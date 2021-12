Aleksandar Vučić u Sandžaku: Bošnjaci, Srbija je vaša zemlja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je Bošnjacima da je Srbija njihova zemlja koliko i njegova i bilo kojeg građanina Srbina ili Mađara, Rumuna i bilo koje druge nacionalnosti.

“Moja poruka je da Srbija jeste vaša država jednako koliko i moja i svakog Srbina u ovoj sali i na svakom drugom mestu”, poručio je Vučić u razgovoru sa mještanima Sjenice, nakon čega je dobio veliki aplauz, prenosi Tanjug.

Kazao je da je njegov prijedlog Recepu Tayipu Erdoganu i Bakiru Izetbegoviću bio da se uradi autoput od Kotromana do Sarajeva u dužini oko 100 kilometara, pošto zna koliko građani u tom dijelu Srbije vole da idu u Sarajevo, kako bi mogli da stignu za svega dva i po sata.

“Hoću da se osećate jednako, ovde ste rođeni i ovde živite i vaša deca će ovde da žive. Ovo je vaša država i budite ponosni na svoju državu”, poručio je Vučić.

Insfrasrukturni projekti

Na sastanku Vučića sa predstavnicima Tutina, Sjenice i Novog Pazara, te građanima, najviše se raspravljalo o uvođenju gasa, stabilizaciji snabdijevanja strujom i izgradnji putne infrastrukture. Građani su se, tražeći pomoć za svoja sela, žalili na nepostojanje seoskih i lokalnih puteva, kao i na stanje školskih objekata, sportskih dvorana u školama, te stanje domova kulture u mjesnim zajednicama, prenosi FoNet.

Vučić je rekao da će u ponedjeljak detaljno razgovarati o infrastrukturnim projektima u Novom Pazaru, te obećao da će se u jednom selu uraditi ili sportska dvorana ili dom kulture, dok će u Kneževcu biti urađena rasvjeta.

Također je najavio da će se razgovarati o tome kako da se po dvije osobe u opštini osposobe kako bi pružale sve informacije o subvencijama za poljoprivredu.

“Ovde ćete živeti bolje to je stvar koju garantujem. Znam da me ne vole svi ovde, ali hvala na poštovanju. Ne tražim da me volite, jedino što tražim jeste, kada sve bude urađeno, da vaše dete ode u najlepšu školu u celom regionu i da kažete da smo ipak nešto zajednički uradili i napravili”, poručio je Vučić.

