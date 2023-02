Aleksandra Pandurević : Kad ostane bez kazana, Dodik će ostati bez ljudi

Ljubiša Ćosić će biti ministar finansija, a Nenad Nešić je bio oružje za postizanje tog cilja. Još je Dodiku usput poručio da je on gazda SNSD-a u Istočnom Sarajevu. Inače, Nešić je uz Ćosića od 2012. godine i Ćosić nije bio gadljiv na lokalno koaliranje sa njim. Prvi put je izabran za načelnika Istočnog Novog Sarajeva zahvaljujući Mladenu Zirojeviću, Nenadu Nešiću i Staši Košarcu. Prije dvije godine postao je gradonačelnik zahvaljujući glasovima DNS-a. Gdje im je tada bio glas baze?

Ovo u razgovoru kaže članica Glavnog odbora SDS-a Aleksandra Pandurević, koja dodaje da je Ljubiša Ćosić kao palačinku slasno progutao Nenada Nešića kada mu je obećano da će biti ministar.

DA LI VAS JE IZNENADILA KRATKOTRAJNA POBUNA UNUTAR SNSD-A PRIJE IMENOVANJA NOVOG SAVJETA MINISTARA?

– Iznenadilo me samo što je to nezadovoljstvo javno manifestovano. Heliocentrični sistem koji vlada u SNSD-u do sada je uvijek sve držao na okupu oko centralne figure – Dodika.

DUBOKI ROVOVI

Bilo bi dobro da se ova pobuna može tumačiti kao unutrašnja demokratija, ali čini mi se da se Dodiku i SNSD-u dešava stara boljka SDS-a koja se zove “lokalni knezovi”. Nije Ljubiša Ćosić jedini lokalni knez, ima ih još u SNSD-u, ali ostali svoje pobune za sada drže u kući.

KAKO JE MOGUĆE DA DODIK, OSIM DRAGE KALABIĆA, NEMA AMA BAŠ NIJEDNOG “DISIDENTA” U SVOJIM REDOVIMA?

– Jedini pravi disident je bio pokojni Radovan Bjelogrlić. Dodik u rukama ima kazan koji se zove vlast. Oko tog kazana se svi okupljaju. Mnogo je tu onih koji ga i ne vole i priželjkuju mu političku penziju, ali su alavi i gladni. Kada Dodik ostane bez kazana, malo je onih koji će ostati sa njim i to će biti oni koji se ne guraju na kazan.

Bojim se nevjernika i neznalica, jer oni nemaju granica i skrupula, a plašim se da Machiavelli nikada nije bio življi

DA LI VAS JE IZNENADILO BRZO FORMIRANJE VLASTI NA DRŽAVNOM NIVOU?

– Da. Očekivala sam da će Dodik održati obećanje i da neće ući u tu priču dok se ne odblokiraju projekti Gornja Drina, aerodrom u Trebinju i gasna konekcija sa Srbijom. Čini mi se da mu je, ipak, bilo bitnije da pomogne HDZ-u da izaberu partnere koji su spremni prihvatiti određena rješenja za Izborni zakon. S druge strane, jasno mi je da se osmorki žurilo, jer su bili svjesni da je toliki broj partija nemoguće dugo držati na okupu i da SDA neće sjediti skrštenih ruku, posebno kada je Vlada Federacije u rukama SDA, a tamo je prava vlast.

DA LI JE OSMORKA DALA PREVIŠE SNSD-U I HDZ-U?

– Oni su samo podijelili plijen – fotelje. Naveli su da će u roku od šest mjeseci promijeniti Ustav BiH i usvojiti Izborni zakon. Ja pitam – kako? Za izmjene Ustava neophodna je dvotrećinska većina iz svakog entiteta! Čak ne vjerujem ni da su sve stranke iz trojke spremne podići ruku za Izborni zakon po mjeri HDZ-a.

S druge strane, SNSD je ostao kratak za deblokadu projekata, što je šteta za sve u BiH, jer bi tu radile i firme iz FBiH, a PDV ide na jedinstven račun. Ne mogu da shvatim zašto i osmorka, odnosno ovo što je ostalo od nje, blokira projekte koji su od interesa za sve građane BiH, a istovremeno njima bliske privatne firme zgrću desetine miliona evra od javnih poslova u Srbiji.

Politiku jeftinog kriticizma trebamo zamijeniti ozbiljnim programom i rješenjima, kako SDS ne bi bio talac nekoliko fotelja i bankomat za par funkcionera

BIVŠI PREDSJEDNIK SDS-A MIRKO ŠAROVIĆ KAZAO JE KAKO SE OVA STRANKA TREBALA JAČE BORITI ZA SAVJET MINISTARA. SLAŽETE LI SE S TIM?

– Mislim da bi, za nikada slabiji SDS, to bio njegov kraj zarad lične koristi dva-tri ministra. Još 2014. godine imali smo vlast u 45 opština i gradova, člana Predsjedništva BiH i sam SDS je imao 210.000 glasova za PSBiH. Nismo uspjeli da se iznesemo s pritiscima SNSD-a i to učešće u Savjetu ministara je prepolovilo broj glasova stranke. Dodik je vješto povukao naše birače i iskopao duboke rovove da nam se ne mogu vratiti.

Mi treba te rovove da zatrpavamo kako bismo omogućili biračima da nam se vrate. A to “zatrpavanje” prije svega znači da trebamo prihvatiti volju građana, da politiku jeftinog kriticizma trebamo zamijeniti ozbiljnim programom i rješenjima. Moramo biti ono što nam ime kaže – srpska i demokratska stranka – a ne talac nekoliko fotelja i bankomat za par funkcionera. Takođe, moramo shvatiti da su sve stranke naši rivali, i u vlasti i u opoziciji, jer posljednja tri izborna ciklusa nijedan glas SDS-a nije otišao SNSD-u nego drugim partijama opozicije. Ukratko, SDS se prvo mora vratiti sebi, resetovati svoju politiku i poziciju i tek kada bude snažan, može razmišljati o vlasti.

KAKO KOMENTARIŠETE TO ŠTO JE NOVA VLAST OD DIJELA STRANACA PREDSTAVLJENA MALTENE KAO REFORMATORSKA I ONA KOJA ĆE BIH ODVESTI PRAVO U BUDUĆNOST?

– Ti stranci, čim dođu ovdje, utope se u žabokrečinu. Valjda u svom CV-u žele da upišu neki uspjeh koji se kasnije redovno pokaže kao neuspjeh.

DA LI VAS JE IZNENADILO IMENOVANJE NENADA NEŠIĆA ZA MINISTRA BEZBJEDNOSTI? I MOŽE LI ON DA VODI TAJ RESOR?

– Vi znate da sam ja dobro obaviještena i da sam vama lično, još prije izbora, rekla da će Nešić biti ministar u Savjetu ministara. Nisam znala samo resor. Kakav će ministar biti, vidjećemo, oči javnosti su okrenute ka njemu.

VEĆI ŠULIĆ OD ŠULIĆA

Iskreno, ne očekujem da će ovaj saziv Savjeta ministara izdržati dugo. Ne samo što od osmorke uskoro neće biti ni “dvojka”, nego i kako će Zukan Helez funkcionisati sa ministrima SNSD-a, a do juče je pozivao na Dodikovo hapšenje? Šta će biti kada shvate da je Hurtić veći Denis Šulić od samog Denisa Šulića, što mi lično nije mrsko?

SKUPŠTINA KS-A USVOJILA JE DEKLARACIJU O “TRI PRSTA”. KAKO TO KOMENTARIŠETE?

– To samo pokazuje koliko nezreli i plitki ljudi sjede u važnim tijelima. Odgojena sam da nikada ne diram u tuđa vjerska osjećanja i nikada ne bih podržala da se negdje u Srpskoj zabrani nekom muslimanu da se zakune Allahom i stavi ruku na grudi ili srce, kao što im je to običaj. Pravoslavci širom svijeta se krste s tri prsta koja simbolizuju jedinstvo Svete Trojice – Oca, Sina i Svetog Duha. Podići tri prsta znači reći nekome – Svete mi Trojice.

Hoće li sada zatražiti da se u Dubaiju, u podnožju Burdž Kalife, ukloni grandiozna skulptura tri prsta podignuta u znak sjećanja na 45 emiratskih vojnika stradalih u Jemenu? Ta tri prsta dizajner Halid Safar preuzeo je od vladara Dubaija i ona su njegov pozdrav mladim generacijama – uspjeh, pobjeda i ljubav. Poštujem sve ljude koji su vjernici ma koje vjere bili. Bojim se samo nevjernika i neznalica, jer oni nemaju granica i skrupula, a plašim se da Machiavelli​ nikada nije bio življi.

Goran Dakić (Oslobođenje)