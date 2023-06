Aleksandar Vučić: Djeca od 12, 13 i 14 godina spremna da poginu na sjeveru Kosova

Nijednu noć ne mogu da spavam jer znam šta se zbiva noću na sjeveru Kosova, bukvalno sve vri, djeca od 12, 13 i 14 godina su spremna da poginu, i to moramo da spriječimo, siti su Albina Kurtija i svih mogućih laži, izjavio je danas u Beogradu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Vučić je ne konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednicom Slovenije Natašom Pirc Musar rekao da su srpska djeca od 12 godina u Leposaviću “jurila kola” kosovskih snaga reda u noći između srijede i četvrtka i naglasio da “niko više neće da trpi” kosovske snage reda, “ni njihov teror”.

“Užasno je teška situacija za nas, trudimo se da sačuvamo mir gotovo po svaku cijenu, ali imamo posla sa ljudima koji po svaku cijenu žele da ne bude mira. Ostaje nam da se borimo i uzdamo u zdrav razum. Nadam se da će Evropska unija i Sjedinjene Države imati dovoljno snage da urazume one koji se ponašaju iracionalno”, rekao je Vučić.

Govoreći o hapšenju trojice graničnih policajaca, pripadnika Policije Kosova, koje se dogodilo u srijedu, a za koje Priština tvrdi da su oteti s teritorije Kosova, Vučić je rekao da je kosovski premijer Albin Kurti sam priznao da su uhapšeni pogazili sve norme međunarodnog prava.

Vučić je podsjetio da je Kurti kazao da su uhapšeni bili unutar Kosova, na 300 metara od administrativne linije između Srbije i Kosova i naglasio da pripadnici Policije Kosova po Vojno-tehničkom sporazumu nemaju pravo i ne smiju da budu tamo jer kada žele da priđu na kilometar administrativnoj liniji to moraju da prijave KFOR-u 36 sati ranije.

Srbijanski predsjednik upitao je šta su kosovski policajci tražili na mjestu na kom su uhapšeni sa dugim cijevima, odnosno da li su željeli da “ubiju nekoga ko je htio da prebaci Coca-Colu ili flašu kisele vode” preko administrativne linije, “ili da ih reketiraju i uzmu pola”.

Vučić je rekao da mu je “odvratno da se pravda za gluposti” jer prilikom tog hapšenja “niti je ko prebijen niti se šta dogodilo”.

Ocijenio je da je u pitanju bio “rutinski posao” srbijanskih organa reda i istakao da se nikada do sada nije desilo da pripadnici Vojske Srbije ili srbijanske policije pređu administrativnu liniju “jer o tome imaju direktno naređenje”.

Govoreći o protestima na kojima se traži odgovornost za erupciju govora mržnje i nasilja u Srbiji koja je dovela do dva masovna ubistva početkom maja, Vučić je kazao da se Srbija trudi da preuzme najbolje demokratske tekovine Evropske unije.

“Jedino što nismo preuzeli to je da ubijemo Boga u demonstrantima, mi to ne umijemo da radimo i nećemo da radimo, izbjegavaćemo do posljednjeg trenutka”, naglasio je Vučić.

Obraćajući se direktno predsjednici Slovenije Vučić je istakao da je u Srbiji sloboda medija takva da bi on “svakoga dana trebalo da odgovori da li je Hitler ili Musolini”, dodajući da se već navikava na to i poručio da on njoj “ne želi baš taj stepen sloboda”.

Predsjednica Slovenije je apelovala da se poštuje pravo i da bi svi zajedno trebalo da rade na vladavini prava.

“Nesumnjivo bih željela da što prije dođe do implementacije sporazuma o osnivanju Zajednice srpskih opština na Kosovu. To je dogovoreno još 2013. godine i ne vidim nikakav razlog da ne dođe do implementacije”, rekla je Pirc Musar.

Istakla je da je u ovim teškim trenucima za Beograd i Prištinu dijalog jedini pravi put do rješenja i smirivanja situacije.

“Za to su potrebne obje strane i Kosovo mora da učini svoj dio posla. U oktobru putujem u Prištinu i tamo ću o njihovim stavovima razgovarati sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Pozicija Evropske unije i Slovenije je jasna – dijalog, još jednom dijalog i dijalog. Ne želimo konflikte u regionu Zapadnog Balkana. Mislim da bi zacrtani put trebalo da bude jasan, to je približavanje Evropi, evropskim vrijednostima, vladavini prava i ljudskih prava. Vjerujemo u Evropu”, naglasila je Pirc Musar.

Dodala je da zaista želi da zemlje Zapadnog Balkana urade posao u vezi sa pridruživanjem Evropskoj uniji.

Pirc Musar je navela da se nada da će se te zemlje pridružiti “velikoj evropskoj porodici koja poštuje različitost jezika i kultura”.

Naglasila je da misli da Srbija po tom pitanju “nema nikakve zadrške” i da zna da će srpski jezik biti jedan od službenih jezika Evropske unije.

Pirc Musar je rekla da je odnos Beograda i Prištine izuzetno značajan za čitav region Zapadnog Balkana “koji će morati da pokaže koliko smo svi zajedno zreli da se napetost smiri”.

Obraćajući se Vučiću, naglasila je da su “demonstracije u svim državama legitiman čin i dio demokratije” i dodala da to što mediji o tome izvještavaju jeste sloboda izražavanja.

Pirc Musar je rekla da je sloboda medija dio demokratije i da “na tome takođe treba raditi”, i dodala da su i protesti dio demokratije, navodeći da protesta ima i u Sloveniji, a ne samo u Beogradu.

(Kliker.info-AA)