Dodiku, u kojem mu je, između ostalog, poručila da stavlja metu na leđa predstavnika opozicije. Vijesti.ba su u posjedu pisma i prenosimo ga u cjelini:

– Gospodine predsjedniče,

Prije svega želim da Vam kažem da nemam namjeru ovo pismo objavljivati, niti je namijenjeno javnosti, već je prvenstveno plod moje potrebe da Vam skrenem pažnju koliko opasnim putem klizi unutrašnja politička situacija u Republici Srpskoj. Stavili ste metu na leđa mojih kolega i mene, ali treba da znate kako nećemo biti ovce koje će dobrovoljno otići na klanje.

Mogu shvatiti legitimnu, demokratsku, političku borbu. Mogu prihvatiti i da ona povremeno izađe iz okvira sučeljavanja političkih argumenata. Ali, ne mogu shvatiti, niti prihvatiti, da neko, pa makar to bili i Vi, Vaš SNSD i Vaša RTRS, radi političkih obračuna, vodite kampanju linča, laži, prljavština, ugrožavanja tuđih života i sigurnosti. Da li Vam je zaista toliko bitna vlast, da ste spremi i na fizičko ugrožavanje svojih neistomišljenika!?

Vidite, gospodine predsjedniče, šutjela sam bezbroj puta kada mi je bila ugrožena sigurnost od Vaših pristalica. Šutjela sam kada su me s predizbornog skupa SDS-a bukvalno evakuirali iz Šekovića, jer me tražio Vaš kandidat za načelnika sa grupom huligana da se obračuna sa mnom (kako je rekao ”da mi …. mater”). Šutjela sam kada me šef Vašeg poslaničkog kluba na sjednici Parlamenta primitivno vrijeđao kao ženu, samo zato što sam postavila poslaničko pitanje o kupovini zgrade za NOS na Palama. Šutjela sam i kada me taj isti dan, pred svjedocima, u hodniku Parlamenta, udario. Šutjela sam na još mnogo toga, da bih zaštitila moju majku od sekiranja i stresova, vođena time da što ne zna, ne može je ni nasekirati.

Prljavi bilbordi i leci u Istočnom Sarajevu o trasi autoputa Beograd – Sarajevo, kojima se manipuliralo emocijama porodica stradalih, što je svesrdno podržala RTRS, trebalo je da mi nanesu štetu, ali su donijeli korist jer je Vaša stranka uhvaćena u lažima. No, da li ste svjesni koliko je opasno ono što je SNSD na čelu sa Mićom Kraljevićem, u petak i danas, uradio u Vlasenici? Smatrate li da je uredu izmišljati prljavštine i ljudima stavljati mete na leđa?

Da li znate da je sadržaj tog prljavog letka osmislilo lice koje maše legitimacijom MUP-a RS, a koje plaća lokalni SNSD za prljavu kampanju protiv SDS-a, koju vodi za njih? Umjesto da se distancirate od tako opasnih stvari, Vaš načelnik i Vaša stranka su u Dnevniku RTRS u petak javno potvrdili da stoje iza toga. Sramota i bijedno! Vrhunac je cinizma da mi nakon svega toga, na vrata dođu pripadnici MUP-a da mi kažu kako su tu da me zaštite. Prvo mi jedno lice s legitimacijom MUP-a stavi metu na leđa, pa me onda drugi štite! Hvala Vam na toj zaštiti, nije potrebna. Štitit ću se sama, kako znam i umijem.

Da li ste uopće svjesni koliko su opasne umobolne manipulacije iz vlaseničkih letaka iza kojih stoji Vaša partija potpomognuta RTRS? Znate li koliko je ljudi u stanju rastrojstva, depresije, PTSP-a, od kojih će neki povjerovati u te bolesne konstrukcije i u rastrojstvu povući potez poslije kojeg će biti kasno za kajanje!?

Svoju nečistu savjest prema Radetu Gariću, mom ličnom prijatelju i članu OO SDS Vlasenica, kojeg je ostavio bez posla, kao i njegovog sina, te mu počinio još mnogo gore stvari, Mićo Kraljević ne može oprati nikakvim lecima i gnusnim lažima!?

I znam da ćete pomisliti ”šta ja imam s tim, to su ovi sa lokala” ili reći da to ne podržavate. Ali, nije baš tako. Mićo Kraljević, pravosnažno osuđeni kidnaper, je Vaš produkt, i svi oni pokušavaju da kopiraju Vaše postupke prema kojima je opozicija legitimna meta koju je poželjno, bez ikakvih stvarnih dokaza i argumenata, etiketirati najstrašnijim i najogavnijim atributima, samo da biste prikrili sopstvene slabosti. Sve to radite bez imalo odgovornosti, političke zrelosti i osjećaja srama. Odgovorni ste jer ste politiku sveli na nivo kaljuže, a društvo u potpunosti podijelili!

I odgovorni ste zato što, uz Vaš blagoslov, Javni servis – RTRS, koji bi trebalo da bude u službi istine i nepristrasnog informiranja, svakodnevno, pa i na ovom posljednjem primjeru, pokazuje da je najbeskrupuloznije moguća propagandna mašinerija kakva postoji još samo u Sjevernoj Koreji.

Kao čovjek neosporno jakog političkog instinkta, sigurna sam da znate da politički procesi neumitno teku i da je i Republika Srpska, u tom kontekstu, dio regionalnih i širih procesa. Demokratizacija društva, vladavina institucija, i prebacivanje težišta političke moći sa političkih partija na institucije su neminovni i nezaustavljivi procesi. Vaš lični izbor je da želite da Vas se kroz 20 ili 50 godina, buduće generacije sjećaju kao čovjeka koji je uzurpirao sve institucije, nemilosrdno se obračunavao sa političkim protivnicima u čemu mu je služio Javni servis, izolirao Republiku Srpsku, demografski je ispraznio i osiromašio.

Mnogo toga bih Vam možda i mogla oprostiti, pa i kampanju linča, ali strah i suze moje majke ne mogu! Ne mogu Vam oprostiti što se ne osjećam sigurno i zaštićeno od institucija u državi za koju je moja familija dala preveliku žrtvu, u životima. Ne mogu Vam oprostiti politički primitivizam koji je na sceni, niti to što je u potpunosti urušen sistem vrijednosti. Urušili su ga oni kojima ste Vi dali moć, a da je ničim nisu zaslužili. Ni pameću ni ljudskošću.

Neka Vam je sa srećom – napisala je Pandurević u pismu.

(Kliker.info-Vijesti)